FAEF ( Federal Alliance of European Federalists ) Allianza Federal de Federalistas Europeos

La Unión Europea está en una situación desesperada. Surgen cada vez más conflictos. Países como Polonia, Eslovenia y Hungría están peleando porque la Unión socava su orden jurídico interno. Los estados del norte todavía se resisten a las transferencias financieras a los estados del sur. En temas como el fortalecimiento del euro, la inmigración, el clima, el control legal (¿quién manda?) Y en la lucha contra la pandemia, las posiciones son fundamentalmente diferentes. Y si miramos los desarrollos geopolíticos, la Unión Europea no juega ningún papel. Por ejemplo, está marginado en el acuerdo de Aukus mediante el cual Estados Unidos, Reino Unido y Australia están tratando de frenar la influencia de China en el Mar de China Meridional. Mientras tanto, los incendios políticos arden a su alrededor sin que la Unión Europea tenga una influencia positiva. Vea los disturbios en Bielorrusia, Palestina-Israel-Irán, Libia, Túnez, Marruecos y Argelia. Y no olvide que después del exitoso robo de partes de Georgia y Ucrania, es probable que Rusia ataque en los Estados bálticos si la OTAN hace la vista gorda. En el lado occidental de la Unión, el Brexit ha dejado un agujero político y económico.

Es un asunto familiar. Pero la pregunta es: ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo es que la Unión Europea, como buen ejemplo de cooperación entre países, se convirtió en una organización aparentemente atravesada por una grave crisis de identidad? ¿Entienden suficientes personas que una crisis de identidad es la última etapa antes del colapso de una organización?

La Alianza Federal de Federalistas Europeos (FAEF) tiene una respuesta a estas preguntas. Es una pequeña organización que tiene como objetivo unir movimientos federalistas y organizaciones proeuropeas en un contexto federal. Con algunos análisis en profundidad, FAEF ha explicado en los últimos años cómo la Unión Europea, setenta años después del inicio de la cooperación europea, ha llegado al final de su ciclo de vida política. Estos análisis muestran que la UE parece una manzana brillante por fuera. Pero por dentro está podrida.

La causa fundamental de esto, según FAEF, es la construcción jurídica defectuosa de la Unión. Su base es un sistema de tratados. Sin embargo, estos no representan el interés europeo global, sino únicamente los intereses nacionales. Esto es particularmente evidente en el gran número de excepciones en los tratados. Antes de que los países estén preparados para firmar un tratado, negocian excepciones o concesiones para su propio país. Ningún Estado miembro de la Unión se siente copropietario de Europa pero está en el sistema de la UE para optimizar y defender sus propios intereses nacionales cuando estos se ven amenazados por la UE. Por no hablar del llamado déficit democrático. Se trata de la adopción de decisiones vinculantes de arriba hacia abajo para todos los Estados miembros sin un sistema normal de responsabilidad política. La Comisión Europea no es responsable ante el Parlamento Europeo, que, después de todo, se supone que representa al pueblo europeo. Aún más grave es la posición todopoderosa del Consejo Europeo no elegido de 27 Jefes de Estado y de Gobierno.

FAEF defiende una base constitucional para la UE en lugar de los tratados que actúan como arenas movedizas en las que la UE va a desaparecer. Para los países y regiones que quieren tener intereses comunes atendidos sin perder su soberanía, solo hay una forma de estado que se adapta: un estado federal. Solo un estado así puede velar por los intereses comunes y al mismo tiempo garantizar la soberanía y la identidad cultural de esos países / regiones. Una solución perfecta para Europa.

También por la federalización de España. Vea Alemania, uno de los estados federales más fuertes del mundo, compuesto por Estados federales.

Este conocimiento no es nuevo. Después de la creación del primer estado federal en Estados Unidos en 1787-1789, hubo docenas de intentos de hacer de Europa también un estado federal. Todos fallaron. Mientras que veintisiete estados federales albergan ahora poco más del 42% de la población mundial, Europa sufre los defectos sistémicos de una Unión sin una base constitucional y democrática.

FAEF confirma lo que se ha establecido muchas veces en la historia de Europa: para un estado federal se necesita una constitución federal. Los tratados no solo son inútiles para esto, sino que también son las causas fundamentales de un eventual declive. Solo una constitución federal bien diseñada garantiza la representación democrática de los intereses comunes al tiempo que preserva la soberanía de sus ciudadanos y Estados miembros.

Ahora que la Unión Europea ha inaugurado una Conferencia sobre el futuro de Europa en el verano de 2021, FAEF está organizando su propia Convención de Ciudadanos. La razón es simple: la Conferencia de la UE tiene como objetivo fortalecer aún más el sistema de tratados. Dados los análisis de FAEF, ese es el golpe mortal para la UE. Para tener una alternativa sensata para los ciudadanos de Europa en el caos administrativo que se avecina, esta Convención de Ciudadanos está trabajando en su propia constitución federal de solo diez artículos para ser ratificados por los ciudadanos de Europa. Una constitución de, por y para el pueblo.

Un detalle especial de esta Convención Ciudadana de FAEF es el nombre de los setenta y cinco participantes: el Grupo 55+. Esto no significa edad, pero es una metáfora de los cincuenta y cinco miembros de la Convención de Filadelfia que redactaron la primera constitución federal en 1787. A fines de mayo de 2022, la propia constitución federal de la Alianza Federal de Federalistas Europeos estará lista. Luego comienza el proceso de informar a los ciudadanos de Europa de su derecho a participar en la ratificación de esa constitución. Estamos entrando en un momento emocionante en el camino hacia una Unión Europea federal.