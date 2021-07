¿Funcionan realmente los amarres de amor?

- Publicidad-

Los amarres de amor son hechizos que se basan en mejorar las relaciones sentimentales o en solucionar un problema de pareja.

Hay infinidad de amarres de amor y su capacidad de adaptación, les presentan como una opción idónea para casi cualquier conflicto romántico o sentimental que podamos sufrir.

Su fama se extiende constantemente y cada vez más gente confía tanto en estos hechizos como en los profesionales mejor reconocidos, como Paloma Lafuente.

Pero es lógico que entre las preguntas que muchos se plantean antes de probar por primera vez los amarres se encuentre siempre la cuestión sobre si son o no realmente efectivos. Es decir, ¿funcionan los amarres de amor?

En este artículo te explicamos todo lo que tienes que saber sobre los amarres de amor y los aspectos más destacables que tienen, para ser considerados la solución más efectiva en un conflicto sentimental.

Historia de los amarres de amor

Los primeros rituales de amor de los que se tiene constancia derivan nada menos que de la época de 2.900 a.C.

A través de las civilizaciones en culturas tan remotas entre sí como África o el Amazonas, también se han encontrado evidencias de rituales de este tipo.

Por tanto, los amarres han estado con nosotros prácticamente desde que el amor y los problemas sentimentales forman parte de nuestras inquietudes como seres humanos.

De hecho, si las evidencias lo confirman, antes de la propia escritura ya había rituales de amor. Obviamente, su permanencia ha sido como con otros elementos culturales de nuestros antepasados, transmitida entre generaciones de forma personal, hasta que se registraron por escrito.

¿En qué casos se realizan los amarres de amor?

La pregunta de cuándo utilizar un amarre de amor es frecuentemente planteada a la profesional Paloma Lafuente. Lo cierto es que se pueden escoger en la mayoría de casos en los que una pareja presente un conflicto, pero no es tampoco algo imprescindible.

Podemos estar sufriendo por un distanciamiento con la pareja o la influencia negativa de otras personas, sin que el amarre sea la solución que debemos escoger. Hay otros hechizos y otras alternativas que debemos tener en cuenta.

En cualquier caso, las situaciones en que se realizan amarres de amor con mayor frecuencia son las siguientes:

Cuando la pareja se distancia.

Cuando la pareja se marcha por una separación.

Cuando se produce una ruptura.

Cuando no hay entendimiento mutuo.

Cuando las discusiones son constantes.

Cuando falta la pasión.

Cuando faltan muestras de cariño.

Cuando terceras personas afectan a la relación.

Cuando hay celos.

Cuando hay infidelidad o se sospecha de ella.

Cuando se quiere romper una relación.

Cuando se quiere olvidar a una ex pareja.

¿Cómo pueden ayudarnos en nuestra relación?

Los amarres de amor, en su concepto más básico, buscan «amarrar» los sentimientos de una persona para que se mantenga unida a su pareja, independientemente de los factores externos (terceras personas) y de los conflictos internos (problemas de pareja).

Por tanto, en teoría un amarre de amor puede ayudar a cualquier pareja, ya que es capaz de actuar sobre el problema que pueda estar sufriendo en ese momento.

A nivel más práctico, un amarre de amor destaca porque se puede adaptar a cualquier situación. Esta adaptabilidad es una de sus facetas más distinguidas y el motivo por el que la mayoría de gente prefiera decantarse por este tipo de hechizos.

Ahora bien, no vale cualquier amarre. Para escoger el hechizo que mejor nos ayude con nuestro problema sentimental, debemos encontrar el origen del conflicto y los signos de qué puede atraernos realmente la felicidad.

Paloma Lafuente muchas veces recomienda la lectura de cartas del tarot, de la que es especialista, para poder identificar cuál es el problema que alguien está sufriendo. Se trata de una mirada al subconsciente con la que una persona puede preguntarse sin reparos qué le haría feliz y qué debe cambiar para conseguirlo.

