Feijóo, pillado en un «vuelo fantasma»

Feijóo fue cazado ayer en un renuncio importante. El presidente del PP tenía que estar en un mitin en Tenerife, pero al final no acudió. El candidato popular le echó la culpa a su vuelo regular, cancelado a última hora según él. Eso sí, aprovechó para darle estopa a Sánchez. “Lamentablemente, no puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde. No ir en Falcon tiene estas cosas”. El problema es que, según el PSOE, ese día no se suspendió ningún vuelo en esa línea concreta, así que Feijóo ha quedado en evidencia.

El asunto del vuelo fantasma de Feijóo se produjo en la tarde del domingo, cuando el dirigente conservador tenía que desplazarse de Valencia a Tenerife. Su coartada ha causado gran indignación y sorpresa entre las filas socialistas. Según La Sexta, fuentes socialistas han tachado de “falso” el tuit del líder popular sobre ese supuesto vuelo cancelado. “En el día de ayer no se canceló ningún vuelo programado para la jornada en el aeropuerto de Valencia. Los vuelos a Tenerife salieron con normalidad”, aseguran las citadas fuentes.

“En el mismo tuit, del que ahora el PSOE cuestiona su veracidad, el señor Feijóo aprovechaba para atacar al presidente del Gobierno con uno de sus mantras habituales”, añaden las fuentes socialistas, que han pedido al máximo representante de la oposición explicaciones sobre este mensaje publicado en Twitter, que tampoco han dudado en calificar como “mentira”.

Así, creen que “para hacer honor a una campaña limpia y transparente, Feijóo debería explicar por qué hace referencia a un vuelo fantasma que nadie ha podido localizar, aportando las pruebas necesarias que demuestren que se canceló su vuelo a Tenerife y por eso no pudo llegar al mitin”. Sobre esta cuestión, han añadido: “¿Había un acto del PP en Tenerife si Feijóo hubiese llegado?”.

Se refiere el PSOE con esta última duda a que, tras ponerse en contacto con las agrupaciones de Canarias, estas les han asegurado que allí organizar un mitin no es cuestión de diez minutos porque no hay tantos medios. Asimismo, han aseverado que allí no había nada organizado para la tarde del domingo, como aseveró Feijóo en Twitter.

El Falcon es un clásico en toda campaña electoral de PP y Vox, un mito que fuerza de repetirse ha calado en el votante de derechas hasta el punto de que, hoy por hoy, resulta imposible entrar en un mesón de Madrid sin escuchar a alguien dando su versión sobre esta famosa leyenda urbana. Al presidente del Gobierno se le echa en cara que use el avión oficial para ir a la vuelta de la esquina. Ya en 2018, la cuenta de Twitter del PP escribía: “Pedro Sánchez utiliza el Falcon para irse de Vacaciones a Canarias. Él, Begoña y hasta el perro. Barra libre. Pagas tú”.

En realidad, lo del Falcon no es más que una agresiva campaña contra el presidente del Gobierno. ¿Dónde estaban los haters carpetovetónicos cuando Aznar y Rajoy se daban sus vueltas en el avioncito? Callados. Cualquier primer ministro de una democracia avanzada se mueve por el mundo constantemente (hoy está aquí y mañana allí, en la Casa Blanca, en Bruselas, Pekín o Tegucigalpa), así que sonroja que todavía haya gente que caiga en esta paletada del Falcon ampliamente difundida por Génova. A lo peor, lo que pretenden es que el jefe del Ejecutivo español cruce el Atlántico en patera para verse con Biden. Un país no se hunde porque su presidente gaste unos galones de combustible; se hunde por los casi mil millones de euros defraudados con la trama Gürtel, por ejemplo. Pero así se genera la imagen distorsionada de un líder autócrata bananero que no es tal.