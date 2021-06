Fantasma de la corrupción

- Publicidad-

El Perú como el resto de América atraviesan por un clima beligerante. La izquierda democrática vs la derecha formal e informal confirman la polarización en toda la región.

«Es bastante congruente con lo que pasa en América Latina, donde tenemos dos polos opuestos en distintos países. Lo vimos también con las elecciones en Ecuador, Bolivia y Brasil. Esta clima permite observar o vivir muy cerca de la polarización y también de la falta de alternativas para mucha habitantes que no son escuchadas”.

Veamos los resultados de la Oficina Nacional de Elecciones de Perú al 92.620 % de actas contabilizadas: Pedro Castillo 50.076% y Keiko Fujimori 49.924%.

La ONPE viene dando a conocer desde el domingo 6 de junio a las 11:30 de la noche los avances de los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Perú 2021 entre Pedro Castillo (de la izquierda demorática) y Keiko Fujimori (de la derecha legal y organizaciones informales (narcotráfico, exportadores e importadores).

Al 92.118% de actas procesadas y 92.620% de actas contabilizadas, el candidato de Perú Libre obtiene 50.076% de los votos válidos y la postulante de Fuerza Popular el 49.924% de los votos válidos.

Veamos al Perú desde la corrupción. El Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, precisa que este país andino de 33 millones de habitantes tiene como mayor preocupación la corrupción, por encima de la economía, la seguridad, la inestabilidad política, realidad que complica la estabilidad de las instituciones.

Un 36% de la población nacional de 33.5 millones de habitantes considera que esta cruda realidad pone en riesgo la frágil economía. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, revela que a fines del 2020, la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con un 60.6%.

En cuanto a las instituciones del sistema judicial, de acuerdo con el INEI (2020), un 73.1% no confía en el Ministerio Público, un 82.3% desconfía del Poder Judicial, un 72.1% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 66.6% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

Proética revela que el Congreso de la República no es confiable para el 76% de la población. El Poder Judicial con 47% y los partidos políticos con 31% que fueron percibidos como las instituciones más corruptas.

En 2017 la percepción de instituciones más corruptas era: Poder Judicial, 48%; Congreso de la República, 45% y a Policía Nacional del Perú.

En la sierra, las municipalidades son percibidas como corruptas por el 32%. Los gobiernos regionales son percibidos por el 31%, en la sierra y por el 32% en la selva.

El 95% de los encuestados afirma que la mitad o más de los políticos del Perú se encuentran involucrados en actos de corrupción, lo cual convierte al país con el porcentaje más alto de percepción de los políticos involucrados en corrupción.

Proética revela que en el año 2019, un 13% de las personas aseguró haber pagado coimas y la mayoría de ellas dijo haberlas pagado a la policía.

Sobre las elecciones de Perú, el Jurado Nacional señala que «no es posible efectuar un fraude». Para hacerlo tendría que haber una arquitectura terrible, una maquinación perversa que existe en la fantasía».

En el mismo sentido, el titular del ente electoral señala que «hay que quebrar ese mito de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones va a definir la elección, que es el gran elector y que en sus manos se encuentra (el resultado)».

La sorpresa de las elecciones generales del domingo en Perú ha sido, sin duda, el maestro sindicalista de izquierda radical Pedro Castillo, quien ha logrado ser el candidato presidencial más votado con 18,6%, según el último cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al tener casi el 90% de los votos escrutados.

Ninguno de los candidatos superó el 50% de respaldo necesario para ganar los comicios, en la primera vuelta.

Hasta hace unas semanas, el sindicalista Castillo no figuraba en los pronósticos de los expertos. En enero no aparecía en las encuestas, y a comienzos de marzo apenas registraba un 3% de intención de voto. Desde entonces, su vertiginoso ascenso no paró, sobre todo en el centro y sur del país.

El resultado de la votación ha demostrado, una vez más, la gran brecha que existe entre la capital Lima, donde vive un tercio de los peruanos y donde los conservadores de derecha obtuvieron más apoyo, y el resto del país, donde, en su mayoría, Castillo ganó.

Entre las propuestas del líder del partido Perú Libre está la redacción de una nueva Constitución para debilitar a la élite empresarial y dar al Estado un rol más dominante en la economía del país.

También se ha manifestado estar en contra del aborto, del matrimonio homosexual y del enfoque de género.

Desde los años 90, los partidos políticos carecen de capacidad representativa. En ciertas zonas del país se ha elegido mayormente a candidatos ‘diferentes’, que han expresado cierta distancia de algunas posiciones que han visto encarnadas en Lima.

En el interior del país, está muy presente el factor étnico”, fenómeno que explican voceros de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de la Asociación Civil Transparencia.

En opinión de la politóloga Bettina Schorr, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Berlín (LAI), el resultado de las elecciones es «realmente un desastre” para Perú: «Me parece casi increíble que Keiko Fujimori pase a segunda vuelta, después de las acusaciones de corrupción en su contra y después de entorpecer con su partido el trabajo del Congreso y del Gobierno en los últimos años”.

El Congreso más disperso de la historia. El nuevo Congreso, con al menos 11 bancadas. De los 130 escaños, el partido Perú Libre obtendría 32, Fuerza Popular 22 y Acción Popular 21. El resto quedaría repartido entre ocho partidos. Este va a ser posiblemente el Congreso más disperso de nuestra historia. Ese es nuevamente otro indicador que expresa la división de los resultados”, destacan algunos entrevistados por Diario UNO y La República.

Estos resultados electorales en Perú no harían otra cosa que confirmar la tendencia polarizante que vive la región: «Es bastante congruente con lo que pasa en América Latina, donde tenemos estos dos polos opuestos en distintos países. Lo vimos también con las elecciones del domingo en Ecuador, en Bolivia y Brasil. Y administraciones débiles en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. El Libre Mercado en estados débiles, pequeños y su fragilidad económica, ha provocado la reacción masiva de la población latinoamericana, con voces autorizadas desde Chile, Montevideo, México.