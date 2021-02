Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha alertado que “todo el territorio español está en nivel 4. Con estos datos, no podemos bajar la guardia hasta que estemos en niveles de transmisión muy inferiores a los que tenemos actualmente”.

Para el director CCAES, “todas las comunidades autónomas salvo Canarias están en un nivel de riesgo muy alto. El impacto de esta incidencia alta se nota sobre todo en las UCI”, además señala que el nivel de ocupación es de 43% a nivel nacional, aunque hay algunas comunidades que lo superan.

Fernando Simón, resalta que la positividad de la enfermedad ha bajado de tasas del 20% que teníamos hace unas semanas al 11,5% en la última semana, “España es uno de los países que más pruebas ha realizado para detectar el coronavirus, por encima de las 3.500 pruebas de PCR por cada 100.000 habitantes en 14 días”.

En cuanto a la cifra de fallecidos: «Sigue siendo importante. No veremos un descenso significativo y una tendencia clara hasta finales de la semana, si conseguimos observarla”, ha destacado.

Variantes detectadas en España

Simón ha señalado que se han confirmado 479 casos de la variante británica B117, distribuidos en las comunidades autónomas. «Sabemos que hay más, pero esos nos han comunicado», ha asegurado. Además, se han registrado 2 casos de la variante sudafricana en dos personas que viajaron desde Sudáfrica y un caso de la variante brasileña en una persona que fue identificada en la entrada a España en el aeropuerto, aunque el director del CCAES señala que «en principio, no debía de haber transmitido a nadie la enfermedad. Venía con una PCR negativo, lo que quiere decir que la carga viral debía de ser baja”.

Vacunas

Simón sobre la vacunación ha informado que “se han administrado 2.105.000 dosis de vacuna a nivel nacional y hay 786.400 españoles vacunados con las dos dosis. De aquí a finales de marzo o principios de abril, si no hay problemas en el suministro de vacunas previsto, se van a recibir suficientes dosis como para vacunar a los mayores de 80”, ha agregado.

“Hay casi 800.000 residentes en España vacunados con las dos dosis”.

Vacuna Rusa Sputnik V

Simón ha infirmado que la vacuna rusa Sputnik V “no ha solicitado todavía a la Agencia Europea de Medicamento la autorización, si ha mandado algún documento, preliminar».

No obstante, “no vamos a despreciar una vacuna que tiene una posible eficacia alta y puede ser muy beneficiosa. La EMA tiene que verificar muchos aspectos, hasta que no tenga la información no lo puede valorar y difícilmente podemos tener posición sobre ella”.

Brotes en los colegios

Fernando Simón, sobre los brotes en las escuelas explica que “hemos tenido una incidencia mayor en la población general, es lógico que la incidencia, aunque algo menor, también se refleje en los colegios. Los colegios siguen siendo más seguros que el resto de los ámbitos sociales en los que nos movemos. Sabemos que la mayor parte de los brotes se produce entre los estudiantes más mayores, en secundaria y se produce, no en las aulas, sino antes o después de la actividad lectiva”.

Posible cuarta ola

El director de la CCAES ha señalado que es posible que haya una cuarta ola en nuestros país. “Si hay una cuarta ola, va a haber más personas inmunes, cada semana que pasa hay 400.000 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, la probabilidad de que una siguiente ola sea muy rápida es cada vez menor”.

Para Simón es probable que tengamos “una ola de menor envergadura y mucho más lenta, que nos dé margen para tomar medidas. Depende de cómo evolucione la incidencia y de que las medidas que ya tenemos se vayan implementando”.

No hay que salvar la Semana Santa

Sobre si hay que salvar la Semana Santa, Simón ha destaco que lo que nos interesa es tener unas incidencias que nos pongan en un nivel de riesgo 3 bajito, como mucho, “si llegamos a un nivel cero mejor. No podemos plantearnos fechas concretas. No tiene que ser el objetivo la Semana Santa. Tiene que ser bajar el nivel de incidencia. Si es antes de Semana Santa a la gente le hará ilusión, si es después, pues será después”.

Récord de 909 fallecidos en fin de semana

Sanidad comunica un récord de fallecidos, con 909 muertos más desde el viernes, además ha notificado 47.095 nuevos contagios. La incidencia acumulada baja a 667, 87 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La ocupación de las UCI también baja siete décimas respecto al viernes y se sitúa en el 43,16 % de ocupación.

España ha registrado más de 2,9 millones de casos de coronavirus y 61.386 muertes desde el inicio de la pandemia, según datos del Ministerio de Sanidad. La incidencia vuelve a bajar hasta situarse en 750. En todo el mundo se han registrado ya más de 106 millones de casos y de 2,3 millones de muertos.