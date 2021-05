Exigint unitat

- Publicidad-

Farts de suportar la configuració que l’estat vol assentar, la “unidad” que prediquen, és un engany més, la certesa, l’exactitud, l’anàlisi veritablement és una Tenalla en majúscula aplicada a la societat barroerament, una TENALLA molt premuda i àmpliament sobre la llibertat social, la finalitat de la divulgació d’aquesta falsedat és un menyspreu a la capacitat cognitiva de les persones, amb la voluntat d’esperit militar de tenir doblegat el poble, que ens consideren una tropa a les seves ordres, són gent tanmateix nefasta.

La veritable unitat neix en els embrions socials que viuen amb independència, aquesta llibertat estructura la identitat de les persones i dels pobles: és l’única que haurà –hauria- de florir essent la base d’una UNITAT amb tots els seus valors, és el procés on és procrea amb un gest humà el braç de la unitat veritable, a través de la llibertat on neixen –haurien de néixer- les configuracions socials a favor de les persones individualment i dels grups, regions, nacions; per vertebrar-ho, tanmateix primer s’ha de vèncer la tenalla totalitària, eina indispensable per néixer així, la unitat a favor de tots els pobles. La llei internacional dels Drets Humans, ho proclama per poder exercir el dret a l’autodeterminació dels Pobles.

Espanya, estat que m’agrada avantposar-hi l’adjectiu d’entitat resumit en la paraula ens. Així l’ens Espanya, malgrat segons ells la dita és: l’estat té el govern més progressista de la història: ¡patumpatam! i virolet sant pau?, doncs sí entrem en una cançó pròpia de la mainada, les criatures aprenen millor si ho fan en plena diversió, la societat no requereix les cançons infantils per viure amb plena consciència democràtica, però és un ajut musical apreciat. El poder que porta l’aparença de que el poble té poder no traspassa l’estat de simple i socialment innecessària i legalitzada broma, tanmateix no l’hauríem de suportar, sinó eliminar.

Catalanes i catalans vivim en una constantment realitat econòmica tostemps obviada; la perpetuada extorsió fiscal provinent del 1714, després de la guerra de Successió 1702 a 1715. On Felipe V, tots els seus instint –mals instints- robant, assassinant. Va implantar un estat encara avui vigent. En el segle actual en l’any 2021 l’extorsió és real molt viva sobre les famílies catalanes, suportant l’import de 20.000 milions d’euros anuals. L’anàlisi real sobre la dita espanyola de que als catalans només ens interessa el diner; amb la cantada “la pela és la pela” quan és la divulgació de la gran nyepa -mentida- com el màxim interès del catalanisme, tanmateix no és rés més que un insult, qui l’ha creat?: doncs el nacionalisme espanyol, el veritable l’armat fins a les dents com a grans explotadors fent guerres, misèria moral total absència d’ètica, eina usada no essent res més que la voluntat de destruir l’adversari presentat com enemic, és un intent més de la total possessió i si els convé la destrucció del veïnatge.

Amnistia Internacional i l’entitat Human Rights Watch, s’han pronunciat en contra del Tribunal Suprem Espanyol, per generar acusacions hipòcrites i inventades. El diari The New York Times descriu el càstig de presons de nou (9) persones empresonades amb un acarnissament i ultrapassant la dècada és un ’injust càstig. La qualifica de draconiana que l’han de compartir amb traficants de drogues i fins i tot assassins.

Ara ús presento el poble situat a la Ribera d’Ebre amb el topònim “La Torre de l’Espanyol”. La torre el seu nom era aleshores torre d’Albozalag. Pertany a la comarca d’Ascó. L’actual topònim prové de la donació feta l’any 1.175 d’una persona dita Espaniol, que ara construïm transformant la “I” llatina del cognom amb la “Y” grega. El rei Alfons el Cast, va donar el poble i la seva gent a l’Ordre dels Templers l’any 1.182 . Aquells anys el habitants eren tots sarraïns. El mal costum també català els va cristianitzar?; una donació la va rebre el cavaller de Prades. Veiem que l’any 1.763 on hi ha pròxima la Cartoixa d’Escala Dei, avui encara rep visites, és coneguda popularment com de Ramón Berenguer IV. El rei Alfons I, va implantar-hi l’any 1.182 l’Ordre dels Templers.

En ple any 2021, Catalunya rep una continuada repressió amb l’excusa de la data de l’1-O-17, mai dels mai ha variat; he explicat l’operació Caronte de 2015 que no repetiré. Els presos polítics que molts partits no ho volen reconèixer el nom de presos polítics no acceptat per els que són partidaris de continuar l’estructura política-militar espanyola, on els militars ja han demostrat el seu poder real, on fins i tot els pressupostos de l’estat en són beneficiats esplèndidament enguany han assolit una revaloració d’escàndol pujant fins el 9% permetent-los extres insuportables i clarament antisocials, diner del poble, la malversació de la quantitat de 4.500 milions d’euros en un vaixell submarí del tot inútil on, faltaria més la monarquia, el rei ha de lluir-se, va fer-ho: també va participar en la seva inauguració.

La Constitució es declara com a societat democràtica, tanmateix és a més d’incomplerta tostemps vulnerada, on el poble és menyspreat fins la ignomínia, transformant el subjecte, com a objecte de tota l’explotació del món econòmic industrial, comercial. Escandalós és que els grans beneficiats en directe a través de pagar un IRPF amb un terç del que paga el món del treball. Empreses mitjanes i petites paguen un 35%, inadequat, impropi, igualment per els treballadors sabent que els grans poders econòmics paguen un 10%.