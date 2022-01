Fascinante e interesantísimo: EL PROSTÍBULO POÉTICO

- Publicidad-

Había prometido, desde estas mismas páginas electrónicas y golpeadas por mil anuncios, que iría, que el jueves 27 de enero sería un cliente más de EL PROSTÍBULO POÉTICO.

Llegué tarde: esto es Mad Madrid. Pero llegué, y hasta me hicieron sitio para sentarme. Durante un instante pensé: bah, otro show de poemas y poemitas. Pero no. No era otro show. Era la leche, la bomba, la hostia… utilícese el sustantivo que se quiera: se quedará corto siempre.

La voz de la Madame del burdel: suave y tranquila y peligrosa, un siseo hipnótico que desmontaba las defensas del público para que las poetas pudieran entrar en las almas hasta donde les diera la gana. Todas tenían, las poetas, sobrenombres fascinantes, pero no los apunté y tampoco los recuerdo; mejor así, al cabo el ambiente de prostíbulo siempre tiene algo de misterio.

Pero cuando terminó el espectáculo y los bravo (me escuché a mí mismo «braveando» a todo ritmo), empezó lo mejor. El hilo de la voz de la Madame colándose en nuestros oídos; Madame Taxi (cuando la conozcas pídele que te explique el porqué de su nombre

–Suban conmigo al ambigú, disfruten de un privado o un trío.

Y las poetas, de todos los sexos, a cambio de una ficha que valía un precio ridículo, vertían al oído -o bailando o de cara a la pared, según su propio criterio y las fantasías del cliente- un poema.

El ambiente era todo barro y brillo , porque…

Porque todos los que estábamos allí teníamos esa SENSACIÓN DE PRIVILEGIO: de estar en un lugar único, disfrutando de algo distinto que la mayoría de los seres de la tierra jamás conocerán.

Los poetas prostituta parecían sacados de la imaginación de un genio enfermo, la Madame era un hechizo, pero no sólo ellos: todos los que estaban allí eran preciosos, divinos, dignos de ser mirados y escuchados sin prisa, sin prejuicios. Incluso el camarero y barman del ambigú; lo demuestro:

Resultó que el chico de la prensa -yo mismo- quería una cerveza pequeña porque luego -dijo mintiendo-tenía que conducir; pero no servían cervezas pequeñas, y aún así -sin saber que estaba allí en mi calidad de cronista de circo- me puso una birrita pequeña y gratis, porque le caí simpático: Álvaro, me dijo que se llamaba, y por supuesto le hice una foto, que puede verse más abajo, agitando su coctelera de druida urbano y nocturno.

El PROSTÍBULO es mucho más de cuanto he dicho más arriba, claro.

Es mucho más que un prostíbulo,

es mucho más que poético,

pero hoy no voy a seguir dibujándolo. Ya habrá ocasión. Porque volveré.

En febrero. El 27. Sala X de Mad Madrid. Para que me reciten, o para recitar.

Espero que el lector de este artículo sea consciente de mi generosidad al compartir con él -CONTIGO- semejante maravilla de descubrimiento.

(Mecanografía: MDFM)