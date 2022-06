Fiasco en la liberalización de patentes de vacunas contra la COVID-19

- Publicidad-

La décimo segunda Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio ha alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de suspensión de patentes y otros derechos de propiedad intelectual para facilitar el acceso a vacunas y otras tecnologías frente a la COVID-19.

Para la Asociación Acceso Justo al Medicamento, el «acuerdo es una decepción. La negociación no ha sido transparente. Se ha presionado desde la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio para que se alcance un acuerdo de última hora y de mínimos, para salvar la cara». Y es que la negativa de la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza, Noruega, Reino Unido y otros países ricos, terminó bloqueando la propuesta hecha hace año y medio por India y Sudáfrica.

Consecuencias del bloqueo

Este bloqueo a la suspensión de los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología y conocimiento para hacer frente a la COVID-19 «ha causado millones de muertes y ha aumentado la desigualdad y la pobreza. El acuerdo aprobado no suspende los derechos de propiedad intelectual, como pedían India, Sudáfrica y otros cien países, y apoyaban cientos de organizaciones de acceso a los medicamentos». Simplemente recuerda que los países pueden usar las licencias obligatorias, lo que ya estaba contemplado en el acuerdo ADPIC (TRIPS).

Hay alguna pequeña concesión, evitando la notificación previa a la Organización Mundial del Comercio; «permitiendo la exportación a otros países, con limitaciones; recomendando el uso de la guía de remuneración para el uso no voluntario de patentes en tecnologías médicas de la OMS; o la posibilidad de extender este acuerdo a otras tecnologías dentro de seis meses». Pero incluye otras limitaciones, dicen, «solamente para vacunas, solamente las patentes (y no los secretos comerciales), solamente para un periodo de 5 años, solamente países en desarrollo con alguna limitación significativa, etc. De esta forma se desincentiva que países o empresas decidan arriesgarse a usar este mecanismo para fabricar vacunas».

James Love de Knowledge Ecology International ha afirmado que “es difícil imaginar algo con menos beneficios que este acuerdo, como respuesta a una emergencia de salud global… es casi imposible que mejore las medidas contra la COVID-19″. El mayor logro de estos debates, hasta este momento, es que han atraído la atención de parte de la sociedad y de los gobiernos, y han mostrado que otros caminos son posibles.

La Asociación Acceso Justo al Medicamento insiste en la necesidad de «suspender los derechos de propiedad intelectual para vacunas, tratamientos y diagnósticos frente a la COVID-19, y en la exigencia de que se transfiera la tecnología y el Know How por parte de los países donde residan las empresas titulares de las patentes. Solo así se aceleraría la producción de vacunas y otras tecnologías y se evitarían millones de muertes y mucho sufrimiento. No solo en esta pandemia, sino en otras que, inevitablemente, vendrán», advierte.