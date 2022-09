Feijoo, el salva patrias

- Publicidad-

No hay día que en la apertura de los telediarios de tendencia amarilla, no salga el salva patrias de Feijoo, con una camisa blanca impoluta que no le va el color, pues le gusta más el azul, pero sin corbata.

Sí hombre, ¿no se acuerda cuando criticó a Pedro Sánchez por lo de la corbata?, atacando al Gobierno de Coalición de Pedro Sánchez, unas veces retándole en el Senado a un debate sosegado, según él, y otras diciendo que ese debate lo tiene preparado Pedro Sánchez porque ya ha conseguido el apoyo de la mayoría del Congreso al plan energético y el acuerdo con el canciller alemán para continuar el gasoducto a través de los Pirineos.

Feijoo, que venía de Galicia como un líder indiscutible, lo único que está haciendo es un PP más duro, más histérico que el de el Sr. Casado al que se «cargó» haciéndose el moderado.

Cuando lo que ha hecho es un PP extremista y retrógrado, recordando tiempos pasados, y cada vez que el Presidente del Gobierno de Coalición expone o propone algo para el bien común, para el bien de la gente, el gallego pone la proa del barco de su amigo y señala dirección empresarial, multinacional u oligopolio.

Feijoo dice que si llega al gobierno derogará todas las leyes hechas por el gobierno comunista bolivariano…como la ley de Memoria democrática o la Memoria Histórica, la ley de Reforma laboral, la de LGTBI, la ley del Salario vital y Salario mínimo, entre otras. Es decir, todo lo que afecta a los más vulnerables.

¿Qué ha propuesto sobre el Cambio Climático? ¿Qué soluciones aporta para mejorar el Medio Ambiente de este país? Ninguna.

Ni he leído ni escuchado de su boca ni de sus medios de comunicación y prensa amarilla nada al respecto. Este señor camina para atrás en muchas cosas como el cangrejo, no hace falta que se lo recuerde, pues él solito lo dice en su medios de comunicación.

Feijoo, ¿por qué cuando dice que quiere «hacer» un pacto de estado, lo que pretende es eliminar tanto a Pedro Sánchez como a Podemos?

¿Por qué no forma una oposición leal al Gobierno, o lo que es lo mismo, leal a la gente que pasa hambre, que no tiene para pagar el recibo de la luz, a los niños que comen una vez en la escuela o en los comedores sociales?

Y así podría estar enumerando los males del país según usted, y usted no hace nada, no propone ninguna idea viable, ninguna solución para, valga la redundancia, solucionarlos.

Sí hombre Sí, usted solo busca el poder por el poder, el poder como en la Xunta de Galicia, para incrementar la deuda pública (en la Xunta la deuda pasó de cerca de cuatro millones de € a más de 11.000 millones de € durante su mandato), para si llega, que es un decir, al Gobierno legislar para la derecha más rancia en la que tiene sus amigos multimillonarios empresarios y otras hierbas tóxicas.

Espero a Feijoo escucharle verazmente, lo que parece inverosímil dado su trasnochado discurso, simulando que es un moderado y un sosegado parlamentario, lo cual, tiempo al tiempo, le escucharemos hacerse el bueno de la película de los hermanos Marx, como decía Groucho Marx:«Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros».

El gallego ha dado la salida a la carrera de descalificaciones contra, según ellos, el gobierno filoetarra, filocomunista bolivariano o filoirani, o lo que quieran llamarlo, es igual, lo importante es lanzar el bulo, la descalificación una y otra vez, es decir, «miente que algo queda».

En lugar de descalificar al Gobierno de Coalición, «el moderado y sosegado» si quiere llegar a algún lado, debe ponerse a estudiar Historia, Geografía, Economía Antropología…para conocer la idiosincrasia de las provincias españolas, que son más de cuatro, (suponemos que lo sabrá) y los Estados de la UE (que la gente no es analfabeta). Queda poco tiempo para las elecciones generales de 2023, si es que se presenta, pues preparado para ello, no parece que esté y no le va a dar tiempo para armar un discurso coherente. A los ciudadanos no se les engaña con lugares comunes y con críticas mordaces contra sus oponentes políticos. O haciéndose el «bueno».

Se le ha subido el pavo y está más preocupado por las encuestas de los periódicos amarillos que por prepararse a conciencia para gobernar un país que desconoce; con descalificaciones y críticas sin fundamento y sin un argumentario medianamente veraz no se gobierna. No puede gobernar este país.

Alberto Núñez Feijóo desea el aumento del gasto en Defensa, ante el rechazo de los socios situados a la izquierda del PSOE en todo lo relativo al gasto militar. Y la negativa del pueblo a ello. No a las armas. No a la Guerra.

La tensión y la desconfianza por las filtraciones, deslealtades y reproches mutuos a cuenta de la renovación del CGPJ, a lo que se ha sumado la batalla por la energía.

Los acuerdos que prometía Feijoo han quedado en agua de borrajas, al igual que los de Pablo Casado: están en la dinámica del «no a todo» al Gobierno. Y así no se puede gobernar. Mejor que no gobierne, a España y a sus ciudadanos les irá mejor, porque ahora dice que todo lo que ha bajado el Presidente Sánchez, el precio de los autobuses al dar un bono, lo dijo él; y dice este «SEÑOR» que le dijo a Sanchez que bajara el IVA al 5% como ha asegurado el Presidente Sánchez que va a hacer con el gas.

El presunto candidato si estuviera ya en el Gobierno no habría bajado nada de nada, y si no que se lo pregunten a los ciudadanos gallegos con la deuda pública de más de 11.000 millones que dejó en la Xunta.

Feijoo, salva patrias, nada de lo que dices te lo crees ni tú. No engañes a la pobre gente, pues no se lo merecen, y pon orden dentro de tu partido pues algunos/as se te han subido a la barba y estás quedando en ridículo, y una persona ridícula dice lo que es.

Todo lo que está diciendo de la luz si gobernara no lo haría. Es todo electoralista, no sabe hacer otra cosa

Miente más que habla y hace política a la contra y así no se es oposición, sino un intento constante de machacar al Presidente del Gobierno.

Además, afirma que no se suban las pensiones más del 3%, lo que es YA recular sobre lo que está legislado, proponer medidas retrógradas, de tiempos pasados.

Desde luego, está claro que si algún o algunos pensionistas NO quieren que les suban la pensión, deben votar al PP.

Ahora al señor Feijoo le toca el turno de arremeter contra los pensionistas, si por él fuera se morirían de hambre o no tendrían para pagar los medicamentos.

¿Cómo puede tener la caradura de mentir diciendo que no se pagará la pensión según el IPC anual?

Feijoo, los pensionistas son mayores pero no tontos, la madurez les hace sabios y no se dejarán engañar.

¿Qué pretende, asustarlos, dividirlos?

¿Cómo se pone a dar lecciones al Gobierno de Coalición? Usted, que en Galicia subió la deuda pública de 4000 a 11000 millones de Euros y no precisamente para mejorar a los pensionistas, ni en viviendas sociales, ni en sanidad pública ni en mejorar a los más necesitados.

No pierda el tiempo en mentir constantemente a unos y otros y ejerza una oposición digna. Desde que dejó Galicia no ha hecho otra cosa que meter cizaña.

Usted que se presentaba de moderado, está haciendo bueno al señor Casado.

NO, señor gallego, no se puede ir por la vida cómo va usted. MAL, MUY MAL, SALVA PATRIAS. Usted no debe gobernar un país progresista como es España.