Facu Díaz denuncia públicamente la censura de Movistar Plus únicamente contra Vox

«Esto es una puta vergüenza, y responde (y me parece ya el colmo) a una situación que lleva viviendo Movistar Plus desde hace un tiempo a esta parte que tiene que ver con el miedo a la extrema derecha, el servilismo hacia la extrema derecha y la presencia de gentes dentro de la compañía que responden a los intereses de la extrema derecha». «La única vez que Movistar Plus ha borrado y se ha disculpado y ha eliminado una pieza de un programa de televisión por quejas políticas ha sido porque Vox se quejó de un contenido de La Resistencia. Los únicos que levantan el teléfono para llamar a Movistar Plus para pedir que se borren cosas son los amigos de Vox. Y los únicos que han respondido borrando esos contenidos han sido Movistar Plus. Los únicos. Haced la prueba: se puede decir «coletas rata» cuarenta y cinco veces seguidas en Movistar Plus sin que haya ni un sólo problema. ¿Por qué? Porque ni mucho menos hay agentes de POdemos en Movistar Plus y ni mucho menos podemos va a llamar por teléfono para montar un pollo porque se diga «coletas rata».

Esta es parte de la intervención de Facu Díaz en su programa «Good Morning in the morning» donde denuncia públicamente lo que ocurre con la cadena Movistar Plus y la ultra derecha. Un corte que ha sido rescatado en redes por Jonathan Martínez y que puedes ver aquí:

"Muchos chistes de Vox mueren en los despachos de Movistar". Esto que cuenta @FacuDiazT ha sido vox populi desde hace tiempo entre los trabajadores de sus programas.pic.twitter.com/POWpdS7Z7G — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) November 16, 2021

Al tuit que hace referencia Facu es al que puede verse a continuación: La compañía pedía disculpas públicamente por un comentario que se había realizado en el programa La Resistencia, presentado por David Broncano.

Lo sorprendente es que las disculpas de la cadena se planteasen en estos términos inicialmente, cuando en realidad, el comentario realizado en el programa de Broncano nada tenía que ver con el accidente que se produjo. Y es que el programa había sido grabado horas antes de que se produjeran los hechos, por lo que la referencia al colegio fue una triste casualidad. Esta explicación se da en el siguiente tuit de la compañía.

Lamentamos profundamente el tratamiento de un asunto, que conectado con la tragedia ocurrida la semana pasada a las puertas de un colegio de Madrid, ha herido extraordinariamente la sensibilidad de numerosas personas. — Movistar+ (@MovistarPlus) November 10, 2021

Querríamos asegurar asimismo que la intención que motivó el vídeo mostrado en uno de nuestros programas no tiene relación alguna con un hecho tan doloroso. Desde Movistar+ queremos reiterar nuestro pesar a las familias afectadas. — Movistar+ (@MovistarPlus) November 10, 2021

Facu Díaz señala la censura de chistes «políticamente incorrectos» que solamente afectan a la ultraderecha. «Muchos chistes de Vox mueren en los despachos de Movistar Plus. No sabemos ni quién cojones es quien los quita. Es una mierda porque es una situación que compromete a todos los equipos de los programas. Porque cuando uno sale de ahí le dan ganas de decir: «me han quitado chistes de Vox de los guiones». Pero, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que de esa manera acabamos ensuciando a compañeros que siguen ahí, que trabajan ahí, y es una tocada de cojones que nos tengamos que callar la puta boca cada vez que nos habéis fusilado chistes de Vox. No solamente previos, en los guiones, sino en edición de los programas. Porque al final lo que acabamos (haciendo) es ensuciando a los compañeros que todavía siguen trabajando ahí y que tienen que aguantar todos los putos días que en los despachos de Movistar Plus se quiten chistes única y exclusivamente del puto Vox».