Fernando Simón confirma que queda menos para no llevar mascarilla en exteriores

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comunicado que es “muy posible” que se pueda relajar el uso de mascarillas en exteriores. “En no muchos días”, podemos revisar la norma, “si la evolución de la pandemia sigue mejorando como hasta ahora.

Respecto a la vacunación, Simón ha informado que más de 7,2 millones de personas tienen ya la pauta completa, el 15% de la población española. Los ciudadanos que han recibido al menos una dosis son 15,3 millones, el 32% de la población.

El Ministerio de Sanidad ha notificado 11.061 nuevos contagios y ha sumado 93 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada cae 10 puntos hasta los 152 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con lo que España roza el rango de riesgo medio, establecido en los 150 casos. En total, 3.615.860 personas se han contagiado y 79.432 han muerto desde el comienzo de la pandemia.

No hay una fecha para la eliminación de mascarillas

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, no tiene una fecha concreta para la eliminación de la mascarilla, pero insiste en que no será tarde. “No voy a dar una fecha, pero sí es cierto que es posible que no vayamos a tardar mucho en poder hacer propuestas claras para retirar la mascarilla en situaciones concretas”. Y aclara: “Se tendrá que tener cuidado y no quiere decir que no se mantengan el resto de las medidas”

“Las personas que van a sobrevivir ocuparán más tiempo la UCI»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sobre la ralentización de las UCI: “Los fallecidos han pasado de tener una edad media de 81 años en marzo y abril del año pasado a 68 años actualmente. Tenemos cada vez mejor protegidos a nuestra población vulnerable. Los casos graves siguen siendo los más vulnerables, pero cada vez menos. Al tener menor población vulnerable con probabilidad de fallecer, las personas que van a sobrevivir ocuparán más tiempo las camas UCI. Esto hace que las UCI desciendan más despacio”

Variante india en España

Fernando Simón, sobre la variante india en España ha señalado que “en España hemos identificado alrededor de 20 casos, casi todos asociados a buques con tripulación de origen indio. No tenemos información de que la variante india esté ocupando un gran espacio en España. Necesitaremos una semana o dos para saber si el incremento es importante o no. Con la información que hay, que no es suficientemente sólida, todavía no la consideramos variante de preocupación, aunque sí de interés. Se está haciendo un seguimiento muy estrecho y tomando las medidas necesarias”.