Fernando Botanz, artista polifacético, donostiarra, bilbaíno de pro y esteta

A veces, no en demasiadas ocasiones, uno se encuentra con personajes que con su actividad diaria, humana, social y artística dan vida a una ciudad que bien podría ser, como es el caso de Bilbao, aportando su personalidad, sus formas de relacionarse, haciéndose querer por muchas personas que lo han conocido por uno u otro motivo. Lo poco frecuente es encontrarse con un donostiarra que además es bilbaino de pro. Fernando es una persona que considera el arte como un valor esencial, es un esteta.

En Fernando Botanz concurren algunas circunstancias que iremos desarrollando en esta entrevista muy personal, como el haber nacido en Donostia, vivida su infancia y pubertad en Legazpia (Gipuzkoa), desarrollar su vida -ya en la madurez- en una gran ciudad como Bilbao, que como él apunta ha visto integrar en ella, poetas, literatos, políticos ilustres, pintores, grandes hombres de empresa, sindicalistas famosos, médicos de prestigio, navegantes y obreros significados en sus luchas por la libertad. Director amateur de coros de jubilados, compositor de bilbainadas, coleccionista de moda del periodo 1900-1920, pianista en forma autodidacta, dibujante, donante a museos como el San Telmo en Donostia y Balenciaga de algunas de sus colecciones, trajes, sombreros, fundador del desfile “Bilbao 1900” el último sábado de Junio de cada año a las 12 del mediodía con salida en la Plazuela de Santiago.

Hoy, para diario16 y redes sociales, tengo el placer de entrevistar a Fernando Botanz, nacido en Donostia, en 1.967, hijo de Rogelio Botanz, gran amante de la música y Natividad Parra burgalesa, mujer inteligente y de gran personalidad, siendo el benjamín de seis hermanos, persona con una gran personalidad que manifiesta a lo largo de su entrevista.

Aquí puede ver una canción que interpreta Fernando Botanz desde la Colegiata de Zenarruza, voz de contratenor.

1.- ¿Primeras palabras Fernando?

Sí, que es un gran placer realizar esta entrevista en éste ático tuyo de Berango, en tu estudio cargado de arte, con tus pinturas al óleo ahora preparando una nueva exposición, tus libros ya presentes en varias universidades de países iberoamericanos y tus recuerdos. Y además contar con tu amistad.

2.- ¿Cómo te consideras Fernando en lo personal?

Un alma libre.

3.- ¿Crees en Dios?, ¿Por qué?

La educación que me dieron mis padres fue católica, pero a lo largo de mi vida me he ido nutriendo de otras creencias y ahora tengo mi propia filosofía de vida que es distante de todo aquello aunque se nutrió de ello.

4.- ¿Autodidacta casi en todo?

No, soy licenciado en Bellas Artes. Tengo una formación académica, estudié bachiller en Villareal de Urretxua (Gipuzkoa) en unos años en los que cualquiera no podía estudiar un bachiller. Lo terminé con 18 años, luego no he sido un autodidacta en el sentido estricto de la palabra. Aunque he desarrollado algunas facetas mías en forma autodidactica.

5.- ¿Para que te ha servido que estudiaras Bellas Artes?

Mira yo llegué a Bilbao en 1.985, con 18 años y viví en esta ciudad seis añitos hasta que obtuve mi licenciatura. Entonces residía en Legazpia con mis padres, era un adolescente, me encuentro en una urbe como Bilbao, con unas galerías de arte, con un Museo de Bellas Artes, que pude degustar con gran satisfacción. Pasaba largas horas en estos sitios, con calma, con sosiego, viendo pintura, escultura, grabados. Terminé mi carrera y obtuve la licenciatura en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, en el Campus de Leioa en la especialidad de pintura en 1.992 con 25 años, tardé seis años en una carrera de cinco. En dichos años viajé a Florencia, Pisa y Verona y quedé fascinado por el arte renacentista en todas sus facetas.

Pude compartir con estudiantes con sensibilidades varias, ahora me reencuentro en Bilbao con muchos compañeros de carrera, por ejemplo Ignacio Goitia, que es un pintor reconocido que tiene mi edad 55 años. También te conocí a ti y coincidimos en muchos aspectos, uno de ellos es tu alto nivel en pintura al óleo, que ha viajado ya a muchos sitios.

6.- ¿Haber estudiado bellas Artes, dio sentido a tu vida?

