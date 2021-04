No será, con barricadas y lucha encarnizada como antaño, el modo para impedir que los franquistas, los defensores del sanguinario asesino dictador, se apuntalen en Madrid. Se decidirá, voto a voto, en las urnas. Se dirimen dos designios: El respeto y aprecio por los mayores que lucharon contra el franquismo, dando incluso su vida y el de lograr, ahora sí, con el voto progresista, en las urnas, derrotar a la cavernícola derecha.

Madrid afronta en este plebiscito del 4 de mayo, una vez más, la posibilidad de impedir que la ultraderecha, pueda seguir gobernando la comunidad y afianzar su necrófila ideología palmariamente fascista en nuestro país. El fascismo ha puesto, también, su nido de víboras en el congreso de los diputados y como vamos constatando, oyendo, viendo, el discurso, arenga, de Abascal, de los voceros de Vox, es cuasi calcado en fondo y forma del de Hitler a los alemanes, Mussolini, Franco, que prometían el paraíso, que simplistamente muchos creyeron, resultando la peor de la peor posible de las pesadillas; el infierno en la tierra.

Se está imponiendo en la comunidad de Madrid, con la aquiescencia de la presidenta y del alcalde, con medidas claramente antidemocráticas.

La ideología fascista, no cambia, se adapta, adoctrina, y permanece latente, agazapada esperando a su presa, que no es otra que el control policial y militar de los ciudadanos, para a paso seguido, apoderarse, a más de privilegios, (es su finalidad) de los recursos económicos, para ellos y sus secuaces. En España, velada en el pp, germinando en su seno, ha soltado amarras y nos quiere facturar su visión del edén, que no es, como la historia nos muestra y demuestra, sino el averno en la tierra; averno que ni siquiera en el averno imaginario mismo, se podría ser más cruel, como esos locos enfermos lo fueron en la tierra. Y vemos al jefe de Vox, gran vividor de recursos de todos, acunado, protegido, fraudulentamente financiado y quizá también catequizado, por la rana madre, Esperanza Aguirre, cómo ha encontrado, mejor aprendido, su fórmula para continuar financiándose con nuestro dinero, tal como hacía en el nido de las ranas, sin trabajar. Le basta recitar lo que estupefactos oímos en el congreso, y repetirlo allá donde fuere, porque sabe que un sector muy minoritario, pero suficiente, de bien adoctrinados nostálgicos franquistas, fascistas, le darán su voto, obteniendo escaños, por los que amasará, es lo que busca, dinero; que repartirá entre familia, amigos y, felices vivirán del truculento cuento.

Tenemos, -pasmoso-, a la retrógrada derecha, que cuando pierde las elecciones en las urnas, -sigue sin aceptar las reglas de la democracia-, como niños ñoños mal criados, caprichosos consentidos, se sienten, simplones ellos, robados de un derecho, quizás ensoñado, en resplandor esplendente en vaporosa tiniebla bajo algún olivo, quizá alcornoque.

La sola medida que Ayuso y gobierno tomaron en las residencias de mayores, medidas claramente fascistas, genocidio encubierto contra nuestros mayores, debería ser suficiente para sentar a estos nauseabundos representantes públicos en el banquillo, por lesa humanidad. Y debería ser más que suficiente para que los ciudadanos no confíen en ella y la justicia actúe con más contundencia.

Las fuerzas que germinaron el famoso 15M, son básicas, esenciales, necesarias, imprescindibles, para que la democracia avance. Son las fuerzas, ahora en el gobierno, que pueden espolear, forzar al Psoe a tomar medidas apremiantes a las que no se atreve y que exigen los ciudadanos. Estas bizarras fuerzas encarnan más contundentemente lo que la socialdemocracia significa, representa y gestiona. Pero para que todo esto pueda ser posible, – expulsar de nuestras instituciones el fascismo y que no enraíce en nuestro país-, es inexcusable, imprescindible, trascendental, urgente, que todos los ciudadanos que se consideren de izquierda, republicanos, demócratas, progresistas, empáticos y, tengan en su memoria, veneren y estimen la lucha de nuestros mayores por mejorar la vida de todos, sin privilegios para nadie, eleven todos su voz en las urnas. Ese famoso “no pasarán” de nuestros ancestros, el 4 de mayo de 2021 de pende de ti, y de ti…… y de ti también, que se cumpla. Que no gobierne el fascismo en Madrid, pende, sin excusa alguna, sin peros, de los madrileños. Y si se consigue, deber cumplido, todos, incluso en Europa, dormiremos mejor.