Fitzpatrick ha iniciado su asalto al DP World Tour en Valderrama, del 13 al 16 de octubre

- Publicidad-

El inglés Matt Fitzpatrick, defensor del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, llega al Real Club Valderrama con el doble objetivo de repetir victoria y dar un paso definitivo para coronarse como mejor jugador de la temporada en la final del DP World Tour. Dosis extra de motivación para el ganador del US Open 2022 que es, sin duda, el hombre a batir esta semana.

Fitzpatrick ha brillado esta temporada con trece top 20, incluidos dos segundos puestos en el Open de Italia y el Wells Fargo Championship. Después de ganar su primer grande, quiere conquistar el ranking del DP World Tour y para ello necesita una gran semana en Valderrama.

“Tengo la oportunidad de alcanzar a Rory en un campo en el que me siento cómodo. Quisiera llegar a Dubái con oportunidades porque ganar el ranking del DP World Tour es otro de mis objetivos y espero cumplirlo este año”, ha explicado durante la rueda de prensa.

Fitzpatrick cree que su paso por Valderrama el año pasado fue una gran ayuda para conquistar meses después su primer major, el U.S Open.

- Publicidad-

“Una de las cosas que te enseña este campo es la paciencia, indispensable para ganar un Grande. Aquí puedes pegar un buen drive y encontrarte detrás de un árbol intentando salvar el bogey; es fácil desesperarse en ese momento”, explica.

Fitzpatrick disfruta el desafío que supone siempre competir en un campo tan complicado como el Real Club Valderrama. “Este campo es un desafío para todo tu juego, pero creo que es algo más importante el drive porque si pones la bola en juego, limitas mucho las posibilidades de error”, asegura.

“La paciencia es la clave. El año pasado hice 15 pares seguidos hasta mi primer birdie al 16. En este campo no te puedes frustrar por los bogeys, a veces un bogey no es tan malo si puedes limitarlos. El resultado ganador nunca es muy bajo, lo importante es mantenerte en la pelea”, insiste.

El drive no es la única arma que tiene entre sus manos. “Siempre he sido un buen pateador y he trabajado muy duro con mi entrenador, Phil Kenyon, que es el mejor. En un campo como éste son muy importantes las sensaciones, los greenes tienen mucho movimiento y están muy rápidos. Normalmente no tiras putts muy largos, pero tienen bastante caída. Soy un jugador de sensaciones y eso me ha beneficiado mucho en este campo”.

El ganador el US Open es un enamorado de Valderrama y apuesta porque en el futuro albergue un torneo cosancionado con el PGA Tour.

“El DP World Tour tiene muchos eventos muy atractivos, mucho mejores que los de Estados Unidos, y esta semana es un buen ejemplo. Si estuvieran cosancionados, mejoraría el nivel de participación y sería mejor para todos”, asegura.

RAFA CABRERA BELLO BUSCA EL EQUILIBRIO EN VALDERRAMA

Pese a que su temporada ha sido irregular, Rafa Cabrera Bello se muestra optimista gracias a los últimos cambios que ha hecho es su swing.

“Desde verano estoy jugando mejor, en el Open de Escocia empecé a ver el resultado del trabajo y en Wentworth es donde he estado más cerca de jugar a mi nivel. Me ha faltado cuadrar una semana, pero los resultados van a salir”, indica.

El canario sabe cuáles son las claves para hacer resultado en Valderrama.

“Hay que buscar el equilibrio entre ser agresivo y ser inteligente. Es un campo que premia a los que están en control tanto en línea como en distancia, además de patear bien. No hacen falta tantos birdies como en otros campos”.

Foto: Rafa Cabrera Bello, durante su rueda de prensa (foto © Real Club Valderrama)

“Ganar en el Real Club Valderrama me encantaría, es campo más famoso de España, uno de los mejores de Europa con una gran tradición en el DP World Tour, llevo 17 o 18 años como profesional y sería muy especial ganar aquí”.

Para disfrutar del Estrella Damm N.A. Andalucía Masters se pueden adquirir entradas individuales, pases de fin de semana o abonos para los cuatro días en experiences.dpworldtour.com/edam. Es posible comprar los pases en el propio campo, abonándolos siempre con tarjeta.

El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai que se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club Valderrama, está patrocinado por Estrella Damm y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, además de estar cofinanciado con fondos europeos y haber sido declarado acontecimiento de excepcional interés público por el Gobierno de España.

Fuente: Comunicación.