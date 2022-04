Feijóo resucita el mantra de “dejar gobernar a la lista más votada” y le recuerdan que Moreno Bonilla gobierna gracias a Vox tras obtener el peor resultado del PP

- Publicidad-

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rescatado el machacón mantra de tiempos Mariano Rajoy de “dejar gobernar a la lista más votada” en el momento más inesperado, precisamente a las puertas de unas elecciones autonómicas andaluzas trascendentales, cita donde su propio liderazgo personal pretende reivindicarse frente a la tempestuosa etapa final dejada atrás por Pablo Casado. “Si al PSOE le preocupa Vox, sigue vigente mi oferta para que gobierne la lista más votada”, ha dicho el presidente popular en una entrevista en El Confidencial.

Tras el pacto de gobierno en coalición con el partido ultraderechista en la Junta de Castilla y León, Feijóo ha mostrado una ambigüedad calculada sobre este primer ejecutivo autonómico donde Vox adquiere capacidad de gobierno. Por ello, el ofrecimiento nada original hecho ahora por el líder del PP al PSOE para que los populares dejen de abrazar a la formación ultraderechista no se ha calculado en toda su dimensión, ya que precisamente el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla, no ganó las últimas elecciones autonómicas el 2 de diciembre de 2018, sino que fue la socialista Susana Díaz. No sólo eso, sino que además obtuvo el peor resultado de su formación en unas elecciones andaluzas. Pese a todo, la aritmética parlamentaria le otorgó la posibilidad de sumar los diputados de PP, Ciudadanos y Vox (que entraba por primera vez en un parlamento español desde la reinstauración de la democracia) para conformar el actual gobierno bipartito de PP y Ciudadanos. En estos tres años y medio de gobierno, el apoyo externo de Vox al ejecutivo de Moreno Bonilla ha sido fundamental para sacar adelante sus proyectos. Tanto es así que la ruptura de los ultraderechistas del pacto firmado al comienzo de la legislatura con el PP ha sido el que ha desencadenado el más que probable adelanto electoral al próximo mes de junio.

Actualmente, el PP andaluz cuenta con 26 diputados. El PSOE de Susana Díaz obtuvo 33 diputados y más de siete puntos porcentuales de respaldos respecto a la candidatura de Moreno Bonilla. Sólo la suma de los 21 diputados de Ciudadanos y los 12 de Vox logró armar la mayoría parlamentaria para poder gobernar.

Abrazar a la ultraderecha

El último barómetro andaluz, dependiente de la Consejería de Presidencia de Elías Bendodo, nuevo número 3 del equipo de Feijóo, da al PP como vencedor de los próximos comicios autonómicos, pero con una mayoría insuficiente que necesitaría en cualquier caso el apoyo de Vox, que ya ha avanzado que, al igual que en Castilla y León, sólo dará su respaldo si forma parte de un gobierno de coalición.

El ofrecimiento de Feijóo ha provocado la reacción del líder socialista andaluz, Juan Espadas, quien ha recordado al líder del PP que “fue Moreno Bonilla el primero en abrazar a la ultraderecha, tras unas elecciones andaluzas en las que su partido no fue el más votado”. Espadas asegura en Twitter que “el PP es quien lleva años demostrando que no le preocupa la extrema derecha”.