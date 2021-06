‘Exotic Rendezvous’, un guiño a un mundo exótico y fantástico al ritmo del sonido jambofónico

- Publicidad-

Los Mambo Jambo ya han sacado a la luz su quinto álbum Exotic Rendezvous, haciendo un guiño a un mundo exótico y fantástico. El título “describe muy bien el estilo de música y lo que transmite el disco” apunta Dani Nel·lo, el saxofonista del grupo. Junto a él se encuentran Dani Baraldés a la guitarra, Ivan Kovacevic a los mandos del contrabajo y el batería Anton Jarl. Como presentación de su último trabajo, Los Mambo Jambo han respondido a una serie de cuestiones para Diario16.

¿En qué se han inspirado para componer este nuevo disco?

Un lado positivo de la pandemia, si así se puede decir, es que hemos tenido mucho tiempo para componer. A la hora de elegir qué iba a formar parte del álbum hemos escogido diferentes fragmentos de todo aquello compuesto y escrito durante el confinamiento.

Nosotros creemos en el concepto de álbum, puesto que es “un formato muy humano”.

En este disco hemos continuado con el “Sonido Jambofónico” un compendio de un poquito de jazz, un poquito surf, de rhytm&blues y de swing. No seguimos unas pautas rígidas, sino que escogemos un poquito de cada estilo para crear “nuestro propio discurso musical singular”.

No obstante, hemos intentado no repetir fórmulas que ya contienen los discos anteriores. Queríamos que fuese algo nuevo. Para ello, buscamos “distintas melodías, armonías, pequeños detalles que nos diferenciaran y que ampliaran el vocabulario de nuestro sonido”.

¿Qué tiene de especial este disco respecto a los anteriores? ¿Cuál es su esencia?

Desde Jambology, cambiamos nuestra forma de trabajar. Decidimos separar los conciertos del disco. Antes, el disco consistía en una especie de grabación del directo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que cada uno debía tener encanto y esencia por sí mismo.

Somos muy de “en tres días tiene que estar todo”. Soltar y mostrar todo lo que hemos estado trabajando en el proceso de preproducción. En este álbum hemos seguido este mismo proceso.

Durante el confinamiento, si cada día vas componiendo, al final tienes “un cajón desastre” con distintos elementos que puedes usar y mezclar para crear, finalmente, las canciones que componen el disco.

No obstante, hay rasgos totalmente nuevos presentes en el single Exotic Rendezvous.

¿La cuarentena les canceló algún proyecto o trabajo?

Durante la cuarentena el directo desapareció. Sin embargo, el verano pasado pudimos retomar, en cierta medida, nuestra vida profesional con alguno bolos. Ahora intentamos tener una mentalidad positiva e ir recobrando poco a poco la normalidad, aunque nuestro público tenga que estar sentando y con mascarilla.

La música es un activo para reencontrarnos con el público. La música es emoción, si no puedes compartir esa emoción con el público no tiene sentido.

El público es imprescindible, no solo por el calor que aporta, sino también porque hasta que la música no forma parte del mismo, no sabes si las canciones realmente funcionan. Hay temas que conectan con el público más que otros, y en muchas ocasiones no se corresponde con una razón de brillantez, sino de qué transmite o qué provoca en el espectador.

El directo te hace ver el potencial exacto de las canciones con respecto al público.

¿Tienen pensado reiniciar los conciertos de manera presencial a corto/medio plazo?

Sí. Poco a poco vamos retomando la normalidad. El próximo 24 de junio estaremos en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. El 25 de ese mismo mes en el Centro Cívico las Delicias de Zaragoza.

El 3 de julio actuaremos en el Pueblo Español de Barcelona. El 27 de agosto tocaremos en Valladolid. Esperamos que salgan nuevas fechas y ciudades. De todas formas, en nuestro Instagram y en Internet se anunciarán próximas fechas.

Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nuestro público, al igual que ellos con nosotros: Muchos de ellos nos escriben que cuándo tocaremos en su ciudad.

Cuando anunciaron el Estado de Alarma, y por consiguiente el confinamiento domiciliario, ¿cuál fue su mayor miedo?, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza?, profesionalmente hablando.

Uno de los mayores miedos fue el perder ese contacto directo con el público. “No poder compartir la música y la emoción” con ellos.

Los músicos vivimos de tocar en directo. Ha sido un gran esfuerzo para todos, pero sobre todo para la cultura, un sector que en ocasiones tenía “unos protocolos inexplicables”: No se podían celebrar conciertos con las medidas sanitarias correspondientes, pero nos encontrábamos con imágenes de terrazas o transporte público repletos.

Esperamos que “poco a poco la cosa vaya yendo hacia delante”.

Si tuviese que quedarse con una única canción de todo el álbum “Exotic Rendezvous”, ¿con cuál sería?

Aunque es difícil elegir entre todas ellas, es cierto que Exotic Rendezvous añade “un ingrediente nuevo en nuestra receta musical”. Con ella, hemos añadido un poquito de exótica, ese género que en los años 50 y 60 evocaba a paraísos perdidos, fantásticos, exótico, los cuales hemos trasportado al terreno de Mambo Jambo. Es una característica no presente en los anteriores discos.

Cada vez que han sacado un nuevo single o álbum, ¿han visto cómo su público ha ido aumentando?

Nuestro público cada vez es mayor y más transversal, a medida que nosotros ampliamos nuestro “lenguaje musical”. Nuestro nicho musical no es muy cerrado porque nuestro estilo se compone de un gran abanico de estilos musicales.

Nuestros seguidores son “gente a la que le gusta la música”. Además, al hacer música instrumental y al crear nuestro propio y distinguido sonido, hemos tocado en diversos festivales con tipos de música muy dispares: “desde lo más popular hasta festivales de música alternativa”.

La “nueva normalidad” forma ya parte de la vida de los españoles. En dicha normalidad hay cabida a la cultura y a disfrutar de la música, siempre que se puedan respetar las medidas sanitarias.