Felipe Sicilia: El Gobierno está actuando para que España tenga un parque energético limpio y más barato

El Ejecutivo tiene “visión de futuro” y trabaja para que nuestro país no dependa de los vaivenes de los mercados de energía internacionales.El portavoz adjunto del GPS en el Congreso, Felipe Sicilia, ha asegurado este mediodía, desde Torremolinos, que “el Gobierno está actuando” con medidas “a corto plazo”. Y ha puesto como ejemplo “los bonos sociales, la bajada del IVA del 21 al 10% y la suspensión del impuesto de generación, 1.300 M€ para impulsar el autoconsumo”. A largo plazo, “un plan de transformación del modelo energético en nuestro país”.

Según Sicilia ”Se están poniendo las bases para que el parque energético en nuestro país apueste por las energías renovables para tener un sistema energético limpio y más barato” que el actual.

Sicilia ha recordado que en la actualidad nuestro sistema energético “depende del exterior. La conformación del precio de la luz se decide en estándares europeos, bajo un sistema que ha establecido Europa, y que está generando unos precios muy altos”, y por eso España “ha pedido de manera contundente que este sistema se cambie al generar «unas oscilaciones muy grandes y unas alzas de precios que están llegando a récords”.

El PP no es sensible

El portavoz adjunto del GPS en el Congreso ha rechazado las acusaciones del Partido Popular de que el Ejecutivo no es sensible a la realidad. “Todo lo contrario, es un gobierno sensible” tal y como demuestran las medidas que toma.

Pide a los ‘populares’ que, “más allá de las críticas aporten soluciones, que nos digan cuáles son sus recetas”. “El Partido Popular pide bajar impuestos y cuando gobierna no los baja. Además crea nuevos, como el impuesto al sol” y “boicoteó las energías renovables” durante los siete años de gobernó. “Desincentivó” las energías limpias en nuestro país.

Sicilia ha pedido precaución a los ciudadanos ante la ola de calor que ya está provocando incendios en el país y ha lanzado, en nombre del PSOE, “un mensaje de solidaridad a los afectados y ánimos a los equipos” encargados de acabar con los fuegos.