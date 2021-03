Ha permanecido casi mudo durante dos años el representante de la oposición en la Comunidad de Madrid. Muchos creyeron que era incomprensible su silencio, cuando estaban ocurriendo cosas que no podían tolerarse. Para quienes le conocen, no puede decirse que hiciera esto por desprecio. Dicen que no valía para esto. Aquí no servía la cabeza, y tampoco el pensamiento. Tenían que imponerse las tripas y las vísceras, pero este era un estilo que no iba con él, ni tampoco debería practicar nadie.

Cuentan las anécdotas filosóficas que al santo medieval Tomas de Aquino sus compañeros le denominaron el buey mudo (bovem mutum), porque hablaba poco y solía permanecer en silencio. Se dedicaba, con preferencia, a rezar y a estudiar. Era robusto y de gran corpulencia. Su maestro Alberto le conocía bien y un día paró a sus estudiantes, que hacían burlas de Aquino, diciéndoles que llenaría con sus mugidos el mundo entero. Necesitaba mucha concentración para aprender y saber, lo que mostraría después en sus libros.

Gabilondo también ha permanecido callado durante dos años. Con ello ha podido despistar a muchos, pero sí tiene las cosas claras. Ganó las elecciones, pero no ha podido gobernar, aunque lo intentó. Ahora lo aclara con firmeza. No le guste el clima de confrontación y no ha querido contribuir a profundizarlo. Lo que quiso es pactar con Ciudadanos y Más Madrid en 2019, pero los primeros tomaron como opción al Partido Popular. Hoy se ha visto que se equivocaron, después de dos años de ingobernabilidad. Ya dijo a Ayuso en la Asamblea de Madrid que su gobierno era fallido. Acertó de plano. Hoy sigue estando en la misma línea. Los ciudadanos madrileños ya saben con quién pactará. Ninguno lo ha dicho con semejante claridad.

Ante la insistencia del periodista García Ferreras contesta con rotundidad. Con Iglesias, no, porque crea un “clima de confrontación y extremismo”. Tiene un pronunciamiento radical. “Con este Iglesias no” ¿No sabe, acaso, Gabilondo que hay un gobierno de coalición en el Estado? Desde luego que sí, pero él no quiere un gobierno radical y es un hombre sereno y serio. Quiere situarse en el centro, con los votos de Ciudadanos y puede que algunos del PP. Es lo que está en juego en este momento.

¿Qué piensa del Zendal? Lo mantendría abierto y no lo cerraría, porque no se puede dilapidar el dinero público. Ahora bien, lo convertiría en un hospital público, de verdad, añade. Tampoco subiría los impuestos en tiempos de pandemia. Ahora no procede. No tocará la escuela concertada, por lo que continuará como está ahora, aunque es necesario mejorar la enseñanza pública, así como la sanidad, que se encuentran muy deterioradas por la gestión de Ayuso.

Ábalos ha tenido que salir al quite ante el rechazo de Gabilondo a Iglesias, diciendo que se trata de la Campaña electoral. En el Gobierno no tienen problema con el vicepresidente y la coalición está resultando muy positiva. Se trata solo de las preferencias del candidato socialista a la Presidencia de Madrid. Almeida, en cambio, ha salido raudo a emponzoñar la política, atacando a Sánchez por no romper con sus socios de coalición, de lo contrario no podrán creer en el talante de Gabilondo. Bueno, creo que no necesita de tales protectores. En mi opinión, esta es otra torpeza del portavoz popular, tan moderado como se proclama y tan extremista como es, al final.

Esta vez Gabilondo ha estado muy valiente para decir lo que piensa. ¿Se trata de una estrategia electoral? Si así fuera, también tiene derecho a plantearla, pero, en todo caso, me parece que es también algo más.

Independientemente de estar o no de acuerdo con la posición de Gabilondo, lo que sí me parece loable es que se posicione, porque así los votantes saben a qué atenerse. Todos deberían manifestarse de modo parecido por decencia política respecto a sus partidarios. ¿Qué hará Ayuso? ¿Gobernará de nuevo con Ciudadanos? No lo ha descartado. ¿Y con Vox? Dice que se lleva bien con ellos y no ofrece más detalles. ¿Qué hará Ciudadanos? Tampoco lo dice Bal, porque se entretiene en dar vueltas a la pregunta. ¿Está dispuesto a ir otra vez con el PP? Sería una vergüenza, después del trato que han recibido, pero tampoco está claro. ¿Se quedará en el Congreso, si no puede tener grupo propio? ¿Cambiará a la Comunidad de Madrid por la que se presenta? Tampoco se sabe.

Creo que Gabilondo lo va a tener difícil. Ciudadanos le dijo antes que no y ahora no se sabe lo que hará, aunque la cabra siempre tira al monte. Le quedaría Podemos, pero ya se ha manifestado con rotundidad, aunque no me sorprendería que, si fuera necesario, incluso Iglesias podría renunciar a estar en el próximo gobierno autonómico, porque palabra y dignidad sí que tiene, aunque sea radical. Su objetivo es echar a Ayuso por encima de todo. Queda poco menos de un mes y medio para salir de dudas.

Loque sí sabemos es con quién gobernará Gabilondo y con quién no. A ver si cunde el ejemplo y podemos conocer a quién votamos con garantía. Hay que acabar con los enjuagues después de las elecciones. Esto enaltecería a la política. A tiempo estamos de exigirlo ahora. Votar dando un cheque en blanco no es de recibo. Si lo hiciéramos así, no deberíamos quejarnos después, ocurra lo que ocurra. Esto sería degradarnos conscientemente. No nos convirtamos en esclavos de nadie, aunque favoreciera nuestros propios intereses. Hay también intereses colectivos.

Hostelería, comercios, bares y restaurantes darán su voto a Ayuso. Prefieren comer hoy, aunque tengan que morir mañana. Esto es pensar al corto plazo, porque, si no acaban los contagios, la economía no podrá relanzarse. El triunfalismo engañoso de los gobernantes madrileños se los está ganando así, mediante la cultura de los miles de muertos. Ellos verán, pero me parece muy torpe. Madrid se merece alguien que sepa gestionar bien y lo haga con la seguridad que dan las convicciones profundas. Ahora toca esperar.