Feijoo, donde dije digo, digo Diego

- Publicidad-

El futurible candidato luchó por la caída de Casado, para él «un mal político» y él la promesa de mejorar la estabilidad parlamentaria y hacer otro PP diferente, está en la misma línea que el defenestrado Casado. O que el gira puertas de Aznar.

Hay que atacar al Gobierno de Coalición sea como sea; cualquier ley o proyecto de ley, o simplemente una conversación de Pedro Sánchez, de Ione Belarra, Irene Montero, o cualquier político de dicho Gobierno es CRITICADO MORDAZMENTE por Feijoo o cualquier politiquillo de tres al cuarto pepero, porque el gallego ha dado la salida a la carrera de descalificaciones contra, según ellos, el gobierno filoetarra, filocomunista bolivariano o filoirani, o lo que quieran llamarlo, es igual, lo importante es lanzar el bulo, la descalificación una y otra vez, es decir, «miente que algo queda».

El pueblo español es mayor de edad y sabe que no es trigo limpio, y el pueblo ha visto fotos y el pueblo no olvida.

Feijoo dice que si llega al gobierno derogará todas las leyes hechas por el gobierno comunista bolivariano…como la ley de Memoria democrática o la Memoria Histórica, la ley de Reforma laboral, la de LGTBI, la ley del Salario vital y Salario mínimo, entre otras. Es decir, todo lo que huela a beneficio de los pobres, de los vulnerables, de los parados, de los niños que pasan hambre, de los millones de personas que están bajo el umbral de la pobreza…vamos capitalista puro.

Trata al pueblo como si fuese inculto y menor de edad.

No hay ley, reforma, palabras en el Congreso que digan los «filocomunistas» que no le ponga la guinda. Para Feijoo y el PP todo está mal hecho. Hasta el gallego critica que si Sánchez lleva o no corbata, sin saber lo que significa, porque muy listo no es.

Si a esto la prensa amarilla le ayuda, el caldo de cultivo está hecho, «critica que algo queda», porque a los acérrimos les va la marcha del insulto.

El mensaje de Feijóo a Sánchez:

De Sánchez, ha indicado que estuvo “más preocupado» del estado de la coalición que de la nación. Sánchez entrega la memoria a Bildu, la política territorial a ERC y la económica a Podemos. Entrega el pasado, el presente y el futuro” y ha subrayado que el PP “no debe volver a hablar de sí mismo en los medios de comunicación, no mirarse el ombligo, sino estar preparado para el futuro, de salir a acertar y ganar”.

Y sin embargo, Feijoo hace todo lo contrario como señala elDiario.es el 1 de agosto de 2022, cuando dice:

El líder del PP afirma que el presidente “ha metido un pufo a cada español de 6.000 euros en deuda” mientras omite que en su etapa al frente de la Xunta la cifra pasó de cerca de cuatro millones a 11.314 millones de €».

Pufo, palabra mal sonante que no debe utilizar un presidente de un partido, sea el que sea, en este caso el del PP, pretendiendo hacerse el simpático, que no lo es y el pueblerino utilizando términos que suenan sinceramente MAL, ya que dicha palabreja suena a palabrota; hay que cuidar el discurso ya que significa:1.m. coloq. Deuda cuyo pago se elude de forma fraudulenta.

2. m. coloq. Estafa, engaño, petardo.

Siguiendo la misma fuente, «el crecimiento de la deuda fue generalizado entre las administraciones españolas desde 2008. En el caso de Galicia, Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta con un endeudamiento del 6,8% del PIB y dejó su cargo con un nivel del 17,4%, según los datos del Banco de España al cierre del primer trimestre de 2022. En términos absolutos, pasó de cerca de cuatro mil millones de euros a 11.314 millones de €».

Y este señor quiere ser candidato a la Presidencia del Gobierno de España? Es que no hay otro u otra más válida. Me temo que si lo fuera o fuese, España estará claramente gobernada por el Ibex 35 y por todos los oligopolios, haberlos «haylos como las meigas», porque en esta vida todo se pega, menos la belleza.

Feijoo ha cometido múltiples errores, el primero no saber dónde estaba la costa dorada, después y sin estar en Génova permitió, dió el visto bueno al pacto de Mañueco con Vox en las Cortes de Castilla y León para poder gobernar Castilla y León aún teniendo que ceder la vicepresidencia a VOX; el tercer fallo fue dejar a Gamarra tomar la palabra en el Congreso y atacando ésta sutilmente al Gobierno de Coalición, y el error más garrafal es pretender ser un partido centrista cuando es ultraderechista.

Pero eso Sí, sigue atacando y sus acólitos también, sin sentido el Plan de ahorro energético, decretado por el Gobierno de Coalición. Si señores, hay que crear «crispación» y desconcierto en lugar de ayudar a conseguir el 7% de ahorro, si fuera una oposición leal y constructiva apoyaría a mejorar el país, pero eso no lo piensen pues no es así. Su pensamiento es el de siempre: «cuanto peor mejor».

Con Feijoo la «crispación» en el Congreso y ante los micrófonos sigue siendo la misma. Aznar, Rajoy, Casado y ahora Núñez Feijoo están cortados con el mismo patrón, el patrón de la santa desvergüenza y el de «desprestigia que algo queda». No son una oposición leal, son una oposición destructiva, son una oposición del «todo va mal» y hay que acabar hoy con el «sanchismo y con Podemos»; ayer con el de la «ceja» y antesdeayer con el » felipismo», como estos apelativos cariñosos les ha ido bien, pues tenemos más de lo mismo. Pero toda esa perogrullada hoy no tiene sentido de Estado, ninguno fue un Estadista sino un director de un gallinero.

Así que a otra cosa «mariposa».

La vuelta al pasado está próxima si por casualidad ganara las Elecciones Generales de 2023, teniendo en cuenta que el espíritu del 78 es el continuismo del franquismo que está plasmado en la Constitución del 78, fue el consenso y no los votos los que trajeron la Reforma y no la Ruptura una vez muerto el dictador. La Transición fue la Gran Mentira. Busquen en las hemerotecas y en las videotecas y comprenderán que fue y es la llamada Transición democrática. Enterense, pues es de gran importancia para conocer y saber qué tipo de régimen tenemos en este país, y cuál puede venir.