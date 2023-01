«Exigimos al Gobierno y a la Policía que se amplíe la búsqueda de Ángel a toda la provincia de Toledo»

- Publicidad-

Sinaí Giménez es uno de los líderes de los diversos colectivos gitanos que estos días están mostrando su apoyo a las familias de Fernando Fernández y Ángel Fernández, los dos menores de Vallecas y Carabanchel desaparecidos. Mientras se intenta localizar el cuerpo del más pequeño en un vertedero de Toledo, familiares, abogados y la Sociedad Gitana Española exigen que se amplíe el radio de acción de la búsqueda a otros emplazamientos de la provincia de Toledo.

¿En qué punto se encuentra la investigación sobre lo que pudo suceder con los menores Fernando y Ángel?

Estamos en el punto en el que tenemos que empezar a aclarar, en primer lugar, qué departamento de la Policía Nacional creemos o puede creer el juez que es el más adecuado para investigar este asunto. Por tanto, nuestros abogados entienden que esto tiene que pasar a un departamento especial que tiene la Policía Nacional, con unos medios tecnológicos y humanos muy amplios y preparados, como es Homicidios. Entonces, los abogados van a solicitar que todo el expediente que se encuentra ahora mismo en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) sea trasladado.

¿Existe una versión extraoficial?

Sí. En base a las informaciones declaradas por personas con nombres y apellidos, se va a solicitar en este caso que pasen a ser testigos protegidos y que de alguna manera se cite a esas personas a declarar para que cuenten lo que saben. Por que es que, aparte, si no cuentan lo que saben están incurriendo en un delito. Es decir, si yo sé que usted a ha matado a alguien, y yo no lo cuento, entonces soy cómplice, por estar ocultando un delito. Entonces, hay varias personas que nos explican una serie de cosas que tienen que plasmarlas ante un juez, de forma voluntaria. Y si no van, tendrá que ser un juez quien ordene su inmediata detención. Porque si tienen conocimiento de cosas concretas que han podido ocurrir -por lo que explican en esos audios, en esas conversaciones, en esas grabaciones- son supuestamente testigos. Lógicamente si no cuentan eso están cometiendo un delito, están ocultando información de los supuestos delitos de secuestro y asesinato. Esto lo sabe hasta el apuntador. Ha salido en medios de comunicación una grabación, con número real, de una persona concreta que explica lo que ha podido conocer de información del entorno familiar de esas personas que se han escapado de Toledo.

Esa es la pregunta que nos hacemos. Por qué la Policía se centra solamente en el vertedero

¿Mantienen el contacto con esta persona?

Sí. Y aparte tenemos pruebas de investigadores nuestros que han ido a hablar con ella y tienen todas las conversaciones grabadas.

¿Qué información se desprende de ese material?

Pues que este niño (Fernando) fue a la casa de su exnovia.

¿Se conoce el paradero de esa familia?

Sí, sí, se sabe, porque personas gitanas hay en toda España. Y luego que el pueblo gitano se ha unido ante esta desgracia, el posible asesinato y la desaparición de estos niños. Entonces, cada vez que alguien ve caras sospechosas de gitanos que no son de la zona, pues empiezan a investigar quiénes son. Y por ejemplo, hacen fotos a estas personas, graban videos y lo envían al grupo de personas que están llevando a cabo la captación de información para trasladársela a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Ellos se centran en una hipótesis que para nosotros no es correcta, porque cómo es posible que dos niños se queden a dormir en un contenedor de la basura

Existiendo los testimonios de varias personas que dicen conocer detalles de la desaparición, ¿cómo es posible que la búsqueda de Ángel -el menor de los primos- no se haya ampliado más allá del vertedero de Toledo?

Esa es la pregunta que nos hacemos. Por qué la Policía se centra solamente en el vertedero. Una hipótesis…cuando hay varias hipótesis. Por tanto, estamos perdiendo que Protección Civil, Guardia Civil, grupos de personas solidarias podamos buscar en otros espacios y lugares, como pueden ser ríos, casas, fincas, montes…

Sorprende que no haya un dispositivo de búsqueda más amplio desde el principio. ¿Se están utilizando distintas varas de medir?

Bueno, nosotros hemos apreciado un descontrol, eso sí. Y al principio observamos que no estaba existiendo la misma contundencia que, por ejemplo, se ha dado en otros casos de gran relevancia social. Sí es cierto que nosotros le enviamos al ministro de Interior una queja formal diciéndole que exigíamos igualdad de trato y que se pusieran todos los medios necesarios en manos de la Policía que iba a buscar a estos niños. Es cierto que al otro día ya entraron al vertedero, mandaron perros especialistas, Policía Judicial, Científica, dos retroexcavadoras, un helicóptero con cámara térmica. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Lo que exigimos tanto al Gobierno como a la Policía es que se amplíe la búsqueda fuera del vertedero. Ellos se centran en una hipótesis, que para nosotros no es correcta, porque cómo es posible que dos niños se queden a dormir en un contenedor de la basura. No es normal, ni es lógico. Entonces, Sociedad Gitana Española, ha solicitado al Ministerio del Interior -también se lo hemos enviado a Justicia- que se amplíe esa búsqueda. En los escritos presentados por los abogados van a solicitar al juez que se amplíe esa búsqueda a otros espacios, otros lugares en base a las informaciones, datos y pruebas que manejamos y que obran en poder de la Policía Nacional ya.