Por tanto, la lectura de cartas del tarot y el amarre asociado a las conclusiones de dicha lectura, nos ayudan porque nos permiten buscar y encontrar la felicidad que deseamos. En la mayoría de casos será con la persona con la que compartamos una relación sentimental. Otras veces, en cambio, tendremos que buscarla sin esa persona.

¿Cómo elegir un profesional en amarres de amor?

Los amarres de amor podemos hacerlos por nuestra cuenta o podemos contar con profesionales especializados para ello.

En España una de las profesionales mejor reconocida es Paloma Lafuente. No obstante, hay muchos de estos profesionales que ofrecen sus servicios.

El servicio de Paloma Lafuente es de demostrada calidad, pero ¿cómo podríamos saber si estamos ante un profesional bueno o uno menos recomendable?

Para elegir el mejor profesional en amarres de amor que podamos, debemos seguir estos consejos:

Consulta si tiene página web. Los mejores profesionales tienen su web oficial y plasman en ella todo el conocimiento que tienen sobre este tipo de situaciones.

Los mejores profesionales tienen su web oficial y plasman en ella todo el conocimiento que tienen sobre este tipo de situaciones. Busca opiniones y comentarios sobre sus amarres de amor. Conociendo la experiencia de otras personas seguro que podrás hacerte una idea de la calidad de ese profesional.

Conociendo la experiencia de otras personas seguro que podrás hacerte una idea de la calidad de ese profesional. Confirma que puede hacer otros hechizos. Los amarres de amor a menudo se complementan con endulzamientos o se presentan como alternativa. Un buen profesional debe poder ofrecer a sus clientes aquél hechizo que más le beneficie.

Los amarres de amor a menudo se complementan con endulzamientos o se presentan como alternativa. Un buen profesional debe poder ofrecer a sus clientes aquél hechizo que más le beneficie. Confirma que también puede hacer otros servicios. Paloma Lafuente, por ejemplo, recomienda la lectura de cartas del tarot para descubrir cosas como qué amarre puede ser el más indicado.

¿Qué amarres de amor son los más efectivos?

Para que un amarre sea efectivo, solo hay que escoger el adecuado y realizarlo correctamente, teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden influir en ello.

No obstante, también es posible realizar amarres de amor con diferentes técnicas, de manera que busquemos una mayor efectividad en sus resultados.

A continuación te identificamos algunos de estos amarres efectivos, que además te recomendamos que realices siempre con ayuda de profesionales como Paloma Lafuente, dado que pueden ser complejos y hace falta conocimiento y experiencia sobre ellos, para desarrollarlos bien.

1.- Amarre de amor con amarrado y claveteado

Dentro de los amarres de amor, aquél que realizamos con el ritual de amarrado y claveteado es considerado uno de los más fuertes.

Una de sus ventajas es que su duración es ilimitada, así que si, por ejemplo, conseguimos con este amarre unirnos a quien amamos, podemos contar con que esa unión permanecerá por siempre.

El amarrado y claveteado se realiza mediante el uso de velones de dominio y de muñecos artesanales, que en su acabado pueden parecerse a los de vudú. Estos elementos permiten crear ese nexo de unión entre dos personas y fortificarlo todo lo posible.

Sin embargo, como siempre suele suceder en este tipo de servicios, lo recomendable es contar con profesionales, dado que conseguir esta unión de forma óptima no es fácil.

Para empezar hay que confirmar ese interés, dado que estar con alguien para siempre es un compromiso que no debemos tomarnos a la ligera.

Por otro lado, el hecho de que consolidemos una unión sentimental, en ningún caso debería alejar a otras personas o a la pareja de seres queridos, familiares y amigos, por el hecho de querer estar siempre a nuestro lado.

Con una persona especializada en amarres de amor con amarrado y claveteado, podemos realizar el ritual y conseguir disfrutar de los resultados del hechizo, sin que ninguna situación negativa nos vaya a afectar a nosotros ni a nuestra pareja.

Además de su cualidad de «eterno», el amarre de amor mediante el ritual de amarrado y claveteado también destaca por suponer una ligera dominación sobre tu pareja, que notarás en las distintas decisiones y acciones que hagáis en vuestra convivencia.

