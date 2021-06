¿Éxito del españolismo en la plaza Colon de Madrid?

- Publicidad-

La plaza Colon de Madrid se ha puesto de moda para todo aquello que sirva para atacar Cataluña, cualquier tema que sirva para atacarla, sea por el motivo que sea, es suficiente para convocar un gran encuentro de amigos de Cataluña para demostrarle su respeto y admiración. Esta vez pero, la asistencia ha estado bastante más reducida que la anterior. Los manifestados deseaban que los prisioneros catalanes pudieran seguir habitando en las residencias, mal llamadas prisiones, donde se vive la mar de bien.

Lo que más me ha gustado de este gran encuentro han sido los discursos dirigidos a los asistentes. La inteligencia que han demostrado los que así lo han hecho, yo les daría una plaza de funcionario público sin dudarlo y sin la necesidad de superar una prueba de selectividad. Vean una muestra de lo que acabo de decir y quedaran del todo maravillados, no es por menos.

No estoy seguro de cual de los tres me ha impresionado más, el primero se ha dedicado a criticar Pedro Sánchez por su intención de indultar a los prisioneros catalanes. El segundo, miembro de “Se ha Acabado” (?), dirigiéndose a jóvenes de España, les pedía que se implicaran, bajaran al fango porque el futuro es de ellos. La tercera es bastante conocida, la famosa y exitosa política Rosa Díaz, esta dice que para mantenerse en el poder Sánchez es capaz de poner en venta la justicia. La pregunta es ¿A cuál hace referencia?

Cómo todo el mundo sabe o debería de saber, si el gobierno decide seguir adelante los indultos, el rey no tiene más remedio que firmarlos puesto que es su obligación constitucional. Ante la pregunta: Si es así, ¿para qué sirve el rey? Que cada cual piense cuál sería su respuesta. Si el rey se negara a firmarlos tendría que abdicar por saltarse la Constitución. Vean las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

Estas declaraciones de la presidenta madrileña causaron cierta confusión entre la parroquia del PP y el personal de Génova, incluso entre ella y Pablo Casado (no sabría, entre ellos dos, quién es más inteligente. Por un malentendido o comentarios fuera de micrófonos, ella ha sido invitada a hacer una declaración donde manifiesta su solidaridad con el rey, la constitución, las instituciones, la igualdad de todos los españoles ante la ley y un montón de cosas que ella no parece practicar.

Lo primero que dice es la deuda que le deben todos los españoles por su intervención del día 3 de octubre de 2017 y otros “piropos” a su figura y el compromiso al que pronto estará obligado a soportar. ¿A santo de que se ha visto obligada a hacer estas manifestaciones?

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Todavía no se sabe en Madrid que según las Naciones Unidas y un gran número de organizaciones mundiales, de Recursos Humanos y de Juristas, han declarado que el Referéndum que se hizo, no fue ilegal? ¿Qué fue España quien omitió su propia Constitución al no aplicar los convenios que había firmado y a los que se había comprometido a cumplir.

A Cataluña se la señala como la mala de la película siempre. ¿Tenemos Cataluña y los catalanes, suficientes motivos para querer marchar de un lugar donde no se nos quiere, se nos maltrata y se nos odia? Cada cual tendrá una respuesta según su punto de vista.