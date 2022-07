Ferreras no dimite ni Atresmedia lo despide

- Publicidad-

Atresmedia, el grupo mediático presidido por Mauricio Casals que controla Antena 3 TV y La Sexta, ha decidido mantener en su puesto al periodista Antonio García Ferreras, director del programa de esta cadena Al rojo vivo, que presuntamente dio veracidad y decidió publicar una información falsa a sabiendas de que lo era, sobre un supuesto caso de financiación ilegal de Podemos, a un mes escaso de celebrarse las elecciones generales de junio de 2016 que ganó el PP de Mariano Rajoy. En la conversación de García Ferreras con el ex comisario de policía José Manuel Villarejo, actualmente en prisión por diversos delitos de corrupción, el periodista le dice sobre la información aparecida en el diario digital dirigido por Eduardo Inda, tertuliano habitual también de este grupo mediático: “Inda, voy con ello, pero es demasiado burdo”.

Este lunes, el periodista ha reconocido que se citó hasta en tres ocasiones con el excomisario actualmente en prisión. En la conversación filtrada este domingo, el periodista informa al excomisario de las ‘cloacas del Estado’ que también publicaría la información falsa adelantada por OK Diario, todo ello a escasas semanas de celebrarse las elecciones generales de junio de 2016. El audio publicado por este medio se suma a otros anteriores que han provocado una enorme polémica mediática a todos los niveles, trascendiendo incluso nuestras fronteras al máximo nivel institucional mientras el ejecutivo de Pedro Sánchez guarda silencio. Cuatro presidentes latinoamericanos han mostrado su apoyo al ex líder de Podemos y han resaltado la gravedad del asunto, como también previamente destacó el líder izquierdista francés Jean-Luc Mélenchon.

Scandale en #Espagne : le journaliste d'une grande émission télé inventait des "révélations" diffamantes sur @PODEMOS et @PabloIglesias en lien avec le Ministre de l’Intérieur. Le coup monté contre Garrido et Corbière semble être une méthode qui se répand. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 10, 2022

“Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. Ni esa de las Granadinas, ni ninguna otra ni sobre Podemos ni sobre nadie. Estamos hablando de unos audios posteriores a que saliera la noticia. Una noticia sobre una presunta cuenta en Granadinas y así lo dijimos: una ‘presunta’ cuenta. Y lo dimos citando al medio que la sacaba como se hace habitualmente en todos los medios”, se ha excusado este lunes García Ferreras al comienzo de Al rojo vivo.

Nada más conocer las explicaciones dadas por Ferreras a sus espectadores, el ex líder de Podemos Pablo Iglesias ha publicado un tuit en el que reclamaba al periodista de La Sexta poder entrar en directo en su programa, algo que no se ha producido hasta el cierre de esta información. “Creo que, por dignidad periodística, me deberías dejar entrar hoy en Al rojo vivo, Ferreras. Acabas de decir que mentimos. Danos la palabra si tienes dignidad”.

Echenique: “Mentirle a la gente de forma masiva desde los medios de comunicación ya vimos cómo acaba en Estados Unidos”

Iglesias considera que la conversación grabada por Villarejo con el periodista de La Sexta “revela el nivel de podredumbre en el PP, en sectores judiciales, policiales y en el periodismo”. Por su parte, García Ferreras ha afirmado este lunes al comienzo del programa que dirige que Iglesias y Podemos “mienten cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era. Eso es mentira. Cuando surge la noticia de la presunta cuenta en Granadinas la contamos citando al medio con la respuesta y el desmentido inmediato de Pablo Iglesias”. García Ferreras añade que fue después de hacerse eco de la noticia falsa de OK Diario cuando llegan a Villarejo. “Dentro de esa investigación llegamos más tarde a Villarejo. Al hombre al que varias fuentes señalaban como el que podía estar detrás de esos documentos. Teníamos que preguntarle por ello y era el primer encuentro de La Sexta con el comisario y este grabó la conversación como ha hecho siempre”, ha explicado García Ferreras.

El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha recordado que “mentirle a la gente de forma masiva desde los medios de comunicación ya vimos cómo acaba en Estados Unidos”. Y añade: “Como confesó a Villarejo, Ferreras intoxicó masivamente a la población a un mes de las elecciones y eso es una grave amenaza a nuestro sistema democrático”.