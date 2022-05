Feijóo asegura que el optimismo de Sánchez «no es creíble y no cala en España»

- Publicidad-

Núñez Feijóo se ha marcado un objetivo como senador: defender la Constitución, la unidad española, el estado autonómico y ejercer una oposición honesta. El presidente del PP define a su partido como la “antítesis del sanchismo”. “Tuvimos coincidencias con el PSOE, pero ha mutado. Ya no es el PSOE de la Transición y de la democracia”.

Además, acusa a Sánchez de hacer muchas concesiones al independentismo con “pagos parciales y periódicos para mantenerse en la presidencia” y lo ejemplifica en la concesión de los indultos a los líderes del procés, el reciente cese de la directora del CNI, la composición de la comisión de Secretos Oficiales y el acuerdo sobre la lengua en Cataluña.

“Un 25% de clases en castellano es lo mínimo a lo que un alumno catalán tiene derecho. Soy más partidario del equilibrio de las lenguas. En Galicia el 50% de las asignaturas son en castellano y el 50% en gallego. Eso es el bilingüismo cordial”, afirma.

El líder del PP considera que se ha vulnerado el Estado de derecho con el “paraguas” del Gobierno. “Cuando esta vulneración tiene el paraguas del Gobierno, entonces la erosión de las instituciones del Estado se constata una vez más con el pacto entre el independentismo y el PSOE”, subraya.

Advierte a Marlaska de que su decisión no tendría un “pase”, si se confirmase que vetó la presencia del Rey en un acto de homenaje a las FCSE. “El ministro prosigue en su escapada de su propia biografía y del papel de ministro del Interior”.

Anuncia que retomará las conversaciones con el Gobierno tras las elecciones andaluzas y reconoce que se sorprendió con los insultos de Sánchez contra su partido porque pensaba que esos calificativos ya no se iban a realizar tras la entrevista que mantuvo en La Moncloa. “Me desagradó profundamente”.

Feijóo señala que entiende que Sánchez trate de vender optimismo en el exterior pero asegura que en España “no es creíble y no cala” porque “nuestro país no ha recuperado el PIB de 2019 y se sitúa todavía tres puntos por debajo del de aquella fecha”.

Además, sostiene que la Constitución no puede ser una “herramienta de regate corto” porque representa el “basamento de los derechos y libertades de los españoles”. “La arquitectura institucional de nuestro Estado no se puede trocear porque si no el edificio se tambalea”, advierte.

El presidente popular lamenta que el Gobierno haya renunciado a la visión de país que durante los últimos 40 años compartieron los dos grandes partidos, que “no defienda al Estado y haya decidido desprestigiar buena parte de las instituciones a cambio de mantenerse en el poder”. Y anima a Sánchez a clarificar mañana su posición en torno a la unidad e integridad de la nación y avanza que, si sus explicaciones resultan convincentes, tendrá el apoyo del PP, pero que si recurre a “la falsedad, la opacidad y la ocultación de información” su formación no le respaldará.

“Creo en la rendición de cuentas, en el debate serio, sosegado y constructivo y no voy a rehuir las oportunidades que tenga para debatir con el presidente del Gobierno”, avanza el líder del PP, quien reivindica la “utilidad de un parlamentarismo sereno y adulto, el papel de control al Gobierno y una oposición honesta” para servir al Estado y al conjunto de los españoles”.

Recuerda que todos los pensionistas pagan cantidades “exorbitantes” por el incremento de precios y que el principal objetivo del Gobierno debería ser bajarlos. «Los precios no se bajan incrementando de manera exponencial la deuda y el déficit, se logra con una política diametralmente opuesta a la del Gobierno. El resto son parches», subraya. Sostiene que Juanma Moreno es el presidente de la “tranquilidad, el sosiego, la Constitución y la autonomía andaluza” y que su objetivo es “ganar y que los andaluces duerman tranquilos a partir de la noche electoral”.