Haber hecho la carrera no me sirvió para dar sentido a mi vida. Fue un bagaje académico, pues aprendí muchas cosas, aunque mi auténtica pasión es la pintura, el dibujo artístico, el arte en todas sus facetas. Podría decir que todos mis estudios los exprimí al máximo. Hoy día lo artístico lo descubro a través de un simple diseño, una bella canción, un grupo coral de niños, una buena película. La carrera no dio sentido a mi vida, pero fue un desencadenante de muchas perspectivas, de muchas ventanas mentales que se me abrieron.

7.- ¿Todo se desencadeno desde tu entorno familiar?

Así es. El verdadero poso de cultura nació en casa en Legazpia. En una familia unida en la que todos formábamos una piña alrededor del arte y especialmente de la música, mi padre se trasladó a Legazpia con la familia, pues el trabajo en Patricio Echeberria -herramientas BELLOTA- le llamó a su puerta. Disponíamos además de una bonita biblioteca. Debo decir que mis aitas fueron los verdaderos pilares en mi vida. La educación que yo viví en mi casa, el ir en la vida con educación, cordialidad, respeto, marcaron a los seis hermanos, tres mujeres y tres hombres. Esos valores impulsaron a cada cual por su camino. Todos con buenos estudios.

Mi padre fue un trabajador muy apreciado por Patricio Echeverría, en cuanto a su dedicación y esfuerzo por cumplir su papel, con una ausencia casi absoluta de bajas laborales.

Allí en Legazpia residí desde niño comenzando a recibir clases de dibujo y pintura, disciplinas en las que me hice con algunos premios. En 1.980 solo con 13 años obtuve el primer premio de dibujo artístico organizado por el ayuntamiento de la localidad. Siendo todavía niño, comienzo a cantar en celebraciones religiosas junto a otros niños y el párroco, D. Miguel de Barandiarán extraordinario músico, apoyó en mi vocación por la música.

Formé parte de la Asociación de Artistas Legazpiarras y del grupo de danzas vascas “Sustraiak”, así como de las tertulias literarias en el Pueblo, comenzando a tocar el piano de forma totalmente autodidacta. Con 16 años entro a cantar en la Coral Santa Cruz de Legazpia como tenor. Me apuntaba a casi todo en lo cultural. Al lado de nuestra casa había un convento de Mercedarias y allí había un armonio de casi cien años. En casa no había dinero para un piano. Pero aprendí a tocarlo, bueno comencé a tocarlo de oído. Teníamos una guitarra y al igual que en la familia Trapp, nos reuníamos a cantar en familia.

En 1.987, con veinte añitos viajé a París, donde la contemplación de la pintura impresionista, la arquitectura y escultura Art Nouveau y Art Deco me marcaron para siempre, perfeccionando mi francés aprendido desde muy niño.

8.- ¿Después vino Bilbao?

En el año 2007, con cuarenta años me trasladé a Bizkaia fundé y dirijo algunas agrupaciones corales.

9.- ¿Porque de ese traslado a la capital vizcaína?

Lo hice por amor, si, por amor hacia el que hoy es mi marido Oliver. Mira, para mi Bilbao, significó la libertad desde una sociedad muy tradicional a la que estaba acostumbrado.

10.- ¿Cuándo te das cuenta de que te gustan especialmente los hombres?

No me gusta utilizar la palabra Gay. Utilizo el castellano que es una lengua riquísima. Soy homosexual, es muy simple. Con 9 años de edad -1.976- me di cuenta conscientemente de que me gustaban los chicos. Asunto complicado en un pueblo como Legazpia con 9.000 habitantes eminentemente industrial. Se cumplía el final de la dictadura franquista. Entonces me lo callé como una tumba. A mi entonces ya me insultaban en el colegio “marica” “mariquita” a los doce años de edad sobre todo los más mayores, claro. Y ese sufrimiento no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Fue un auténtico infierno.

Mi madre se dio cuenta la primera que yo era homosexual y se lo dijo a mis tres hermanas. Ella es de Burgos, fue una inmigrante en el País Vasco, lo entendió a la primera. Mi padre era navarro de Olazagutía (Navarra).

11.- ¿Hablamos un poco más de tu perfil? ¿Tus sueños te atraparon?

Me gustaba muchísimo bailar con mi grupo “Sustraiak”, me fascinaba ver a gente como “Fred Astaire” bailar, en TV en el programa “Sábado Cine”. Luego lo bailaba en la cocina de casa. Soñaba con ser bailarín de “ballet”. Era un soñador, quería estar en los teatros bailando, cantando, tocando el piano.