Si ha habido alguna descoordinación que ha perjudicado a los intereses de estos niños, lógicamente los padres pedirán en su momento explicaciones y responsabilidades

¿Van a solicitar explicaciones y responsabilidades, si existieran, por lo ocurrido con los restos de Fernando desde el día que aparece el cadáver hasta que la noticia es comunicada a la familia, varios días después?

Los padres de los niños que son quienes se han presentado como acusación particular exigirán todo tipo de responsabilidades. Y si ha habido alguna descoordinación que ha perjudicado a los intereses de estos niños, lógicamente pedirán en su momento explicaciones y responsabilidades. Pero es que, además, Sociedad Gitana Española, se va a personar cuando sea el momento como acusación popular.

¿Es cierto que la Policía habría reconocido errores en las primeras diligencias?

Bueno, es que la policía, si te digo que no nos ha informado prácticamente de nada, o casi de nada o de muy poco…pues esa es la realidad. Es decir, no ha habido una comunicación fluida, como ha habido en otras ocasiones. Los padres se tienen que enterar por los medios de comunicación de que han dado una rueda de prensa en Toledo diciendo que el niño ha aparecido el día 15 de diciembre. Siete días más tarde comunican que el niño es Fernando.

Sinceramente, nos ha sorprendido mucho la actitud de las Administraciones. En líneas generales hemos apreciado una desigualdad de trato aberrante. Y cuando digo abrerrante es aberrante

¿Fue una falta de tacto del delegado del Gobierno en Catilla La Mancha ofrecer una rueda de prensa para presentar el dispositivo de seguridad de Navidad y la aparición en el vertedero del cuerpo sin vida de Fernando?

Sinceramente, nos ha sorprendido mucho la actitud de las Administraciones. En líneas generales hemos apreciado una desigualdad de trato aberrante. Y cuando digo abrerrante es aberrante. ¿Por qué? Porque como todo el mundo sabe, y lo digo, estoy contento de que se pusieran todos los medios del Estado en el caso de Diana Quer, que se desplazara un equipo de élite de la Guardia Civil de Madrid a Galicia y que ese grupo fuera quien esclareciera la desaparición de Diana Quer. Pero, sin embargo, nosotros lo tenemos en Madrid y ese equipo no se ha hecho cargo de la investigación, a pesar de que son dos niños menores. No uno, dos. Sin embargo, en el caso de Diana Quer vimos al ministro que a los pocos días daba una rueda de prensa. Aquí ni rueda de prensa ni nada. Guardaron un minuto de silencio en distintas administraciones públicas cuando se encontró el cadáver de Diana Quer. Aquí nadie ha guardado un minuto de silencio. Las administraciones públicas de Madrid y del Estado no han apoyado a esta familia ni psicológica, ni moral, ni económicamente. Nadie se ha dirigido a estas familias que están destrozadas. Si a esto sumamos que el descontrol de la Policía Nacional en este caso de Toledo con Madrid ha sido aberrante, hace que dudemos mucho de la igualdad de trato respecto a otras personas desaparecidas.

Sin ir más lejos, hay un individuo que en su propio TikTok dice que «está pendiente de una condena de 15 años» y hay alguien que le responde: ¡Lo mastate tú! Ante esta respuesta, el individuo en cuestión dijo:¿Y tú cómo lo sabes?

Ahora lo importante es hallar el cuerpo de Ángel, el menor de 11 años. Se ha llegado a decir que podría estar en Francia.

Hay pruebas, mediante cámaras, de que los niños estuvieron en la provincia de Toledo. Se les ve llegar a la estación de trenes, estuvieron en un hotel y después en un centro comercial. Aquí es donde se pierde la pista de ellos. Entonces no podemos decir que está en Francia porque son comentarios de la gente. Yo no creo que esté en Francia, sino en la provincia de Toledo.

¿Puede existir un motivo que diera lugar al asesinato? Quizás algún problema entre familias…

No, no, no. No ha habido ningún enfrentamiento. Este niño se fue con esta niña. Después las familias no entendieron que ese matrimonio tenía que seguir. Por los motivos que sean, se separaron. Pero el niño de vez en cuando iba a Toledo porque la seguía queriendo y ella también. Por las informaciones que hemos recibido, la gente que vive con esta familia no es trigo limpio. Sin ir más lejos, hay un individuo que en su propio TikTok dice que «está pendiente de una condena de 15 años» y hay alguien que le responde: ¡Lo mastate tú! Ante esta respuesta, el individuo en cuestión dijo: ¿Y tú cómo lo sabes?. Por tanto, estamos hablando de personas enredadas en el mundo de la delincuencia.