El consultor y profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Josu Gómez Barrutia ha publicado ‘Distopía‘, un ensayo con prólogo de José Luis Cordeiro y crítica de Jon Sistiaga. Una obra que analiza el carácter distópico en el que vivimos y sus posibles consecuencias.

11 de marzo de 2021, a las 17:00 horas, en las Islas Canarias.

Presentación online en sesión reunión privada por registro en el siguiente enlace: https://www.eventbrite.es/e/entradas-presentacion-online-libro-ensayo-distopia-de-josu-gomez-barrutia-141589312445

Josu Gómez Barrutia está considerado entre los 24 líderes económicos de futuro por el Instituto Choiseul.

Con Prólogo del intelectual y miembro de la World Academy of Art and Science Dr. José Luis Cordeiro, el ensayo “Distopía”, de Josu Gómez Barrutia, supone el análisis exhaustivo de los posibles escenarios de cambio a los que se enfrenta la sociedad actual, donde se advierten todos aquellos factores que influyen en el desarrollo de las naciones, que generan una reacción distópica en la humanidad y que, si en un futuro inmediato no se articulan las respuestas adecuadas a esos desafíos, nos enfrentaríamos a un escenario poco predecible, inestable e incierto.

Josu Gómez Barrutia, Eibar, 1978, está considerado entre los 24 líderes económicos de futuro por el Instituto Choiseul. Licenciado en Derecho, Diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo e IESE. Postgrado en Liderazgo ,Emprendimiento e Innovación por la Deusto Business School e ICADE Universidad de Comillas. Administrador de Fincas y Coach. Es Máster en Administración de Fincas y Dirección Inmobiliaria por el Instituto Europeo de Empresas, Técnico Superior en Gestión y Dirección Inmobiliaria por el INESEM, Máster en Coaching Ejecutivo y Empresarial por el Instituto Europeo de Empresas, Máster en Nuevas Iniciativas Empresariales en la Sociedad de la Información por la CEA.

«Distopía es una obra de arte que nos lleva desde el pasado hacia el futuro, desde la evolución hasta la singularidad tecnológica. En un mundo cambiante, y con cambios cada vez más acelerados, hay que ser proactivo para visualizar los grandes desafíos y oportunidades de los próximos años y décadas. Gracias a la naturaleza de los cambios exponenciales, es muy posible que vayamos a vivir más transformaciones tecnológicas en este siglo que en toda la historia desde el descubrimiento del fuego.De hecho, ya hemos pasado de prehumanos a humanos, ¿pasaremos ahora de humanos a transhumanos y posthumanos?”, afirma en su prólogo José Luis Cordeiro.

El ensayo de Josu Gómez Barrutia plantea un escenario real donde las contradicciones de los discursos ideológicos sustentan a unas sociedades que son llevadas a sus límites más extremos. Y donde nos revela la necesidad de enfrentarnos al cambio climático, a la gestión de los procesos de zoonosis, la Cuarta Revolución Industrial y robotización, la gestión de las megalópolis, la superpoblación o el transhumanismo.

En el año 2006, Josu Gómez Barrutia fue seleccionado en el Programa de Jóvenes Líderes de la Fundación Jaime Vera. Profesor de relaciones internaiconales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y profesor colaborador de la Universidad Autónoma de Madrid, le ha sido otorgado Premio Innovación por la Roma Business School y premio liderazgo latino en New York en el año 2018.

”Josu Gómez Barrutia ha escrito un libro a fogonazos morales que nos pueden guiar en medio de tanto griterío”, esribe Jon Sisitiaga.

Josu Gómez Barrutia, futuro e inovación, ética y concienciación.

Distopía explora el mundo actual con el propósito de prevenir cómo la aplicación de ciertos métodos de conducción y liderazgo de la sociedad podrían derivar en sistemas sociales injustos y desiguales. Distopía busca alertarnos de los peligros potenciales que suponen los procesos sociales que se establecen y que sustentan a la sociedad actual.

Josu Gómez Barrutia es Doctor Honoris Causa por Cambridge Internacional en Emprendimiento y Desarrollo Local y Doctor Honoris Causa por la Organización Excelencia Educativa de las Américas. Consultor, Emprendedor, Experto en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, desarrolla su actividad en los ámbitos formativos, políticos y de la comunicación. Impulsor de la iniciativa España Horizonte 2030 para la transformación del país www.h2030.es que ha sido validada por la Universidad de Harvard a través de la escuela de gobierno JFK. Ha desarrollado proyectos vinculados al desarrollo local, empleo y emprendimiento para instituciones y gobiernos locales de toda tendencia política.

Jon Sistiaga asegura que “Distopía” es «una brújula ética para no perderse entre tanto visionario y futurólogo. Josu Gómez Barrutia es un ilustrado y un perspectivista, y necesitamos gente como él, que piense y mire más allá”.

En esta ocasión, la Fundación Internacional de Derechos Humanos organizará la presentación del ensayo “Distopía”, de Josu Gómez Barrutia, dentro de la Colección de Letras del Atlántico, dirigida por David Guijosa Aeberhard, y bajo el cuidado de Gloria María Suárez Cabrera. Y que cuyo prólogo ha sido escrito por José Luis Cordeiro, intelectual y miembro de la World Academy of Art and Science, y con crítica del prestigioso periodista Jon Sistiaga, Premio Ortega y Gasset.

La Editorial Grupo Tierra Trivium, a través de un convenido marco de colaboración, promovido por su directora Jimena Tierra y por la editora Albahaca Martín, han hecho posible este proyecto que busca ser la piedra angular de los Departamentos de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, por medio de sus Delegaciones, y que sirva como guía en sus actuaciones.

El acto tendrá lugar el jueves día 11 de marzo, a las 17:00 horas, en las Islas Canarias, tras realizar la reserva de asistencia en reunión privada por registro vía Zoom, https://www.eventbrite.es/e/entradas-presentacion-online-libro-ensayo-distopia-de-josu-gomez-barrutia-141589312445 .

En la presentación intervendrá el Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España, entre 2004 y 2011, y el prestigioso periodista y Premio Ortega y Gasset, Jon Sistiaga. La bienvenida inaugural estará a cargo de Guillermo de Jorge, Delegado Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias.

