Europa riega de millones a Polonia pero le impone condiciones

Euronews habla de «lluvia de millones y de condiciones» para Polonia. La Comisión Europea, representada por su presidenta, ha confirmado el visto bueno de Bruselas a la liberación de fondos europeos para poner en marcha el plan de recuperación tras la pandemia en Polonia, que había sido paralizado por las sanciones impuestas al Estado miembro.

«El plan general tiene 800 mil millones de euros para remodelar nuestro continente de cara a las generaciones futuras», han confirmado desde la Comisión Europea. Pero esta «lluvia de millones» no será a cambio de nada, sino que la aprobación de esta inversión viene de la mano de muchas condiciones: la más reseñable es que el país deberá cumplir con una serie de objetivos antes de recibir el primer pago.

Las condiciones incluyen reforma del régimen disciplinario de los jueces, así como la revisión de los procedimientos abiertos contra algunos jueces determinados.

El plazo para cumplir con estas condiciones es de un mes, por lo que a finales de junio deberán tenerlo todo listo si quieren recibir el primer ingreso.

Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado, ha afirmado no estar seguro de que esto vaya a salir bien. «No tenemos ninguna garantía de que el Gobierno polaco vaya a cambiar su patrón de conducta de falta de respeto y contenido del derecho de la UE. No vemos ninguna señal de que hayan asumido las consecuencias de las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo y los reiterados llamamientos a los gobiernos polaco y húngaro para que respeten plenamente los valores del artículo 2. No tenemos señales de que la cámara disciplinaria vaya a ser desmantelada, aparte de cambiar su nombre», ha afirmado el ex ministro de Justicia español.