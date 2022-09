Europa inicia hoy una nueva vía sobre las indemnizaciones a los afectados de Banco Popular

- Publicidad-

La lucha de los afectados por la resolución de Banco Popular continúa en los tribunales. Los frentes abiertos contra las decisiones adoptadas por Europa que han arruinado a más de 1,2 millones de personas son múltiples por la gran complejidad de este caso.

Esta es la razón por la que sorprende aún más que la primera gran decisión económica del gobierno de Pedro Sánchez fuera la aprobación de la fusión por absorción que, finalmente, terminó con la eliminación por parte del Santander de la personalidad jurídica del Popular.

Hoy se abre una nueva vía respecto a las indemnizaciones de los afectados del Popular. En concreto, se celebra en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la vista respecto a tres recursos presentados contra la decisión que la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó el 17 de marzo de 2020, en plena pandemia, por la que se negó a pagar indemnizaciones a los afectados del Popular. El jueves se celebrará otra vista respecto a este mismo asunto.

Los afectados reclaman la anulación de esta decisión de la JUR porque dicha decisión infringe varios artículos del Reglamento 806/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las normas y el procedimiento para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución.

Los afectados señalan que los afectados del Popular no deberían haber sufrido más pérdidas en la Resolución que las que habrían sufrido en caso de insolvencia ordinaria, cosa que no se podía dar porque el Popular cayó por una crisis de liquidez, no de solvencia.

Por otro lado, los recursos indican que la decisión de la JUR de no indemnizar a los afectados no evaluó si éstos hubieran recibido mejor trato en un procedimiento de insolvencia ordinario que en la resolución, puesto que, tal y como venimos defendiendo en Diario16 desde hace varios años, se equiparó el procedimiento de insolvencia con la liquidación. Adicionalmente, los recursos denuncian que la valoración no se efectuó, en referencia a Deloitte, por una persona independiente.

El TGUE escuchará a los afectados denunciar las flagrantes violaciones de derechos fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a ser oídos antes de tomar la medida de individual que les afecte desfavorablemente; a la tutela judicial efectiva, lo que conllevó una evidente indefensión; privación de u derecho de propiedad sin haber percibido una justa indemnización por dicha pérdida y sin respetar los límites establecidos legalmente.

En otro orden, los recursos denuncian que el informe de valoración 3 de Deloitte es contrario a Derecho ya que la metodología del análisis llevado a cabo es errónea, lo que determina que llegue a conclusiones igualmente equivocadas que provocan consecuencias gravemente lesivas a los afectados, a quienes se privó indebida e injustamente de la compensación a la que tienen derecho.

Además, dicha valoración de Deloitte partió de una base errónea sobre el estado financiero de Banco Popular en el momento de su resolución.

La decisión de la JUR

La JUR decidió el 17 de marzo de 2020 que no pagaría ningún tipo de compensación a los más de 1,2 millones de afectados. Esta decisión se basó en la dudosa premisa de que una declaración de insolvencia no habría tenido una mejor salida para los afectados.

Elke König, presidenta de la JUR, afirmó que «esta decisión cierra el proceso de analizar si la insolvencia hubiera significado un mejor resultado para los accionistas y acreedores afectados del Banco Popular. Entiendo que esto será decepcionante para aquellos que han perdido, sin embargo, demuestra que el marco de resolución es efectivo y protege al contribuyente de las pérdidas y la inestabilidad financiera».

Sin embargo, lo que no afirma la JUR es la enorme cantidad de irregularidades que se cometieron durante la resolución y el proceso de venta al Banco Santander que darían como consecuencia la nulidad de la resolución.

Tras la sentencia del TGUE en la que afirmó que el proceso de resolución era correcto porque había salvado el interés general, es decir, los intereses de las élites financieras de la Eurozona y del Santander, la vista de hoy inicia un nuevo camino judicial que se une a las vías penales, contencioso-administrativas y a algunas civiles (como el presunto enriquecimiento ilícito de la entidad presidida por Ana Patricia Botín) que se dirimen en España.

Además, aún están pendientes los recursos presentados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia del TGUE y el arbitraje de Antonio del Valle en La Haya contra España. Muchas vías abiertas y, tras más de cinco años, ninguna cerrada de manera definitiva.