Estudié con los Hermanos de La Salle hasta los doce años y en aquellas películas como “Los tres Mosqueteros”, “Sissi Emperatriz”, ya desarrollaban sobre mi, la influencia sobre el amor por la moda y la forma de vestir. El mundo de fantasía del cine y del espectáculo reactivo mi pasión por la vestimenta.

En Legazpia me apunté a todo como un bombardero, al grupo de danzas, al dibujo y pintura, etc. Cogía un lápiz y me pasaba horas dibujando. En la provincia le llamaban el pueblo de la cultura, con una inmigración brutal, con maletas de cartón. Había una persona José Mari Urcelay que fue un visionario al plantearle al ayuntamiento abrir una casa de cultura que inauguró Carlos Garaikoetxea, lehendakari del Gobierno Vasco.

Todas esas sensaciones marcaron mi vida posteriormente. Era 1.975. En esta casa de cultura escuchaba conciertos del Orfeón Donostiarra con su director Antxon Ayestarán y de grupos musicales y veía exposiciones magníficas. En lo personal se lo agradecí a José Mari Urcelay. Entre 1.970 y 80 en Gipuzkoa hubo una ebullición cultural extraordinaria. Las personas necesitaban desarrollar nuevos caminos.

12.- ¿No has sido muy disperso, o porque no te concentraste en algo y tiraste por ahí, quizás un cierto conformismo con lo que había, en el piano, o en la danza por ejemplo?

Mira mi padre fue un obrero que no se cogió nunca ni una baja en la fábrica de herramientas y yo tenía ojos, veía que con aquel sueldo en 1970 había que dar de comer a ocho bocas, una hermana mío estudió magisterio trabajando en Eroski los veranos, yo Bellas Artes, mi hermana Magisterio, otro también Magisterio, otra licenciada en psicología cuidando niños los veranos, otro maestro y funcionario, también cantante, te repito que yo tenía ojos y veía las cosas, era hipersensible y muy maduro para la edad que tenía. y tampoco les pedí cosas porque eso en nuestra justa economía les suponía otro quebranto. Desarrollé una gran sensatez, bastante había con pagar las carreras de todos los hermanos. Mi madre nos lo dijo un mes de diciembre a todos los hijos, este año no habrá reyes, pues las huelgas no nos dejarán tenerlos. Había mucha responsabilidad compartida. Y las huelgas muy fuertes. Eran años muy convulsos y una importante crisis del petróleo su origen.

Fernando muy compungido, toma un poco de aire y me dice, un amigo mío me indicó “¿Fernando cómo tu madre pudo deciros eso?” y yo le contesté “Olé por mi madre, los hijos éramos conscientes de lo que se podía y no se podía hacer”.

Si le hubiera propuesto estudiar solfeo con una buena profesora Contxita Viteri, hubiera hecho lo posible para que así fuera. Pero no se lo podía pedir en conciencia a pesar de mi corta edad. No sentía envidia por los niños de familias pudientes. Desarrollaba el papel que me correspondía.

Pero he sido un niño privilegiado, vivíamos en un piso de 100 metros cuadrados, todo exterior, viendo arboles y naturaleza.

Cuando en el 85 estudiaba en la “Uni”, vi la parte de Altos Hornos de Bizkaia en la ribera izquierda del Nervión y contemplé a todas aquellas chimeneas expulsando mucho humo y por tanto mucha contaminación, vi las casas negras de los obreros y sentí tristeza por ellos y sus familias y me di cuenta lo afortunado que habíamos sido yo y mi familia en Legazpia. En esta vida todo es relativo. Pensé de ahora en adelante Patricio Echeverria, no, San Patricio Echevarria. Este empresario copió de los alemanes el perfil de casas de los obreros y lo importó a Legazpia.

Yo no tuve piano porque no lo pedí, porque era demasiado maduro y pensé que para nuestra economía sería un sacrifico.

13.- ¿Qué es la belleza para ti?

Debo decirte que rodeado de fealdad me muero. Me emociona, escuchar el Lago de los Cisnes de Tchaikovski, contemplar la pintura de Monnet, Renoir, Lautrec, Madrazo, Aurelio Arteta, Zuloaga. Tengo pasión por Cristobal Balenciaga, Coco Chanel y Dior y la moda de los años 1900-1920.

