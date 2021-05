Los rescoldos de la hecatombe socialista en Madrid tardarán en apagarse y ni siquiera sus máximos responsables saben, a día de hoy, los motivos que han ocasionado el desastre. Los rostros cariacontecidos de ministros, ministras y otros dirigentes lo dicen todo. Al mismo tiempo y sin dilación, la dirección federal del partido se ha apresurado a prender la llama del principal granero de votos que posee, Andalucía, a sabiendas de que en este territorio espera aguerrida cual Astérix y sin complejos una Susana Díaz que se arroga el derecho de disputar el liderazgo del partido porque para eso ganó las últimas elecciones autonómicas en 2018, aunque de poco o nada le sirvió. El lema de la camiseta con la que ha comparecido este jueves en rueda de prensa lo dice todo: “Energía positiva”.

Las aguas llevan tiempo bajando turbulentas de Despeñaperros para abajo en la casa socialista, porque no han sido pocos los avisos dados de forma reiterada por diferentes dirigentes socialistas de que el momento de disputar el liderazgo a Díaz llegaría sí o sí. Aquellas primarias que auparon a Pedro Sánchez en detrimento de Susana Díaz no se olvidan así como así. Pues parece que ha llegado el día precisamente en el momento más difícil para un partido desnortado que ha sufrido en Madrid un golpe del que tardará en reponerse. Lejos de analizar en profundidad y con sosiego las causas que han originado tal desapego con la ciudadanía, sorprendentemente Ferraz ha decidido mirar al sur y ha activado el botón de las primarias. Ya no hay vuelta atrás.

El debate interno en Andalucía adelantado para junio se precipita sin analizar las causas de la hecatombe madrileña, sin que Juan Espadas haya anunciado aún su candidatura y ante el temor de que Moreno adelante las autonómicas

La secretaria general del PSOE de Andalucía ha hablado a los periodistas este jueves antes de la reunión de la comisión ejecutiva regional y, como suele hacer siempre, no ha dado puntada sin hilo. “Algo no hemos hecho bien”, dice tras lo de Madrid. Sabe repartir para todos en pequeñas dosis, casi sin que se note. Para empezar, ha reconocido este jueves que se enteró 24 horas antes por la noticia aparecida en un medio de comunicación de que la dirección federal del partido había decidido activar el proceso de primarias en Andalucía para mediados del próximo mes de junio. También ha asegurado a los periodistas que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no le habló de convocatoria de primarias pese a que la noticia era ya un hecho publicado. A esto se suma que aún no ha podido contactar con el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cambiar impresiones sobre este particular. “Primero las ideas y después las personas”, ha soltado la líder socialista andaluza este jueves. Y ha añadido resignada y con las espadas en alto: “No ha sido posible”. Díaz reconoce que “los empujones no llevan a nada bueno” y que “no hay más salida que la unión”.

Sin savia nueva

Este anuncio de primarias en Andalucía se produce apenas un día después del peor resultado de los socialistas en unas autonómicas madrileñas, donde el proyecto de Ángel Gabilondo ni siquiera encabezará el principal grupo de la oposición parlamentaria en la próxima legislatura. Díaz ha venido insistiendo desde que pasó a la oposición en diciembre de 2018 tras ganar las autonómicas que pretende encabezar a los socialistas andaluces en las próximas andaluzas, aunque la dirección federal ya ha optado por apoyar a Juan Espadas, actual alcalde de Sevilla y consejero durante los gobiernos autonómicos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre 2010 y 2012. La savia nueva para liderar la federación más importante deberá esperar mejor ocasión en el principal granero nacional de votos socialistas.

La líder de la oposición en Andalucía ha concretado que la reunión de la ejecutiva regional del partido se convocó el martes por la mañana, antes del anuncio de la ejecutiva federal de reunirse este jueves por la tarde para activar el proceso de primarias en Andalucía. En definitiva, la guerra interna ya se escenifica de nuevo con luz y taquígrafos, nada de susurros entre bambalinas. Agárrense que vienen curvas, un debate interno en el PSOE nunca defrauda, aunque las ideas se dejen para otro momento y sólo valgan los nombres primero, después y al final.