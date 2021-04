El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, denunció ayer la falta de un “plan estratégico y operativo de vacunación” por parte del Gobierno de Ayuso y aseguró que el cierre de los centros de salud durante la Semana Santa ha provocado que más de 45.000 personas de más de 80 años y dependientes “se han quedado sin vacunar”.

Asimismo, denunció “que la vacunación no se haga a través de los centros de salud, que es donde debe hacerse” y ha mostrado su preocupación por las vacunaciones en grandes instalaciones, como el Wanda Metropolitano o el Zendal “con largas colas durante horas de personas que no son, precisamente, jóvenes”.

También ha planteado si “se está dando prioridad para la vacunación a aquellos que pertenecen a mutuas concertadas con centros privados, respecto de aquellos que están en el Sistema Nacional de Salud”.

No faltan vacunas

Gabilondo insistió en que “no faltan vacunas” en Madrid, ya que la semana se entregaron 157.890 vacunas al Gobierno de la CAM y hoy llegan a España más de 1 millón 200.0000 vacunas, de las cuales al Gobierno de Madrid le corresponden 160.000.

El candidato hizo estas declaraciones durante una visita a Parla, junto a la número dos de la candidatura, Hana Jalloul; la número 37, Ana Sánchez Sánchez; el alcalde esta localidad, Ramón Jurado; la concejala de Presidencia y Comunicación, Ana Sánchez Valera, y la concejala de Comercio y Consumo, Gema García.

Precisamente, Gabilondo se dirigió a los medios desde el solar de Parla en el que hace 12 años se anunció que iba a construirse un centro de salud, algo que calificó como el ejemplo de “una palabra no cumplida”. Asimismo, denunció que este no es el único caso y que “en la CAM hay 44 centros de salud que están anunciados, pero no están construidos”, como ocurre en Pinto, Alcorcón o Navalcarnero.

En relación con la situación del comercio y la hostelería, Ángel Gabilondo denunció que “en Madrid hay muchas frases por parte de la candidata Ayuso, pero no hay ayudas directas” a este sector y se ha comprometido a que si es presidente “las habrá”. En este sentido, el candidato ha pedido a la

Reclama ayudas directas a la hostelería

Comunidad que celebre un Consejo de Gobierno urgente para destinar 80 millones de euros para ayudas directas a la hostelería, porque “hay dinero en el fondo de contingencia de Madrid para poder hacerlo”. Asimismo, reiteró que si es elegido “destinaremos 1.300 millones de euros para ayudas al comercio, a la hostelería, a las Pymes, a las familias y para la formación e internacionalización de las empresas madrileñas”.

Asimismo, el candidato denunció que las medidas de Ayuso han provocado en Madrid un “efecto llamada” del llamado turismo de borrachera, porque “las restricciones no han sido suficientes ni adecuadas” y “se ha dado la impresión de que aquí hay una suerte de impunidad”, dijo.

Valoración del CIS

Gabilondo apuntó que, según la encuesta del CIS publicada hoy, en este momento hay un “empate a 68 entre las opciones progresistas y las opciones conservadoras” en la Comunidad de Madrid, según la encuesta del CIS, y por ello pidió que “redoblemos el esfuerzo para lograr una candidatura de progreso en Madrid”. “Yo voy a luchar para merecer ser presidente”, dijo.

En este sentido, se dirigió a los votantes de Ciudadanos, que según el CIS se queda sin representación en la Asamblea de Madrid, para decirles que tienen una “responsabilidad extraordinaria” en estas elecciones, porque “está en sus manos decidir qué opción quieren: si quieren volver a las andadas de apoyar el gobierno del PP orientado hacia Vox, que quiere poner a Madrid en la línea de la ultraderecha, o quieren un gobierno serio”. “¿Quieren un gobierno serio o quieren el gobierno de Colón?”, “¿quieren volver a repetir un gobierno fallido?”, preguntó.

“Mi propuesta es un gobierno serio, hablar en serio, defender los servicios públicos, un gobierno sin extremismos centrado en los problemas de los ciudadanos, que son la lucha contra la pandemia, la vacunación, la recuperación económica y la reconstrucción social sin dejar a nadie atrás”, concluyó.