Nací en San Sebastián y adoro la belleza de mi ciudad, eso me marcó de por vida. La belleza es lo que hace que mi vida sea más agradable. Soy un esteta.

14.- ¿Estas casado?

Si, por lo civil, el es poeta, además de dramaturgo, se llama Oliver Agirre. Es un pilar en mi vida. Es mi apoyo incondicional, licenciado en periodismo. Trabajó de periodista en el mundo de la economía, pero se pasó al mundo de la empresa, trabaja en una cadena de montaje, de operario. El trabajo de periodista no daba para mucho. Llevo 25 años con Oliver. Es inteligente, es bello, es una persona extraordinaria, no concibo la vida sin él.

15.- ¿A lo largo de tu vida has coleccionado mucha belleza y has donado otra tanta?

Te lo podría resumir de la siguiente manera:

En el año 2009 doné al Museo San Telmo de San Sebastián, mi colección de antigüedades, también al Museo Cristobal Balenciaga de Getaria mi colección de vestuario antiguo, sombreros y complemento de moda de época. En el año 2010 vuelvo a París, donde visito el Museo de Artes decorativas, el Palacio de Versalles, lo que me da una perspectiva ampliada a mis conocimientos. En el 2011 fui invitado a la inauguración del Museo Balenciaga, al que acudieron su Majestad la Reina Dª Sofía, el modisto Hubert de Givenchy, el Presidente de la Fundación Cristobal Balenciaga, así como familiares del gran modista vasco.

En 2012 organicé el Primer Desfile “Paseo Romántico Bilbao 1900”, evento con el que pretendía mostrar el esplendor económico, industrial y cultural de la Villa en el siglo pasado. El ayuntamiento me ha apoyado desde entonces.

En el 2017 doné nuevamente al Museo San Telmo pero en esta ocasión mi colección de vestuario y sombreros antiguos de señora, habiendo ya donado a este museo más de 2.000 piezas. También este año doné al Museo Vasco de Bilbao una selección de piezas antiguas vinculadas a la historia de la Villa de Bilbao.

En el 2019 doné al Museo Diocesano de Bilbao, objetos religiosos, una importante colección de piezas religiosas antiguas junto con libros. Igualmente al Museo del Traje de Rentería, una importante selección de vestuario antiguo de caballero y señora además de enseres y complementos.

16.- ¿Compositor de bilbainadas?

En este año -2019- compuse la música y la letra de varias canciones populares (bilbainadas) dedicadas a Bilbao (el Botxo), obteniendo uno de los premios del XXXI Concurso de Bilbainadas con la canción “Un Donostiarra en el Botxo”, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa.

En el 2020 comienzo a colaborar en el espacio musical propio “Corazón de vinilo” en el programa de radio “Nunca serás tan joven” de la emisora “Onda Vasca” de Bilbao. En este mismo año vuelvo a obtener un premio en el XXXII Concurso de Bilbainadas, con la canción “Los Turistas en Bilbao”.

17.- ¿Cuál es tu rutina diaria?

A las 12 del mediodía comienzo a tocar el piano durante dos horas y media, los 365 días al año. Cumplí mi sueño de tener en mi casa un piano de pared, rodeado de obras de arte.

18.- ¿Te has quedado con algún sueño sin cumplir?

Si, el haber creado mi propio museo con todas mis obras de arte, pero para ello era necesario mucho dinero y ayuda de instituciones y finalmente no pudo ser. Y por ello decidí donarlas a los museos de Euskal Herria.

19.- ¿Finalmente Fernando concluimos?

Me considero un espíritu libre e inquieto, he conocido a lo largo de mi vida -55 años- muchas personalidades del mundo de la cultura como Eduardo Chillida, Joaquín Atxukarro, Ainhoa Arteta, Agustín Ibarrola, Victor Erice, Mentxu Gal, Bernardo Atxaga, Sonsoles Díaz de Rivera, amiga y clienta del modisto Cristobal Balenciaga, Pedro Olea, Alfonso Sastre y un etcétera largo de personajes como Diego Galán Director del Festival de Cine de Donostia, Lola Flores, el escritor Ignacio Suarez Zuloaga. La cultura es la fuente de donde beben los artistas. La fealdad me horroriza. Tuve suerte de tener los padres que tuve.

Gracias, Fernando nos vemos en el Desfile Bilbao 1900 allá por el mes de junio. Fundaste algo muy bello. Mucha suerte con tus proyectos. Ilusión y ganas no te faltan.