Un aspecto a tener en cuenta en relación sobre todo de la personalidad de tu pareja, dado que esto podría igualar totalmente vuestra posición mutua en la relación o bien podría decantar la balanza excesivamente hacia una de las dos figuras en ella. Las recomendaciones de profesionales sobre todos estos temas, te ayudarán a aprovechar mejor el hechizo.

2.- Amarre de amor con Vudú y Candomblé de 7 nudos

Se recomienda el amarre de amor con Vudú y Candomblé de 7 nudos para aquellas relaciones de pareja que estén sufriendo, debido a la presencia de una tercera persona.

Este amarre tiene su origen realmente en Brasil y está concebido para proteger a nivel espiritual a las parejas de las infidelidades.

Es también un ritual efectivo para recuperar a la ex pareja, sobre todo si otra persona está actuando con su influencia negativa.

El hechizo se realiza con un muñeco vudú, con el que reforzamos el encantamiento a través de la magia blanca.

Lo ideal es fabricar este muñeco de forma artesanal, mezclando para ello hilos esotéricos y otros tejidos.

Además, como en cualquier otro hechizo, se recomienda el uso de magia blanca para tener que realizar todo el ritual. La magia blanca respeta el libre albedrío y, al realizar un hechizo incorrectamente, nos ayuda a que no haya consecuencias negativas.

Sin embargo, el Vudú y Candomblé de 7 nudos es uno de los hechizos más poderosos, por lo que incluso con magia blanca, es recomendable siempre contar con profesionales como Paloma Lafuente, para evitar cualquier efecto adverso que pudiéramos causar o sufrir.

Otra cosa a tener en cuenta con estos hechizos es que, como el anterior tipo de ritual de amarre, este también se basa en el amor eterno. Los resultados que buscamos no van a ser temporales y vamos a conseguir que esa persona que amamos también permanezca a nuestro lado por siempre.

Ahora bien, ¿qué sucederá con la tercera persona en discordia? La mayoría coincide en que lo ideal sería que desapareciese de vuestras vidas para siempre. Ya no solo por cómo podría influir en tu pareja, sino también porque su influencia negativa puede seguir estando operativa y afectarnos en nuestro día a día, mientras mantengamos algún tipo de contacto o relación con ella.

3.- Amarre de amor con santería Yoruba

El amarre de amor con santería Yoruba puede no ser tan poderoso como los anteriores hechizos comentados. Sin embargo, es también uno de los más recomendables y es frecuente que los mejores profesionales del sector lo utilicen.

Debe su nombre a que durante estos rituales se realiza la intersección de unos santos llamados Orishas. Gracias al uso de oraciones, invocaciones y con altares de gran tamaño que cuentan con muchos colores, velaciones y flores, podemos contentar a los santos y agradecerlos la acción que van a hacer respecto al deseo que nosotros tenemos.

Hay muchos de estos santos Orishas. Algunos de los más conocidos y también aprovechados para el ritual de amarre son Eleggua, Obbatala, Oshum y Jemanyá.

A la hora de escoger un amarre de amor con santería Yoruba, hay muchos motivos que justifican esta decisión.

El primero de ellos, como sucedía en los casos anteriores, es la duración de los resultados. También hay que tener en cuenta que todos los amarres son valorados muy bien por lo que duran sus hechizos. Pero estos en concreto, el de santería Yoruba, como también los de Vudú y Candomblé de 7 nudos y el de amarrado y claveteado, consiguen resultados más consolidados y que pueden permanecer como efecto beneficioso en la pareja para siempre.

Por otro lado, también es recomendable este tipo de hechizo, porque es de los que mejor se adapta a cualquier tipo de problema. Esta adaptación es propia de los amarres, que pueden así ser aprovechados en cualquier conflicto de pareja. No obstante, en el caso de los hechizos de santería Yoruba, tenemos una versatilidad adicional, que permite aprovechar los amarres casi constantemente.

