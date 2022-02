Feijóo dejó sin ejecutar casi 400 millones de euros de sus propios presupuestos en materia de vivienda entre 2010 y 2020

- Publicidad-

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Álvarez, alerta de que la Xunta de Galicia dejó sin ejecutar entre 2010 y 2020 casi 400 millones de euros de su propio presupuesto en materia de vivienda. Así lo dijo en la sesión de control al presidente de la Xunta en la que alertó de que los planes de vivienda “muy vistosos” se traducen a la hora de la realidad en una ejecución “patética”.

Álvarez resumió que el balance de la gestión de la Xunta en esta materia “es un fracaso” plasmado en la falta de ejecución de los últimos 2 años, y que solo en el año 2020 “dejaron sin ejecutar 52 millones de euros en materia de vivienda”. Se refirió, explicó, al programa de Fomento de la Rehabilitación y de la Calidad de la Vivienda –sin ejecutar el 35 por ciento- y el programa de Acceso a la Vivienda –sin ejecutar el 64 por ciento-, según los datos de ejecución de la propia Xunta de Galicia.

Además, el portavoz de los socialistas gallegos en el Parlamento explicó que la “ineficacia” de la Xunta con respeto a las políticas públicas de acceso a la vivienda situaron a Galicia como la última comunidad autónoma del Estado en creación de vivienda protegida terminada sobre el total de vivienda creada entre 2011 y 2019.

Esta es la realidad, aseguró, detrás de una “política de propaganda” que “ya ni contempla las viviendas que van a construir o la cantidad de ayudas que van a otorgar”, como en el último Pacto Social por la Vivienda 2021 – 2025.



Luis Álvarez explicó que estos datos coinciden precisamente con un “panorama desolador” derivado de la enorme dificultad de acceso a la vivienda, el acusado retraso en la emancipación juvenil y el empobrecimiento de la población, mientras el precio del alquiler aumentó un 20 por ciento nos últimos 5 años.

El responsable socialista le reclamó al presidente de la Xunta que presente datos verificables y “deje de retorcer un cero hasta que parezca un ocho”.

Feijóo, «el del no»

Luis Álvarez acusó al presidente de la Xunta de presentarse cómo “el del no” por su “oposición continua y sistemática a las políticas de las otras administraciones”. Le afeó que en su respuesta había apuntado tanto al gobierno central como a las entidades locales gobernadas por el PSdeG, presentándose “siempre a la contra, pero sin ofrecer ninguna respuesta a nada” que sea responsabilidad del gobierno gallego.

Resumió la gestión de la Xunta citando la Séneca hijo cuando dijo que “cuando no sabemos la que puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables”. Por eso, dijo, “Feijóo es lo del no: no a la ley de Vivienda, no al bono de alquiler, no al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda”, al igual que “cuando votaron no a las enmiendas del Grupo Socialista a los Presupuestos, rechazaron la construcción de viviendas de protección pública, ayudas a la juventud y a las familias”.

El portavoz del Grupo Socialista le reclamó al presidente de la Xunta que “trabajemos juntos por consolidar la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar” y que “deje la política del no, porque entre toda y todos debemos trabajar por mejorar y dignificar la vida de las gallegas y de los gallegos”.