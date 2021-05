El candidato del PSOE a las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha cargado contra el PP de Isabel Díaz Ayuso, al que ha calificado de “ser un partido ultra y conservador” y ha acusado a su candidata “de convocar a los ciudadanos a las urnas para poder acercarse a Vox”.

Gabilondo ha pedido “el voto a los votantes centrados del PP y de Ciudadanos para evitar que Ayuso pueda gobernar con la formación de Santiago Abascal”.

“Este PP a la madrileña tiene aspecto conservador y ultra. Y nosotros queremos una mayoría progresista que quiera transformar y regenerar Madrid. Por eso, llamo a todos los ciudadanos que quieran un modelo de transformación para Madrid”, ha sostenido en una entrevista en La Hora de la 1.

Ayuso “ahora se quiere gobernar con el único que ha estado fuera del consenso”

El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha afirmado, sobre la convocatoria de elecciones: “Había una voluntad ante un Gobierno fallido, sin Presupuestos. La señora Ayuso debe responder por qué las convocó en esta pandemia, en esta situación. Nosotros, demócratas, encantados de ir a las urnas. Pero para qué, si no es para acercarse más a Vox. Ahora se quiere gobernar con el único que ha estado fuera del consenso”.

La libertad que proclama Ayuso es individualista

Preguntado sobre si la libertad que proclama Ayuso es individualista, responde: “Un poco sí. Creo que uno debe hacer lo que uno debe. Con alegría”.

“No sentirse perseguido. Eso es ser alguien libre. Tengo hijos, pero no les voy a educar para que hagan lo que les dé la gana. Que puedan elegir lo que debe hacer”.

El éxito de Ayuso ha sido tener un Gobierno fallido

Ángel Gabilondo, ha respondido a Isabel Díaz Ayuso y lanza un duro mensaje contra su gestión: “El éxito de Ayuso ha sido tener Gobierno fallido. Ha incorporado voces de Vox y Cs, eso no se lo niego, pero lo veremos en las urnas”.

“En vez de hablar de los problemas nos ponemos a hablar de nosotros mismos. Eso no es política es politiquería”

El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha afirmado que “a veces se dice que este tipo de amenazas no es para tanto, que son montajes… Bajar la crispación, tenemos que tratarlo con la serenidad que nos corresponde. Lo que no hay que hacer es quitarles importancia a las cartas. Se empieza diciendo que no es para tanto, lo que lleva al silencio cómplice, que acaba teniendo consecuencias dramáticas para la democracia. En vez de hablar de los problemas nos ponemos a hablar de nosotros mismos. En general, pero concretamente. Eso no es política, es politiquería. Politicastros. La sociedad debe ver quiénes son, y decirlo en las urnas”.

Gabilondo, tras conocer que la Justicia archiva la denuncia contra el cartel de Vox: “Si aprecia que no hay delito, no habrá delito”

Ángel Gabilondo ha mostrado su resignación tras conocer que la Justicia madrileña ha archivado la denuncia del PSOE contra el cartel de Vox en el que se señalaba a los menores no acompañados.

En este sentido, el candidato socialista ha expresado que, “si la jueza aprecia que no hay delito, no habrá delito”, pero mantiene su rechazo a esta estrategia de campaña: “Me parece poco presentable el cartel. Desde el punto de vista de mis valores, no me parece presentable. Se está señalando a menor extranjero como amenaza; comparaciones que incitan a tener sensación de rechazo al diferente”, ha concluido.