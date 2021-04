El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha subrayado hoy que “vacunar es algo muy serio y el comportamiento de todos los poderes públicos debe ser sumamente responsable”.

Por ello, afirmó que “el Gobierno de Madrid no puede ni debe salirse de la estrategia de vacunación coordinada por la Unión Europa” y acusó al Ejecutivo de Ayuso de “incoherencia total”, porque “presume de lealtad, pero no respeta el Plan Nacional de vacanación y las reglas de España y de Europa”.

Insisto: No hay una Estrategia de Vacunación efectiva ni un Plan Operativo adecuado.



No es que no seamos los mejores, es que estamos muy por debajo de la media nacional. Éste es nuestro status: Los primeros en contagios y a la cola del proceso de vacunación.#EstoVaEnSerio pic.twitter.com/zdVgEb6rna — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) April 7, 2021

“Menos hablar de vacunas que aún están sin homologar por la Agencia Europea del medicamento y más vacunación, más España y más Europa”, señaló Gabilondo, quien insistió en que “no nos podemos alejar ni aislar de Europa ni del resto de España”.

En un acto con jóvenes, celebrado en Ferraz, Gabilondo ha subrayado que en Madrid “hay vacunas más que suficientes para el proceso actual y garantías de suministro y en lo que ha de centrarse la Comunidad es en organizar una vacunación eficaz y ordenada”. En este sentido, recordó que el Gobierno de España ha entregado ya a Madrid más de un millón y medio de vacunas, de las cuatro homologadas por la Unión Europea, de las cuales 160.000 llegaron el pasado lunes.

Ángel Gabilondo interviene en un acto con jóvenes Foto: J.L. Recio

A su juicio, el problema es que en Madrid “no hay una estrategia de vacunación efectiva ni un plan operativo adecuado” y no se está contando con los centros de salud, lo que deja a muchos ciudadanos “desamparados y desatendidos para poder acceder a esa vacunación”. “Vamos tarde en todo. No es que no seamos los mejores, es que estamos muy por debajo de la media nacional y nuestro estatus es que somos los primeros en contagios y a la cola del proceso de vacunación”, añadió.

Como ejemplo de esta situación, Gabilondo hizo referencia a varias cifras: la primera, que en este momento en Madrid deberíamos tener 37.000 mayores de 80 años vacunados más con, al menos, una primera dosis, sólo para estar al nivel de otras CC.AA, y la segunda, que para que Madrid alcance la media nacional de vacunación 69.000 madrileños más tendríamos que estar ya vacunados con la primeras dosis.

Prioridades de su presidencia

El candidato se comprometió a que tendrá tres prioridades como presidente: uno, la vacunación y la lucha contra el virus en esta cuarta ola, sin que prime ningún partidismo, apoyándose en la atención primaria y en nuestros centros de salud; dos, la recuperación económica y social con ayudas directas a la economía y, por último, no dejar a nadie atrás con ayudas a los más vulnerables. “Ya vamos tarde, muy tarde y Madrid no se lo merece”, apuntó.

A partir del 4 de mayo, nuestras decisiones no buscarán milagros, sino políticas en serio que transformen a mejor la vida de los madrileños.



Movilicémonos todos los demócratas.

Hagámoslo por Madrid.

Gobernemos en serio. #EstoVaEnSerio pic.twitter.com/PkN5wmbrfT — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) April 7, 2021

Asimismo, insistió en que cree en la “política en serio, que va sobre los problemas reales de la gente real, por ejemplo, cómo poder vacunarse en su centro público de salud. A partir del 4 de mayo, nuestras decisiones no buscarán milagros, sino políticas en serio que transformen a mejor la vida de los madrileños. Paremos el Gobierno de Colón. Paremos esto porque Madrid no es una serie de ficción, Madrid es una realidad y nos la tomamos muy en serio. Movilicémonos todos los demócratas. Hagámoslo por Madrid”, concluyó.

Esto no es una serie, #EstoVaEnSerio

Durante el encuentro en Ferraz, el secretario General de las Juventudes Socialistas de Madrid, Javier Guardiola, ha presentado el primer vídeo de la campaña que las Juventudes Socialistas de Madrid han lanzado en redes sociales, bajo el hashtag #EstoVaEnSerio, y con el que quieren denunciar la ausencia de una estrategia eficaz de vacunación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que está provocando el abandono de muchos mayores.

⛔ Frente al Gobierno de la Plaza de Colon…

🙋🏼🙋🏻‍♀️ Nosotros @JSMadrid:



❌ Denunciamos ausencia de una Estrategia eficaz de vacunación.



🔝 Apoyamos a @equipoGabilondo como único presidente capaz de #GobernarEnSerio.



🌹 @guardiola_92

#EstoVaEnSerio pic.twitter.com/vERVTd0aJ5 — PSOE (@PSOE) April 7, 2021

La campaña estará dividida en dos partes: por un lado, llamadas reales de la ciudadanía a instituciones de la Comunidad de Madrid donde se observa la dejadez hacia las necesidades y preocupaciones de los madrileños y madrileñas y, por otro, ficciones con diálogos entre los protagonistas del llamado “Gobierno de Colon”.

Guardiola ha lamentado que el gobierno de Ayuso tenga desatendidos a los ciudadanos y ciudadanas de la región y, en especial, a las personas mayores que han estado solos en sus casas pasando el COVID19 y que ahora, tienen que desplazarse a kilómetros de su ciudad para ser vacunados, tienen que hacer grandes colas para que les administren las vacunas, o bien no son atendidos cuando llaman para plantear dudas con respecto al proceso de vacunación. “Al gobierno de Madrid le da exactamente igual las personas. Estamos desatendidos y ese es el verdadero tema de la campaña, que solo les importan las personas si las puede comprar, si las puede engañar”, ha denunciado.