Si no tienes claro si elegir un amarre de amor de santería Yoruba o de cualquier otra tipología, no dudes en solicitar un asesoramiento personalizado a Paloma Lafuente para que te ayude a encontrar todas las respuestas que puedas necesitar.

¿Cuánto tardan en hacer efecto?

Una de las preguntas más frecuente en relación a los amarres de amor es cuándo hacen efecto. Es importante saber qué características tienen estos hechizos en relación a cuándo se hace patente su efectividad.

Lo primero de todo es que no se puede considerar que cuando realicemos un amarre de amor, sus efectos vayan a notarse de forma inmediata. No terminamos el ritual y entonces ya se produce la transformación.

Con un amarre de amor vamos a modificar los sentimientos de una persona, para redirigirlos hacia aquellos con los que consideramos que la relación va a ir mucho mejor enfocada hacia la felicidad de ambos.

Esta transformación se va a producir de forma muy progresiva, aunque será la persona que ha solicitado su deseo a través del amarre, la primera en notar cualquier cambio.

Conforme los efectos se vayan haciendo patentes, es también muy importante ser receptivo hacia ellos. Por ejemplo si hemos querido hacer un amarre de amor para aumentar la pasión en la relación, no podemos luego rechazar la atracción que hemos incentivado en nuestra pareja. Las consecuencias podrían ser entonces mucho peores.

Dado que estos efectos se desarrollan muy poco a poco (aunque a veces más rápido de lo esperado), mucha gente se pregunta si sería posible acelerarlos de alguna forma.

En la práctica no hay nada con lo que acelerar un amarre de amor y sus efectos, pero sí que podemos incentivar los resultados. Para ello, algunos profesionales con experiencia como Paloma Lafuente aconsejan rituales caseros.

Consisten en acciones que cualquiera pueda adaptar a su rutina diaria, de forma rápida y sencilla y, de esa manera, aprovecharlos para incentivar la energía del deseo. En ocasiones esto sí acelerará un poco el proceso, en otros casos podría incluso intensificar los efectos que consigamos. En suma, siempre será algo más positivo que si no los realizamos.

En cualquier caso, los efectos de un amarre de amor y realizar el hechizo por profesionales son cuestiones que guardan mucha relación.

Imagina que haces el amarre de amor por tu cuenta y te equivocas sin ser consciente de ello. Puedes estar esperando a que el hechizo haga efecto interminablemente, sin notar cambio alguno.

Paloma Lafuente confirma que mucha gente acude a sus consultas y dice haber probado un amarre de amor sin ver efectividad. En muchos de esos casos el problema no está en que el amarre sea o no efectivo, sino que al haberse equivocado en su desarrollo, no se consiguen los resultados deseados, ni siquiera un mínimo cambio en esa persona.

En consecuencia, es recomendable consultar con profesionales en amarres de amor para no solo realizar bien el ritual, sino también para asegurarse de que vamos a poder contar con efectos y no estaremos esperando resultados sin necesidad.

En relación a los efectos de un amarre de amor hay otra pregunta que se realiza con frecuencia y es qué sucede si nos equivocamos en su desarrollo.

Algunos de los amarres más poderosos, como hemos comentado anteriormente, pueden representar un riesgo por los efectos contrarios que podríamos ocasionar. Pero de forma general, no deberíamos preocuparnos siempre que todos los hechizos que realicemos se basen en la magia blanca.

Hay que tener en cuenta que la magia blanca se basa a su vez en el libre albedrío, lo que significa que, aunque nos equivoquemos, en ningún momento se va a provocar un efecto adverso. Pero, de igual forma, tampoco vamos a conseguir los objetivos que tengamos con nuestro hechizo. En el mejor de los casos, simplemente habremos perdido el tiempo.

Síntomas de los amarres de amor

Para cualquier persona, los amarres de amor y sus efectos no son notorios. Es decir que, aunque estén bajo la influencia de un amarre, no van a notar en ningún momento sus síntomas.

Lo mismo nos puede suceder en primera persona. Quizás alguien haya hecho un amarre con nosotros en el centro de su deseo y no sepamos interpretar bien los síntomas que estemos notando.

