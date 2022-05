Feijóo llama al PP a «no discutir en los despachos» tras el ‘ayusazo’ del congreso regional de Madrid

- Publicidad-

Apenas unas horas después de que Isabel Díaz Ayuso haya sido entronizada en el PP de Madrid –donde ha redefinido ideológicamente el proyecto popular como un partido pandillero, callejero y tabernario–, Núñez Feijóo ha salido a la palestra para transmitir la imagen de que aquí quien manda es él. Feijóo ha hecho balance de las primeras semanas de gobierno al frente del PP y ha apostado por crear una estructura ágil y solvente que les lleve al poder en las próximas elecciones generales: “Aquí hay partido y habrá Gobierno”. De esta manera, ha trasladado al Comité Ejecutivo que nunca va a renunciar a una mayoría “amplia” que haga que las cosas cambien y que a España la gobierne “un proyecto claro y un presidente libre”.

“Nuestra obligación es ser un partido preocupado por la gente y no por sí mismo: nuestra obligación es ser un partido que está en la calle y no discutiendo en los despachos como el Gobierno; nuestra obligación es dar la cara y no echar balones fuera ante cualquier problema”, sentencia. “Hoy nadie duda de que el Partido Popular es la formación política más pegada a la realidad y más cercana a la mayoría de los españoles. No es una cuestión demoscópica, es una evidencia”, afirma.

“Quiero ser presidente porque España quiera que el PP gane y gobierne”, subraya el líder del partido que reclama hacer oposición, “pero sobre todo” que se construya una alternativa. Además, asegura que “mejor le iría a España” si Sánchez hubiera ido a Davos con un plan como el que le presentó el PP y han puesto en marcha las principales economías del mundo. Durante su intervención ha acusado al Gobierno de “hablar de economía a escondidas de los españoles” y se ha preguntado “quién va a pagar el ajuste y las subidas fiscales que han anunciado en Europa”.

Plantea al Gobierno preguntas “claras que requieren respuestas claras” como “qué reformas van a llevar a cabo para que Bruselas autorice los pagos de los Fondos Next Generation”, “durante cuánto tiempo más van a endeudar a nuestros hijos al ritmo de 200 millones de euros más al día” o “cómo van a garantizar las pensiones de nuestros mayores”. Feijóo rechaza la idea de que “son otros partidos los garantes de los servicios públicos”. “No lo acepto ni lo aceptaré nunca; los servicios públicos no se construyen con soflamas ni pancartas sino con decisiones razonables, perdurables y una economía solvente”. Afirma que no protege el Estado del Bienestar quien compromete su viabilidad, no cree en la sanidad pública quien la debilita, no defiende la educación pública quien instaura que es lo mismo aprobar que suspender, y no fortalece los servicios sociales quien los abandona en el peor momento, como ocurrió con la pandemia. Y defiende que el proyecto del PP es aplicable en todos los territorios.

“España nos gusta como es y nuestras propuestas son coherentes con ella”, ha dicho. Asimismo, denuncia que el Gobierno de Sánchez es el “más irrespetuoso e irreverente con todas y cada una de las instituciones de nuestro país”. “Han desprestigiado al Congreso, la Jefatura del Estado, el CNI, el CIS y la Fiscalía General del Estado y el conjunto de las instituciones de la Justicia queriendo convertirlas en una prolongación del Gobierno”, alega. “No hay una sola institución del Estado que no requiera un barniz de dignidad y les puedo asegurar que vamos a dar muchas capas de dignidad a las instituciones y las vamos a prestigiar”. El PP no va a ir al Congreso a llamar “mangante” a nadie, no va a referirse como piolines a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y “no vamos a convertir a los servidores públicos del CNI, que hacen lo que les mandan desde el Gobierno, en piezas de intercambio con el independentismo”.

Feijóo ha destacado que los nuevos cargos del PP “no son jefes de nada ni de nadie sino servidores de todos” y afirma que el reto más importante del partido es “fortalecer la alternativa que ya somos”. Se compromete a que “a España la gobiernen las mayorías y no la secuestren las minorías; que progrese, que avance unida y que la gobierne la verdad y no la mentira”. A su vez, remarca que los congresos del PP de Madrid y Galicia han sido “dos desafíos importantes que estábamos obligados a afrontar con responsabilidad, ambición, resultados y sin fisuras”, al tiempo que felicita a Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda “como presidentes de gobierno y de partido, sólidos y con experiencia”.

Feijóo se muestra “abrumado” por la cantidad de personas que, sin ser afiliados ni simpatizantes del PP, le han trasladado en la calle “ahora sí, contad conmigo”. Defiende que el PP es la única alternativa al “mal gobierno y el lío de partidos” que hoy dirigen España que “ni funciona, ni satisface, ni genera expectativas”. Y subraya que, mientras el Gobierno habla de lo “superfluo” porque no quiere hablar de lo importante, el PP hablará de aquello que importa a los ciudadanos: llegar a fin de mes, encontrar trabajo y sacar adelante a sus familias. “Nos preocupan las personas, los españoles que no son ni el Gobierno ni sus socios y que son la inmensa mayoría”.