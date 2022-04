Feijóo se despide de Galicia

- Publicidad-

Este viernes, y durante el fin de semana, el Partido Popular pone punto final a la era Casado y da comienzo a una nueva etapa con Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla acoge el Congreso Extraordinario del PP en el que Pablo Casado ha dicho adiós y deja la presidencia nacional a Alberto Núñez Feijóo. El todavía presidente de la Xunta de Galicia es el único candidato a la presidencia del PP, con 55.000 avales y el 99,6 por ciento de apoyo de los afiliados.

Los responsables del PP en los territorios donde no gobierna han cerrado filas este viernes con Feijóo, y han destacado la unidad y la fortaleza de la formación para ser alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Núñez Feijóo dimite como presidente del PP gallego

El futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que ha presentado la dimisión en su cargo como presidente del PP de Galicia. También ha asegurado que la seña de identidad de la gestión de los populares es “bajar los impuestos, mejorar los servicios públicos y ampliar la inversión. Todo ello, cuadrando las cuentas”.

Durante la mesa redonda, que se ha querido rotular como ‘Preparados’ y que ha sido moderada por el propio Núñez Feijóo, han hablado los presidentes autonómicos, con la madrileña, Isabel Díaz Ayuso en cabeza, seguida de Juan Manuel Moreno, todavía presidente de Andalucía y pendiente de convocar nuevas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, pendiente también que la ultra derecha de Vox, le permita ser investido presidente de la Junta de Castilla y León, Fernando López Miras de Murcia y por último, Juan Ignacio Vivas de Ceuta.

Feijóo: “Estas palabras son muy especiales porque son las últimas como presidente de la Xunta”

“No quiero aburrir a nadie, así que seré breve. También porque creo que tengo por delante dos intervenciones en las que no tendré límite de tiempo”, expone Feijóo en su inicio.

Alberto Nuñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia

“Sin embargo, sí me gustaría indicar que estas primeras palabras en este Congreso son muy especiales, ya que serán las últimas como presidente de la Xunta de Galicia”, sostiene, emocionado, el próximo presidente del PP. “Esto de presentar la dimisión después de 16 años no es fácil, pero ya iba siendo hora”, bromea el candidato.

Feijóo explica las bases de su modelo de gestión

“Es bueno que los presidentes autonómicos puedan hablar, ya que es bueno enriquecer las experiencias de Gobierno en las diferentes comunidades que gobernamos. Además, demuestra que tenemos alternativa al socialismo. Tener a los presidentes en un único discurso para toda España es algo que solo puede hacer el PP, que es el partido con un modelo de gestión serio y respetable”, sostiene Feijóo.

“Es posible bajar impuestos, es obligatorio mejorar los servicios públicos, es nuestro objetivo mejorar la inversión y todo se puede hacer cuadrando las cuentas públicas. Ese es nuestro modelo de gestión”, sentencia Feijóo.

Feijóo presume de legado en Galicia

Feijóo presume de gestión en Galicia, hablando de las rebajas de impuestos y las condiciones laborales y sociales que priman en “esta tierra agraria y forestal: Eso es luchar contra la despoblación”, ha sostenido el próximo presidente del PP.

Apuesta por los servicios sociales

“Sabíamos que la inflación iba a comerse el poder adquisitivo de las familias”, ha indicado Feijóo, añadiendo que es condición sine qua non de su programa de Gobierno mejorar los servicios públicos. Hemos sido la CCAA con menos mortalidad durante el Covid de toda España”, ha proseguido.

Feijóo se despide como presidente de Galicia

“En la política se habla mucho de cuentos pero yo vengo a hablar de cuentas. Mis colegas me dirán que he tenido más tiempo para hacer políticas, y es verdad, pero les pido que no me corrijan porque es mi última oportunidad de presumir de Galicia. Es un inmenso honor. Mis compañeros son unos grandes presidentes y será un honor seguir trabajando con ellos”, explica Feijóo al concluir su primera intervención en el XX Congreso Nacional del PP.

Moreno Bonilla con Mariano Rajoy

Moreno Bonilla ha agradecido a Mariano Rajoy su presencia y su apoyo a Andalucía

Moreno Bonilla ha agradecido a Mariano Rajoy su presencia y su apoyo a Andalucía cuando era presidente del Gobierno. El presidente andaluz ha recordado la refundación del PP en Sevilla en 1990, cuando Manuel Fraga dio el relevo a José María Aznar. “¿Qué tiene Galicia que ya llevamos tres presidentes? ¡Qué buena tierra!”.

El presidente andaluz ha asegurado que “antes de mi llegada al poder parecía imposible que el PP gobernase en Andalucía, la comunidad más poblada de España” y ha aprovechado para animar a los futuros candidatos a alcaldes y presidentes autonómicas: “En el PP no hay nada imposible, no damos nada por perdido”.

Bonilla ha subrayado que “la mejor prueba de que el XX Congreso del PP va a ir bien son las caras de alegría que se ven en el plenario”. “Unas caras” que, según el presidente andaluz, lleva viendo todo el día en sus reuniones matutinas con sectores de la sociedad en el Palacio de San Telmo.

Os animo a que consumáis

El presidente andaluz ha ejercido de anfitrión y ha animado a los asistentes a “respirar y saborear esta Comunidad al sur del sur, que siente muy orgullosa de que hoy haya un presidente del PP en esta tierra”. “Os animo a que consumáis, que cojáis taxis, que vayáis a restaurantes”, ha dicho Moreno Bonilla.

López Miras pide unidad en el PP

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha hecho un llamamiento a la unidad en el partido y ha pedido que el nuevo líder del PP sea fuerte y capaz de ofrecer lo que los españoles esperan de él.



Miras ha sacado pecho de su gestión en Murcia durante la crisis derivada de la invasión rusa en Ucrania en contraposición a la realizada por Pedro Sánchez quien, según ha explicado, ha dado la espalda a los más vulnerables.

Fernández Mañueco: España gana con Feijóo

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha alabado la figura del futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Si Feijóo gana en este congreso. Quien gana es el Partido Popular y España”, ha asegurado en su intervención durante el XX Congreso Extraordinario del PP que se celebra en Sevilla.

