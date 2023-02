Eva Nasarre: “Sigo esperando a que el Ayuntamiento restablezca no solo mi plaza, sino la de todos los vecinos con movilidad reducida” 

- Publicidad-

Como ya anticipamos la semana pasada en exclusiva en las páginas de Diario 16, Eva Nasarre, la reconocida ex presentadora de televisión española de los años 80, ha denunciado, la vulneración de derechos fundamentales y el maltrato institucional del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Ha pasado una semana desde la celebración del pleno, en el cual, se aprobó por unanimidad, a instancias de la moción del grupo municipal de Ciudadanos, la restitución de las plazas de movilidad reducida para los vecinos afectados del municipio de Tres Cantos.

Todo sigue igual

Sin embargo, poco ha cambiado. La calle sigue igual y, tanto Eva como el resto de los cinco vecinos con movilidad reducida del municipio siguen sin contar con las plazas que el Ayuntamiento le quitó hace más de año y medio para remodelar y embellecer sus calles.

Basta pasearse por la Avenida de Labradores para confirmar que solo existe una valla y un cartel donde se anuncian una serie de obras que todavía no han llegado.

Eva Nasarre ha confirmado a Diario16 que “hoy hace una semana desde que se votó y ya estamos en febrero. Ya son 19 meses sin las plazas y parece ser que el lunes van a asfaltar, pero sigo sin saber nada”.

Consciente de que no es la única perjudicada de la polémica decisión de parte del equipo municipal del Partido Popular, de Tres Cantos, Eva Nasarre manifiesta su preocupación: “no solo quiero que se restablezca mi plaza, si no todas las que quitaron en su momento y espero y deseo que así suceda por el bien de todas las personas con discapacidad y movilidad reducida, que viven en Tres Cantos”.

La oposición en alerta

Teniendo en cuenta la demora y los obstáculos que desde julio de 2021 ha puesto la gestión municipal del Partido Popular, los portavoces políticos de la oposición permanecen expectantes a la ejecución de las obras que garanticen el restablecimiento de las plazas de movilidad reducida para los vecinos con discapacidad. Ciudadanos, Ganemos y el PSOE no se fían de que el alcalde, Jesús, no llegue a concretar la moción aprobada el pasado jueves.

Para Federico Más, portavoz de Ganemos en el municipio, “la situación sigue igual se han empezado a asfaltar algunas calles, pero se sigue sin resolver el problema de las personas que tienen que aparcar cerca de su casa la plaza de Eva en concreto por ejemplo está señalizada pero con vallas y puede aparcar cualquiera las del entorno del ayuntamiento siguen igual y, sentencia, “no hay un Plan para cuando se hacen las obras, ni tampoco lo que hay que hacer cuando se hacen. Tampoco qué pasa con la gente que tiene dificultades”.

Por su parte para Silvia Lucena del Partido Socialista, los plazos se acortan “podemos darle de margen esta semana. Si para el lunes que viene no están restablecidas las plazas, volveremos a denunciar la situación sacando notas de prensa y, exigiendo la ejecución”.

Todos apoyan a Eva Nasarre

Asimismo, en la misma línea que su compañero de Ganemos, Silvia Lucena insiste en que “entendemos que se hagan obras en la ciudad y todo lo que haga falta para que se restaure y además lo que hemos dicho es que entendemos que se hacen obras que están cerca de Tres Cantos. Tienen que tener en cuenta que deben poner de forma provisional plazas para las personas que necesiten este tipo de espacios reservadas. Está bien que vayan a asfaltar cerca del Ayuntamiento, pero no deja de ser cierto que durante meses tendrían que haber puesto plazas de forma provisional”.

Por su parte, Juan Andrés Díaz, representante de Ciudadanos en la localidad, ha afirmado que “de hecho el alcalde pidió disculpas, así en genérico. Afirmando que nosotros (por el regidor) siempre molestamos a los vecinos, lo digo de alguna manera de forma histriónica y sobreactuando. En realidad, no pidió disculpas de verdad. Lo que es importante es que se han comprometido a hacerlo la próxima semana”.

El portavoz de Cs ha sido claro, esta discriminación se va a resolver “gracias al artículo en exclusiva publicado en Diario 16 y la presión mediática. No lo hacen porque estén convencidos, pero lo van a ejecutar”. Y remata, “hay gente que les han llamado miserables, eso sí, dudo que rehabiliten todas las plazas que quitaron”.

También en las redes

Ya fuera de la política, la prestigiosa periodista y escritora Maruja Torres y el reconocido actor Víctor Clavijo son algunas de las personalidades del mundo de la cultura que han manifestado públicamente su apoyo a la expresentadora en su lucha por tener unas condiciones dignas de vida

El escándalo de Eva Nasarre llega a la Asamblea de Madrid

La repercusión mediática de la polémica decisión del equipo municipal del Partido Popular de Díaz Ayuso en el Ayuntamiento de Tres Cantos ha llegado a la Asamblea de Madrid. La candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones de mayo, Alejandra Jacinto, ha sentenciado con rotundidad: “Vulnerar los derechos de las personas con movilidad reducida no es tan solo un ataque a la legislación vigente. También es ir en contra de la agenda de la Comunidad Europea, que obliga adaptar los espacios internos para garantizarlos y no al revés, tal y como está haciendo el Partido Popular. Vigilaremos que las normativas se cumplan, no solo en Tres Cantos sino en el completo de la Comunidad de Madrid.”

En el mismo sentido, se ha pronunciado Jesús Celada portavoz adjunto del Partido Socialista de Madrid y diputado responsable de políticas de discapacidad de la Asamblea: “Consideramos que se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad que están recogidos precisamente en textos y en normativas actuales. La primera es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 20 establece que los gobiernos tienen que desarrollar políticas para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad”.

Ley general de los derechos de las personas con discapacidad

Y, también por supuesto, “la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad del año 2013, cuyo artículo 30 obliga a que los ayuntamientos reserven unos espacios para los vehículos que utilizan las personas con movilidad reducida”, ha recordado Celada.

En concreto, el portavoz adjunto en la Asamblea del PSOE, refiere que “la situación que están viviendo los ciudadanos del término municipal de Tres Cantos es sin duda la vulneración del artículo 20 de la Convención y el artículo 30 de la Ley general de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo esto sucede también por otra cuestión que llevamos denunciando desde el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid desde el año 2002. Y es la ausencia en Comunidad de Madrid, de una ley general de los derechos de las personas con discapacidad. Somos de las pocas comunidades que no tenemos una ley que precisamente evite esta discriminación. Pedimos la creación de un organismo que vigile la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, como está ocurriendo en Tres Cantos, lo que sería una oficina de atención a las personas con discapacidad, donde puedan ir a reclamar y a denunciar aquellas situaciones”.

Por último, Jesús Celada se muestra contundente respecto al tema puntual de Tres Cantos. “Vamos a solicitar preguntas parlamentarias para que nos aclaren si la Comunidad Madrid en qué otros municipios está pasando situaciones similares y qué medidas va tocar la cuña Madrid para impedir que estas personas sufran la vulneración de sus derechos”.