Europa en alerta por la amenaza de Rusia a Ucrania

El pleno del Parlamento Europeo discutió ayer los últimos acontecimientos en torno a la amenaza rusa sobre Ucrania con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.

Al inicio de la discusión, la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola, subrayó cómo la institución ha expresado en repetidas ocasiones su solidaridad con el pueblo ucraniano, que continúa sumido en la incertidumbre y bajo amenaza de una agresión militar rusa.

«Lo que estamos viviendo es también una amenaza a la paz en Europa», añadió Metsola, quien también recordó la votación sobre una ayuda financiera de 1.200 millones de euros para Ucrania. Agradeció a la Comisión Europea su «oportuna propuesta para apoyar la estabilidad financiera del país en las actuales difíciles circunstancias».

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, destacó que la acumulación de efectivos militares rusos en la frontera con Ucrania sólo puede interpretarse como un comportamiento agresivo y amenazador. En su opinión, estas tácticas beligerantes no sólo amenazan la estabilidad e integridad de Ucrania, sino también la paz y seguridad en Europa y un sistema internacional basado en reglas.

Michel hizo hincapié en que la UE trabaja sin descanso con sus socios internacionales y aliados para reducir la tensión, sobre todo a través de la diplomacia, pero también preparando sanciones de alcance contra Rusia si continúa la agresión militar contra Ucrania. Anunció, además, una iniciativa, parte de la estrecha colaboración entre la UE y Ucrania, para organizar una conferencia de donantes para apoyar a la economía ucraniana.

«El concepto esferas de influencia no es propio del siglo XXI», afirmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En su opinión, la diplomacia no ha dicho aún su última palabra. Recalcó que los signos de distensión del Kremlin deben ir seguidos de acciones concretas e hizo hincapié en que la OTAN no ha visto todavía una reducción clara de las tropas en la frontera con Ucrania.

Von der Leyen también advirtió a Rusia de que no utilice la cuestión energética como arma. Gracias al impulso de otras fuentes de energía, «estamos a salvo este invierno», afirmó, aunque insistió en que la UE debe diversificar sus fuentes de energía para no depender del gas ruso. El futuro europeo está en la energía renovable, reiteró.

«Lo que ocurra en Ucrania marcará el futuro de la humanidad», declaró el Alto Representante, Josep Borrell. «Si se impone la ley del más fuerte (…) estaremos dando un paso atrás». Borrell destacó cómo la UE y sus Estados miembros están afrontando la posibilidad de una agresión militar rusa unidos y consideró que esta es un de las grandes consecuencias positivas de esta crisis. Dejó claro que la UE está lista para negociar en pos de una solución diplomática, pero también para actuar, con sanciones, si es necesario.

Numerosos eurodiputados opinaron que las tensiones actuales constituyen una señal de alarma para la Unión Europea, que debe desarrollar su capacidad de hacer frente a la presión exterior y asegurar una respuesta sólida a las amenazas externas, al tiempo que mantiene la paz y la democracia como valores fundamentales y objetivos primordiales.

Recalcaron, en esa línea, que el desafío de Rusia es una oportunidad para reforzar la unidad europea.

Tras insistir en su apoyo sostenido y admiración por la población de Ucrania, que vive bajo la amenaza de Rusia desde hace años, varios europarlamentarios pidieron mantener la apuesta por la diplomacia con Moscú al tiempo que se preparan sanciones severas contra Rusia. Una variedad de medidas ha de tenerse en cuenta, incluido el gasoducto Nord Stream 2.

Los eurodiputados también apuntaron que la razón detrás de la agresividad rusa no es la expansión de la OTAN sino el poder de los valores y el atractivo de las sociedades democráticas, que asusta al presidente Vladimir Putin y al Kremlin. Algunos criticaron a la UE por su ambigüedad en la respuesta a Rusia y otros subrayaron que Europa debe completar sus declaraciones con hechos en respuesta a la amenaza rusa.