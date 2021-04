El candidato del PSOE en las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha animado este jueves a participar en los comicios. “Estamos a 50.000 votos del bloque de la derecha. En Madrid todo se dirime por uno o dos escaños”, “Yo le he pedido al señor Iglesias un acuerdo para frenar el acuerdo de Colón”.

Se ha producido una quiebra cuando no se han condenado específicamente las amenazas de muerte y cuando se ha banalizado la violencia.



Esto es incompatible con mi modelo de sociedad.



📺 @equipoGabilondo en @DebatAlRojoVivo #PalabraDePresidente #PalabradeGabilondo pic.twitter.com/jtZbUHm2w7 — PSOE (@PSOE) April 29, 2021

Gabilondo, en La Sexta ha afirmado que “la única alternativa viable a Ayuso es un Gobierno progresista liderado por el PSOE. Pero se nos olvida un pequeño detalle: hay que acudir a las urnas. Tenemos la obligación de encontrar un acuerdo, porque hay un bien superior. Yo le he pedido al señor Iglesias un acuerdo para frenar el acuerdo de Colón.

No es bueno para la democracia que Ayuso gobierne con Vox.



En este clima de confrontación y miedo, yo quiero ser presidente para volver a unir Madrid.



¡Vamos a las urnas!



📺 @equipoGabilondo en @DebatAlRojoVivo #PalabraDePresidente #PalabradeGabilondo pic.twitter.com/KVQs0HSn5l — PSOE (@PSOE) April 29, 2021

“No hablo de formar un Gobierno. Sabemos que tenemos diferencias en asuntos importantes, pero espero que no nos impidan superarlas por un bien superior”, ha destaco Gabilondo.

Encuestas

El candidato socialista: “Tengo un gran respeto a las encuestas. Las pongo todas juntas. Pero veo también muchas cosas por dilucidar, los indecisos, los que tienen que trabajar ese día… A mí no me parece bien que se pongan en un día laborable. No digo que todos los que trabajan son de izquierdas, pero no me parece bien”.

El #4M es día laborable.



¿Y qué pasa con una persona que trabaja en Leganés pero vive en San Sebastián de los Reyes?



No digo que se haya queriendo….pero no se ha hecho sin querer.



📺 @equipoGabilondo en @DebatAlRojoVivo #PalabraDePresidente #PalabradeGabilondo pic.twitter.com/YI3wF1ZGFr — PSOE (@PSOE) April 29, 2021

“Hemos hablado mucho de Ayuso, y muy poco de la política de Madrid”

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid en la Cadena SER: “Hemos hablado mucho de Ayuso, y muy poco de la política de Madrid. A veces, cuando he estrechado la mano, me han dicho no. Yo a lo que no me he dedicado es a hacer un comentario de texto de cada frase de Ayuso”.

Ya no se trata solo de Madrid.

Es la democracia.



Puedo y quiero ser el presidente que recupere la esperanza y que una a Madrid, de nuevo.#PalabraDePresidente#PalabraDeGabilondo pic.twitter.com/iCTHciEFjY — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) April 29, 2021

Más Madrid

Sobre los resultados electorales: “No temo el sorpasso [adelantamiento] de Más Madrid. Más activo no he podido ser. Estamos a 50.000 votos unos de otros. En Madrid todo se dirime por uno o dos escaños”.

“Vox es experto en lograr debates fallidos”

Ángel Gabilondo ha recordado que “Vox es experto en lograr debates fallidos. Haciendo inviable el debate. Ahora resulta que llegar a un acuerdo es una renuncia de los principios. ¿Qué principios son esos? Los que se sitúan fuera del espacio del diálogo”.

Para el candidato socialista la ultraderecha es esto: “Se ha insinuado que las amenazas eran operaciones políticas tergiversadas. No podemos permitir la banalización de la amenaza”

Tenemos que gastar nuestras energías en generar discursos de esperanza y construir país.



Acordar no es un signo de debilidad en democracia. Como dice Vox, "consenso progre".



La política es el arte de llegar a acuerdos.



🎙️ @HoyPorHoy #PalabraDePresidente #PalabraDeGabilondo pic.twitter.com/JxzljyhESc — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) April 29, 2021

«Ser anti es menos interesante de lo que yo espero de mi vida»

Ángel Gabilondo, en la Cadena SER: «Ser anti es menos interesante de lo que yo espero de mi vida. Quiero construir un discurso que defienda la esperanza. Está claro que no nos identificamos con quien dijo que estaba en el lado correcto de la historia porque la identificaban con el fascismo. Debemos gastar nuestras energías en crear país. Estábamos incómodos todos en un planteamiento, porque se han dado hechos concretos que han conducido a que haya amenazas de muerte, que se ha insinuado que eran operaciones políticas tergiversadas. Esta banalización de las amenazas la conozco, la he visto en mi tierra. No la podemos permitir, que se banalice la amenaza. Creo que la sociedad debe conocer las amenazas. Con todo dolor y denuncia, la sociedad debe saber que se está amenazando a la democracia».

“Defender la democracia y solucionar los problemas es lo mismo. Es el mismo debate”

Ángel Gabilondo, en la Cadena SER: “Nos pasa a todos. Hace falta ante tanto odio, necesitamos otro modo de hacer las cosas. Puedo centrarme en lo que nos une. En un año hay que estar otra vez en campaña, hay que centrarse en la reconstrucción social”.

Los eslóganes de campaña

“Hay tal estado de necesidad e incertidumbre que se quiere que solucionemos los problemas. Pero defender la democracia y solucionar los problemas es lo mismo. Es el mismo debate. Hagámoslo no solo por Madrid, también por la democracia”.