Florentino y Laporta pactan los locutores y comentaristas de La Liga

Tras mostrar La Liga los nombres de los comentaristas, locutores y gente a pie de campo queda una duda bastante razonable: esto debe ser obra del diablo. Ergo los máximos dirigentes del duopolio. Como es sabido –bueno algunos despistados no se han enterado aún- Movistar no va a producir los partidos que retransmita. Esto es, no va a tener a su propio equipo de locutores, comentaristas, palco, cámaras y demás. Será la propia Liga de Fútbol Profesional la que produzca los partidos y Movistar los retransmitirá según se los manden.

DAZN por su parte sí tendrá sus propios locutores y comentaristas sin mayor producción (como viene haciendo con otras competiciones salvo la Fórmula 1). Esta señal también será tomada por Movistar para ofrecerla a sus abonados. Todo ello supone que Movistar, a falta de confirmar si tendrá otro tipo de programas, sólo pasará la señal que le manden otras empresas productoras. Lo que hace dos meses parecía algo feliz, pues se evitaba aguantar al “trío La La La” (Martínez, Valdano y Maldini), parece que ha tornado en una pesadilla. Ni en los distintos niveles del infierno de Dante se puede estar peor… salvo que se sea de los equipos de duopolio.

El titular, como es obvio, es una exageración ¿o no? Igual Florentino Pérez y Joan Laporta se han reunido en una habitación de motel en Las Vegas para decidir quiénes serán los intervinientes en las retransmisiones del fútbol que producirá La Liga.

-“Oye, Joan yo coloco a diez y tú a otros diez y así cubrimos con gente nuestra todos los partidos juegue quien juegue”.

-“Florentino, me parece genial si me dejas meter hasta algún independentistas”.

-“Dalo por hecho, siempre que pueda colar algunos del Español para que no se note tanto”.

– “Vale, vale y a los del Atleti les metemos a los más madridistas o culés para que les machaquen en los partidos”.

–“Sí, sí y a los del Sevilla también, que menudo susto me dieron la temporada pasada”.

–“Venga, vamos a escribir la lista y se la mandamos a Javier”.

– “A todo esto, buen apaño lo de las palancas con el falangista que te has montado”.

– “¡Coño! Te quejarás tú que tienes al Rubi regalándote arbitrajes”.

– “¡Tenemos Joan, tenemos!”.

Seguramente no ha sido así, pero por los nombres que se han publicado (en @relevo) pareciera. Más madridistas que los wáteres del Bernabéu (por aquello de que han impedido finales de copa) no los han podido encontrar. Auténticos pelotas del florentinato, llegando hasta dar vergüenza ajena, son los que van a comentar los partidos de todos los equipos. No sólo los del Real Madrid (no cabrían tantos). Y lo mismo se puede decir del FC Barcelona, no se pueden quejar de no tener a auténticos fanáticos. Los del Español (que ya es cojunudo que haya tantos que hayan pasado por este equipo comentando) como ya saben, tirarán hacia su casa real.

Si no te gusta un restaurante, no pides compulsivamente que echen al cocinero. Simplemente dejas de ir y buscas otro que te guste más. Pues lo mismo con las retransmisiones de fútbol, que la oferta es muy amplia. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 26, 2022

¿Qué les queda a los aficionados de los restantes 18 equipos? Cuando se retransmitan en DAZN podrán tener el sonido normal, cuando lo hagan vía La Liga será mejor quitar la voz en muchas ocasiones. ¿Imaginan a Edu Aguirre bramando y pidiendo tarjetas porque le han hecho una falta a un jugador de la cantera del Real Madrid? O ¿los comentaristas hablando de las excelencias del juego de tal o cual equipo porque se parece al de cualquiera de los equipos del duopolio?

Lo peor va a ser para Sevilla y Atlético de Madrid, más en el segundo caso. No les van a perdonar una en ningún partido que se transmita vía La Liga. Si ya el aficionado rojiblanco desconectaba las retransmisiones en más de una ocasión, este año va a ser obligatorio por no vomitar con Fouto, Torres y demás confesos antiatletistas. Seguramente recen los aficionados rojiblancos (que no tienen ningún comentarista afín realmente, porque Esteban pasó por el Atleti pero el Atleti no pasó por él) para que le toque en las retransmisiones DAZN. Si son los mismos que están en la Premier dará gusto. Sin estridencias, ni chiringuitismos.

¡Qué poco respeto para los aficionados del resto de equipos! Ni béticos, sevillistas, almerienses, celtiñas, villarrealenses… Todo madridistas y culés, de primer o segundo grado. ¿Protestarán los presidentes de los equipos? Ni uno porque en su furo interno son de alguno de los equipos del duopolio. Luego que si las personas piratean o no. Tengan en cuenta que la defensa de Mister Chip de la elección de comentaristas es que hay muchas posibilidades de poder ver La Liga. Sí, dos. O no se ha enterado que es La Liga la que producirá los partidos (aunque se vean en otras plataformas), o está fomentando la piratería.