Ahora bien, ¿conoces los síntomas de un amarre de amor? Por si acaso, te identificamos los síntomas más frecuentes, que pueden hacerte llevar a pensar que eres protagonista en uno de estos hechizos.

Los síntomas más relacionados con los amarres de amor son los siguientes:

La pareja comienza a estar presente de forma más predominante en los pensamientos de esa persona. Incluso si tú has hecho el amarre hacia tu pareja, es también común que sueñes con esa persona con mayor frecuencia.

en los pensamientos de esa persona. Incluso si tú has hecho el amarre hacia tu pareja, es también común que sueñes con esa persona con mayor frecuencia. Este recuerdo constante de la pareja se convierte en un deseo irrefrenable de mantener contacto. Puede ser mediante llamadas telefónicas, por mensajes, verse presencialmente, etc.

En estos reencuentros, se podrá notar un cambio en su actitud, de mayor felicidad, exaltación e incluso sensación de ansiedad, muchas veces vinculado a la idílica imagen de « mariposas en el estómago «.

«. También se produce cierta desconcentración. Esa persona puede que no recuerde cosas recientes, que se olvide de acciones básicas o rutinarias. Tiene la mente de forma prioritaria a la persona por la que está notando una transformación en sus sentimientos.

El deseo sexual aumenta. No solo eso, sino que también se invierte más tiempo, recursos y dedicación a aumentar el atractivo físico personal, desde ponerse en forma hasta hacer dieta y acciones similares.

En algunos casos también se pueden dar sentimientos algo confusos como la soledad. se debe a que el deseo por estar con la persona que ha realizado el amarre, provoca ese efecto, cuando no se está con ella. Sobre todo los hechizos de acercamiento y compromiso entre dos personas, pueden potenciar ese deseo de no separarse nunca.

Conforme notes esos síntomas en tu pareja, podrás confirmar que los efectos del amarre están haciéndose más notorios. Sin embargo, ¿qué sucede si los notas y tú no has hecho ningún amarre?

Existe el riesgo de que otra persona haya realizado un amarre para conquistar a tu pareja, probablemente con magia negra si lo que quiere es imponer unos sentimientos que en realidad no existen.

En estos casos es recomendable acudir a profesionales como Paloma Lafuente, identificar cualquier posible problema con la lectura de cartas del tarot y, si es el mejor método para lograr éxito, realizar un amarre para alejar a terceras personas y a su nociva influencia.

¿Se puede dar cuenta mi pareja?

Aunque en el fondo lo que estamos buscando (o así debería ser) con un amarre de amor sea la felicidad en pareja, en realidad es lógico temer que esa persona se entere y se enfade.

Por esto es muy común preguntar a profesionales como Paloma Lafuente si es posible que esas personas se den cuenta de los efectos de un amarre de amor hacia ellos o ellas.

En general, no tienen por qué darse cuenta. Los efectos se producen de una manera muy sutil y progresiva y los síntomas, como ha podido comprobarse en el punto anterior, no son excesivamente raros.

Se trata de la transformación de unos sentimientos ya existentes en esa persona, por lo que en realidad va a sentirse más feliz, sobre todo conforme pase más tiempo con quien ha realizado el amarre.

No obstante, Paloma Lafuente advierte aquí dos cosas importantes:

La primera de ellas es que nos debemos basar siempre en la magia blanca. El motivo es que con la magia negra se imponen sentimientos y se provoca un efecto rápido, pero inestable.

Con la magia blanca, en cambio, estamos potenciando sentimientos existentes, sin miedo a efectos contraproducentes de ningún tipo. Incluso si nos equivocamos, no debemos temer consecuencias.

En segundo lugar, además de basarnos en magia blanca, debemos tener claro que existen unos sentimientos sobre los que aplicar el efecto del hechizo de amarre de amor. Sin la existencia de esos sentimientos de atracción y deseo, podemos decir adiós a los resultados del amarre de amor, ya que no funciona en el caso de imponer unos sentimientos.

