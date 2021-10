Experimento Whatsapp… éxito rotundo

- Publicidad-

Si , no es casualidad , que detrás de mi nombre escriba mi pseudónimo, conscientemente, pues va a hablar siempre desde la, presunción y como no de la “imaginación”, por descontado, quizás demasiado cerca a la realidad, de un escritor y columnista de poca monta pero que esta dispuesto a dar una opinión, una hipótesis para hacer reflexionar a esa masa que somos los ciudadanos.

Ayer cayó como todo el mundo sabe WhatsAap, Facebook , Instagram y el experimento fue un verdadero éxito que tuvo las consecuencias directas que describo:

Miles de millones de personas se vieron afectadas en el mundo generando un verdadero caos tecnológico. La caída de la Bolsa, afecto directamente a la inflación en Estados Unidos que supero el 4,3 % , cifra preocupante a nivel económico. El creador de Facebook, Zuckerberg, perdió en horas la escalofriante cantidad de 6.000 millones, perdiendo un puesto en la lista de Forbes.

Se preguntarán si eso es relevante, pues si mucho. Ahora permítanme hablar de la exitosa serie de Bond que ahora pone su final con Daniel Craig, excelente película, por cierto, y que recomiendo. No es que cambie de tema, es algo que preciso hacer y que luego los lectores entenderán.

Siempre me he preguntado como la serie se adelantó con tanta exactitud al tiempo, y aclaro. Diamantes para la eternidad de 1971, en esa película aparece el primer LRV (Lunar Roving Vehicule), un SUV eléctrico que aparecería en la base de la Luna con la misión del Apolo 16 en 1973; Moonraker de 1979, saco en pantalla, la nave que en 1981 sería el transbordador Columbia ¿o bien la Nasa se basó en una película o quizás se filtró de la NASA filtro el prototipo, ustedes que piensan?

Acepto en ese caso la casualidad, pero sigamos y vamos a tiempos más recientes. En 2008 se estrenó, no grabó, que eso suele ser un año, año y medio antes, Quantum of Solace y se habló de cambio climático y de la importancia del control del agua, que sería más valiosa que el oro negro y centrada en Latinoamérica.

Fue el 14 de diciembre de 2008 cuando se celebró la Cumbre de Poznam, en la que se recibió el Programa de transferencias tecnológicas ecológicas para países en vías de desarrollo.

En 2010 la Cumbre de Cancún se crea el Fondo Verde para el Clima, un programa de ayuda económica para países en vías de desarrollo y sufragar los costes para la lucha contra el cambio climático (un argumento muy cercano al que trata la película, no sólo en tema, sino incluso en localización).

En 2011, nace el Protocolo Kioto II

En este caso vuelvo a realizar el mismo interrogante ¿Acaso los gobiernos se inspiraron en la ficción de Bond o fue un adelanto para la sociedad, a través de la ficción, que piensan?

¿Lo volvemos a dejar en casualidad?

Ahora con Sin tiempo para morir, que se iba a estrenar en 2019, se comenzó a rodar a principios del 2018, principios del 2020, se retrasó por el COVID. ¿Adivinan de que trata la película? Se lo digo, y no es spoiler; de la introducción de un virus mortal que genere una pandemia mundial que se llama Programa Heracles. Revisemos las coincidencias y las casualidades:

FICCIÓN (PELICULA DE BOND) REALIDAD -Hacen explotar una planta de un laboratorio que trabaja sobre la viruela y roban un virus, el Heracles. A todos los efectos fue una explosión de gas que no tuvo repercusiones mediáticas. 19 de septiembre 2019 . Solo dos centros en todo el mundo, oficialmente, guardan muestras del virus de la viruela. Uno es el Centro para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos; el otro, el Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología de Rusia conocido como Vector. En este último, que se encuentra en la ciudad de Koltsovo, cerca de Novosibirsk, en plena Siberia, se produjo una explosión, sin consecuencias, -oficialmente, cuando se estaba reparando una sala de inspección sanitaria, por un escape de gas. -Mueren todos los relacionados directamente con la investigación. – Han muerto importantes estudiosos del COVID, en este año recientemente el último en morir de forma súbita en mayo 2021 , Nilton Barreto dos Santos con 34 años (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57236456 ). Puede producir la muerte de cientos de millones de personas. El COVID, va a favorecer la muerte de: Al menos directamente 10 millones de personas.Por complicaciones posteriores más de 30 millones en breve plazo.Por falta de atención a enfermedades crónicas 30 millones.Por hambre en los países en vías de desarrollo por hambrunas, por la crisis que acarrea, más de 200 millones.

Bueno ahora viene la parte final, el desenlace, ¿Que tiene que ver WhatsAap con la última película de Bond? Muy fácil, estamos hablando de PODER, que no de gobiernos, ni de ideologías, ni de geopolítica, pilares importantes para la sociedad. Con este experimento se ha comprobado, con total éxito, del control de ese “arma” en la sociedad y como se pueden hasta debilitar países y hasta los más poderosos, ricos, muy cerca de esa cúpula de PODER, que pocos conocen pueden ser controlados.

La verdad que no soy capaz de vislumbrar a esa selecta cúpula de PODER y sus integrantes, ahí ya se tiene abundante documentación y variada, verídica, infundada o exagerada, no soy capaz de discernir.

Si así es, por muy grande que sea la fortuna del creador de Facebook, una semana bastaría para destrozarlo y hundirlo y generar un verdadero caos sin precedentes, no sólo económico, Bolsas y que podría propiciar hasta la caída de Gobiernos.

¿Ficción o realidad? ¿Casualidad o causalidad? ¿Acaso no hay mejor manera de esconder lo importante que tenerlo a la vista y que mejor escaparate que el reclamo de esa poderosa franquicia?

Bueno creo que tenemos que dejarlo, pues seguramente serán “delirios” de un escritor que sueña con un mundo mejor. Solo me queda despedirme y quien sabe esperar……..Disfruten del presente pues el futuro está por descubrir y no por escribir……el que entienda lo comprenda y quien no lo haga, bienaventurado por la ignorancia, camino de la felicidad. Buen día para todos y sean muy felices.