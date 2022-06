F.C, víctima de una agresión sexual homófoba: ”En el hospital Gregorio Marañón desconocían el protocolo y no me hicieron ninguna prueba”

- Publicidad-

Sábado 26 de marzo, tras cenar con un grupo de amigos y estar en un local de ocio del barrio de Chueca, F.C volvía a su casa sin saber que no sería una noche más. Un hombre y una mujer lo abordaron en plena calle para entablar conversación, y desde entonces, el calvario de F.C no hizo más que empezar: despertar en su habitación tras sufrir una agresión sexual bajo los efectos de sustancias desconocidas hasta el momento, lesiones corporales con traumatismos y hematomas por todo su cuerpo, más la sustracción de la totalidad de los bienes de valor del interior de su vivienda son tan solo algunos elementos de este dramático testimonio que F.C ha decidido confiar a Diario16.

Sin duda, para F.C hay un antes y un después de las 3 de la madrugada de aquel día y quiere compartir su experiencia para concienciar sobre el drama de las agresiones homófobas que, más allá de las cifras y de las estadísticas, las sufren en sus carnes personas a las que las administraciones públicas suelen dejan desamparadas y desatendidas.

En este sentido, en la primera parte de la entrevista F.C no solo narra con crudeza la agresión sexual sufrida aquella noche, sino que también denuncia cómo desde el sistema sanitario no existen protocolos de actuación para casos de homofobia , el maltrato al que someten las administraciones públicas a las víctimas tanto en el proceso de denuncia como la mala praxis en la recogida de pruebas y exploración médica o, incluso a la falta de credibilidad y el cuestionamiento sobre su testimonio , como ya ocurriera con las mujeres y la violencia machista hasta hace tan solo unos años, de parte de las autoridades policiales.

Escalofriante resulta escuchar a F.C a afirmar que, tras la agresión sexual, se dirigió al Hospital Gregorio Marañón, donde después de varias horas de espera, se negaron a hacerle estudios clínicos y biológicos, obligándole a acudir a, la Jefatura Nacional de Policía para ser atendido por un médico forense por el que tuvo que esperar otras cuatro horas.

En la segunda parte de su testimonio, F.C hace hincapié en las secuelas físicas y psicológicas que padece desde la agresión sexual: ansiedad, insomnio, problemas respiratorios y cardiacos entre otras patologías.

En el duro relato de F.C, que por motivos de privacidad hemos querido no desvelar su identidad, también queda de manifiesto la falta de acompañamiento psicológico y la desprotección que siente desde hace más de dos meses y medio: hasta la fecha no ha tenido acceso a los resultados de los estudios médicos que le realizaron, tarde y mal, además de vivir bajo amenaza del posible archivo de la causa por no localizar a los responsables.

Actualmente, F.C cuenta con el apoyo de la asociación sin fines de lucro FAMUVI que ha puesto a su disposición un abogado y un procurador. F.C informó de su agresión al Observatorio contra la Homofobia de la Comunidad de Madrid donde le confirmaron que un abogado le contactaría. Tras casi tres meses, F.C sigue esperando esa llamada que nunca llegó.