Por ejemplo, si tenemos un amante con el que queremos mejorar la relación hacia un mayor compromiso, por mucho que nos esforcemos deberá haber una unión sentimental lo suficientemente fuerte como para que ese hechizo cobre efecto.

¿Cómo puedo deshacer un amarre de amor?

Si lo que te interesa es deshacer un amarre de amor, lo más recomendable es que acudas a un profesional como Paloma Lafuente y solicites este servicio, aunque en su web oficial puedes verlo directamente.

Tanto si quieres romper un amarre realizado por ti como si eres el objetivo del amarre de otra persona, puedes anular sus efectos con estos ingredientes:

3 dientes de ajo.

Una bolsa de té de manzanilla (o directamente la flor).

Fotografía de la persona que sea objeto del amarre.

Coge una vela blanca y préndela para purificar el lugar y meditar sobre cuál va a ser tu deseo con esta acción. Paloma Lafuente recomienda con esta acción cargarse de vibraciones positivas.

Luego machaca los ajos, añade la manzanilla y pon un poquito de agua en un recipiente. Tritura todo de manera que quede una masa homogénea.

A continuación, coge un frasco y coloca la imagen de la persona que ha sido hechizada. Luego arroja la masa en su interior.

Di la siguiente oración:

«Seré libre de este hechizo, cuando esta vela se consuma. Libre de este hechizo por el bien de todos y por el mío. Que así sea.»

Antes de que la vela se consuma totalmente, entierra el frasco de vidrio en una maceta con tierra.

¿Qué puedo hacer si no funciona un amarre de amor?

Como hemos indicado anteriormente, hay que esperar para notar los efectos de un amarre de amor. La transformación de los sentimientos se produce de una forma muy progresiva.

En cualquier caso, es posible que veas que un amarre de amor no funciona por mucho que pasa el tiempo, aunque creas que has realizado el hechizo correcto.

En estos casos lo ideal es plantear esta cuestión a Paloma Lafuente, que con tiempo y dedicación podrá decirte si efectivamente has hecho el hechizo que toca y si has cometido algún error en el ritual.

También es posible que, aunque creas haber elegido el hechizo correcto, en realidad debieras haber optado por otras opciones. Una lectura de cartas del tarot puede ayudarte a elegir el amarre perfecto para tu situación.

En todo caso, lo que no debes hacer es acudir a la magia negra, ni para realizar el hechizo por primera vez ni tampoco en caso de que no funcione como lo planteas y quieras acelerar todo el proceso.

Con la magia negra conseguirás unos efectos fugaces, impuestos y que terminarán por romperse fácilmente.

¿Por qué no usar amarres de amor como venganza?

El amarre de amor, como muchos otros hechizos, se basa en sentimientos positivos y ya existentes. La magia blanca es por ello la mejor aliada en este tipo de hechizos.

Ten en cuenta que los amarres se realizan por cuestiones relacionadas con el amor, el sentimiento más poderoso que puede existir.

El amor no se puede imponer y si se impone termina por ser un desastre monumental para la pareja que sufre dicha imposición.

Ahora bien, un amarre de amor tampoco debe usarse como venganza, dado que también ocasiona efectos secundarios.

Si una persona rompe contigo o sencillamente se separa sin dar más explicación, es posible que tengamos que asumir su partida y comprender que no era la persona que estaba destinada a acompañarnos durante toda su vida.

En esos casos, un amarre por venganza, no va a ofrecer los resultados deseados, ya que esa persona no guarda los sentimientos que necesitas hacia ti, por lo que no podrás imponer unos sentimientos o, al menos, si lo haces sus efectos no durarán mucho tiempo.

Lo ideal es contar con profesionales en amarres de amor, que puedan ofrecerte un aprovechamiento de las energías y de los hechizos de forma positiva y buena para ambas partes.

Si la ruptura es demasiado influyente en tu estado de ánimo, puedes aprovechar amarres de amor para olvidar a tu ex pareja y ayudarte a pasar este mal momento de forma más rápida y sin tanto sufrimiento.