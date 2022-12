Feijóo se quita la careta: «el Poder Judicial se renovará después de las elecciones»

- Publicidad-

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido para dar su versión sobre el golpe a las instituciones perpetrado por el Pleno del Tribunal Constitucional que controla el Partido Popular. No ha defraudado. Él el triunfador del golpe. Ha logrado su objetivo: mantener bloqueados los órganos constitucionales. Sin embargo, no ha hecho alarde de la victoria, sino que ha aprovechado para seguir incendiando aún más la situación.

El líder del PP ha mostrado que su único interés en la actual situación es ganar réditos políticos al afirmar que no se renovará el Poder Judicial hasta que él llegue al poder que, según su pensamiento, será después de las elecciones del año que viene. «Sánchez ha trasladado un mensaje subliminal al decir que hará todo lo posible por contentar a los independentistas y controlar a la Justicia. Yo digo a los españoles que haré todo lo posible para lo contrario: defender al Estado, la democracia y garantizar la independencia del Poder Judicial. Si no quiere, se hará después de las próximas elecciones, ya que es lo que quieren la mayoría de los españoles.»

Feijóo, por tanto, ya se arroga el hecho de que él tiene el apoyo mayoritario de toda la ciudadanía. Sin embargo, las encuestas afirman que está perdiendo fuelle. Tal vez por eso, la maniobra del Tribunal Constitucional no tenía otra idea que derribar al gobierno o provocar la dimisión de Pedro Sánchez, tal y como ha dicho Isabel Díaz Ayuso.

De ahí la insistencia en la convocatoria electoral cuanto antes. Ni Feijóo ni Ayuso quieren que los fondos europeos sean utilizados para mejorar la vida de las personas. Prefieren el «cuanto peor, mejor» para sacar un beneficio político y tomar el poder.

«Propongo una salida: le pido que renuncie el Código Penal a toda prisa, sin los informes correspondientes, y le ofrezco que lo haga cumpliendo tipificando el referéndum ilegal, manteniendo la sedición y la malversación. También le pido que renuncie a controlar a los jueces a toda velocidad. Le ofrezco que lo haga cumpliendo con una reforma legal no para poner altos cargos suyos, sino para que los jueces elijan a los jueces. De no ser así, y dado que se adoptan decisiones de enorme gravedad, la otra salida es la celebración de elecciones» ha dicho Feijóo.

Evidentemente, no podía faltar un alegato a que sólo su partido defiende la Constitución cuando, esta crisis provocada por el TC, vulnera los principios constitucionales más básicos.

«Sánchez y los suyos presentan como un ataque al Parlamento lo que en realidad es una defensa. La Cámara no puede ser una extensión del Gobierno. Se pueden acometer reformas, pero por los cauces legales. La soberbia de este Gobierno nos lleva a pensar que puede hacer todo lo contrario de lo que prometió e imponer cualquier cosa saltándose los trámites. Pues no: esto es incompatible con la democracia y por muy Sánchez que seas no puedes pasar por encima de las leyes. Tenemos una Constitución que nos protege de nuestro propio Gobierno. Un TC le ha dicho al Gobierno que no se puede salir de la ley, la Constitución y la democracia. La utilización sin límites de estilos propios del populismo más extremo traslada actitudes que antes se habían visto en el proceso independentista», ha afirmado el líder del PP.

Sin embargo, la desfachatez ha ido más allá cuando ha señalado que «cada vez que la democracia ha estado amenazada, los grandes partidos nos damos la mano y utilizamos la ley. Los españoles no se merecen una crisis institucional, ni tampoco que la nación esté gobernada por los independentistas.»

¿Cómo es posible que afirme que la democracia ha estado amenazada cuando el golpe institucional perpetrado ayer por el Tribunal Constitucional ha sido iniciado y alentado desde la derecha? Si este es el futuro presidente de España (o si es Ayuso), virgencita, virgencita…