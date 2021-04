“Madrid sabe que nuestra forma de gobernar es otra. Lo estamos demostrando en el Gobierno de España. Tenemos principios y responsabilidad; tenemos proyectos para mejorar la vida de la población”. El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha convocado “a la ciudadanía, a los demócratas progresistas y a los demócratas de cualquier condición a revertir la situación que vive Madrid tras 26 años en manos del Partido Popular”. “Afrontamos un dilema. Sólo hay dos opciones el próximo 4 de mayo: o la democracia o el miedo; o la esperanza o la confrontación. Se trata de elegir, o un Gobierno serio para gobernar en serio o el Gobierno de la Plaza de Colón”.

Gabilondo ha centrado su intervención, junto al secretario de Organización del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en la difícil situación que atraviesa la sanidad pública madrileña desde hace años por los sucesivos gobiernos del PP y que se ha agravado por la pandemia. “Señora Ayuso, los madrileños no merecemos esta improvisación. Aquí no hay constancia ni de un Plan Estratégico ni de un Plan Operativo de vacunación”, ha lanzado Gabilondo.

Plan inexistente de vacunación

“Basta de pura propaganda y de desconcertar a los madrileños y las madrileñas. Es una gran desconsideración y no solo para con su salud. Estos días se está vacunando, única y exclusivamente, en el Wanda y en el Zendal. Y hemos visto lo que ocurre. Las imágenes de ayer mismo han sido bien elocuentes. Hay muchas personas que llegan a recorrer más de 50 kilómetros, para esperar 3 horas a que les vacunen”.

Vacunas

A estas escenas se suma que Madrid ha dejado de vacunar a 45.000 personas mayores de 80 años y dependientes estos días festivos. “No es seria la Estrategia de vacunación que se está llevando a cabo en Madrid. Se incrementa el índice acumulado de casos, crecen los contagios, los ingresos en las UCIS, los fallecimientos, y la primera decisión del Gobierno de Madrid en esta Semana Santa ante la cuarta ola ha sido cerrar los centros de salud en los días festivos” que, para el candidato socialista, son los lugares que deberían ser los encargados de la vacunación de toda la población, “porque todos tenemos centro de salud y deseamos vacunarnos en él”.

Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, candidato a la Generalitat de Cataluña y ex ministro de Sanidad

Economía

En materia económica, Gabilondo ha recordado que Madrid es la única comunidad autónoma que no ha dado ayudas directas a la hostelería y ha insistido en que 80 millones de euros del Fondo de Contingencia pueden destinarse al sector “inmediatamente”. También cuenta el candidato socialista con un plan de ayudas directas con 1.300 millones. “Queremos apoyar a las pymes, a los autónomos, a las familias, a las empresas hosteleras e industriales, a los comercios, en definitiva, a quien lo necesite”.

SALVADOR ILLA

Por su parte, el secretario de Organización del PSC y candidato a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha advertido de que “la dinámica de la crispación y la división, que conocemos bien en Cataluña, se está empezando a instalar en Madrid: un Gobierno al que no le interesa la gestión, que expulsa a sus socios y nos hace ir a las urnas por puro partidismo, por conveniencia”. El 4 de mayo, los madrileños tendrán que “elegir entre un gobierno en serio o la bronca”.

“Los fanáticos y los extremistas, los que viven del conflicto, van a intentar desanimaros”, ha avisado. “Van a intentar que os creáis que vuestros argumentos no se oyen con sus gritos. Que penséis que la gente está tan crispada y centrada en odiar como lo están ellos. Os lo digo por experiencia: no les creáis. No lo dicen porque sea cierto. Lo dicen porque tienen miedo. Tienen miedo porque saben que no tienen una gestión de la que presumir, no tiene un futuro que prometer ni ninguna capacidad para unir a la sociedad”.

Hana Jalloul número 2 de la candidatura socialista



Y precisamente es lo que tienen el PSOE para Madrid. “Solo los socialistas podemos ofrecer la estabilidad y la buena gestión que Madrid necesita después de años de mala gestión, y de una evidente falta de lealtad institucional”. “Madrid va a culminar la revolución de la sensatez, de la moderación, de la seriedad, de la estabilidad, que empezó en Cataluña el 14 de febrero”.

HANA JALLOUL

La número 2 de la candidatura socialista, Hana Jalloul, también ha participado en este acto que se ha desarrollado en Ferraz. Ha lanzado que “Ayuso traiciona su propia palabra aquello de que vacunaremos sin descanso, sábados, domingos y festivos. Se traiciona a sí misma, pero traiciona lo más importante en un momento como este: la salud de los madrileños y las madrileñas”. La socialista ha denunciado que “la derecha en Madrid enarbola la bandera del desgobierno y el desmadre”. Ayuso es “un peligro para la salud y para la economía de Madrid” y “para su tejido social”.

