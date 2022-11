Europa, la gran perdedora

- Publicidad-

Algunos nos preguntamos ¿por qué dura tanto la guerra de Ucrania? ¿Por qué se sigue enviando armas de gran precisión a Ucrania desde EEUU y la OTAN? ¿Por qué no se quiere que termine la guerra?

Parece mentira que Europa no se dé cuenta que quién va a sufrir los peores resultados van a ser los países europeos, ya que el paro se está incrementando, se está produciendo una emigración de cerebros europeos hacia Washington.

¿Cómo no se dan cuenta que EEUU pretende que Europa se hunda económicamente y que antes de la guerra la UE se abastecía de gas y petróleo ruso a precios baratos? Y ahora no llega el gas y la economía está empezando a caer en picado y lo que quiere EEUU es que se le compren tanto el gas como el petróleo a precios mucho más caros que el suministro de los rusos.

Es una guerra económica, donde EEU, se está enriqueciendo considerablemente, mientras que Europa se está hundiendo y Rusia y Ucrania sangrando, y sobre todo lo peor son los parados de los países europeos en número elevadísimo.

¿Cuándo terminará esta guerra?, cuando EEUU quiera, pues su economía sigue creciendo, y lo mismo sus ventas de gas, por tanto, mientras gane dinero la guerra va a continuar, es, el plan de EE.UU. para destruir la economía europea?.

Hoy 31 de octubre de 2022 la inflación en la zona euro sube al 10,7% y el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos es cada vez menor. Además se está iniciando una recesión que va a destruir la economía europea. El problema es cómo los dirigentes europeos han sido atrapados en las redes yankees y no se han enterado? El «paladín de la democracia y la libertad», ni es paladín ni demócrata, ni cree en la libertad, es un país imperialista y quiere dominar el mundo pasando por encima de Europa y de quien haga falta, pero se puede encontrar con la horma de sus zapatos.

Por otro lado, y siempre con la misma intención, EEUU quiere conseguir la inmensa riqueza que existe en el Ártico y está mirando con ojos de rapiña hacia el N de Europa, y sigilosamente está lanzando sus tentáculos hacia los inmensos recursos del Océano Ártico ahora que la banquise se está deshelando y aflora la riqueza del subsuelo debajo del permafrost.

De un modo u otro lleva años tratando de eliminar del concierto económico a Rusia y subliminalmente es el causante del inicio de la guerra de Ucrania.

En América Latina gobiernan partidos de izquierdas y EE UU está perdiendo geopolíticamente importancia y vira su intento de dominio hacia Europa para tratar de que Rusia tenga menor poder estratégico y geopolítico en área oeste de la antigua Unión Soviética y en Asia Central.

¿Qué Plan secreto tiene o está elaborando el Pentágono con la excusa de la guerra de Ucrania?

Es conveniente, que tanto los gobernantes como los ciudadanos europeos, estemos bien informados a través de la prensa no amarilla y de las redes sociales de los verdaderos planes de EEUU. Podemos tener la idea de que el Continente Europeo pierda toda su importancia social y económica, y Europa, sea la gran perdedora.

Según www.fpcs.es,

losEEUU no sólo defiende su hegemonía sino sus intereses económicos, pues casi todas las guerras de EEUU desde 1991 han tenido un componente religioso en nombre del dios dinero. Así, uno de los objetivos de EEUU al empujar a Rusia a la guerra era descarrilar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que permitía a Rusia proveer de gas a Europa sin pasar por Ucrania y unía más estrechamente los lazos comerciales pacíficos de Eurasia. Recordemos que EEUU ve a Europa con condescendencia, como a un familiar lejano venido a menos, pero también como a un competidor, como a Rusia. Biden primero nos mete en el lío y luego nos vende gas licuado norteamericano, mucho más caro que el ruso ¿y nadie se pregunta nada?

De acuerdo con la misma fuente, «la gran perdedora será Europa, que comprenderá demasiado tarde que no puede obedecer a EEUU con fidelidad perruna cuando sus intereses divergen. China e India tienen mucha densidad de población y pocos recursos y Rusia tiene poca densidad de población y muchos recursos, por lo que su acuerdo sería muy natural. Así, en un mundo de recursos escasos que a Europa no le sobran, lo que estamos logrando es arrojar a la principal reserva de recursos naturales de Eurasia, que estaba deseando comerciar con nosotros, en brazos de Oriente. A EEUU le da igual, pero para nosotros es un auténtico suicidio. ¿Tan difícil es comprender que el deber del gobierno alemán era defender los intereses del pueblo alemán, que evidentemente pasaban por obtener gas ruso barato a través del gasoducto y no adoptar una actitud agresiva con un importante socio comercial con el que no tenía conflicto alguno? El extraño giro de 180 grados por el que Alemania pasó de echar a Rusia de Eurovisión a anunciar que enviaría misiles para matar soldados rusos ha supuesto el suicidio económico de Alemania, su tercera derrota a manos de EEUU y la triste constatación de que, a pesar de las apariencias, sigue siendo un país ocupado. De igual modo, el deber del gobierno de España era defender los intereses de los españoles, pero también ha decidido sacrificarse para suicidarnos con Alemania y defender los intereses norteamericanos, con Ucrania y con el Sahara.

La insensata escalada de Occidente puede provocar una crisis económica, financiera y humanitaria de imprevisibles consecuencias. Nos conducen al abismo, una vez más».

Los servicios secretos de países europeos deben estar investigando los verdaderas intenciones de EEUU en la guerra de Ucrania, si no lo hacen se hunde social, económica y geopolíticamente.

!Ojo! y buena información.