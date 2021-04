Federico Zurita, profesor de la Universidad de Granada y miembro del Instituto de La Paz y los Conflictos, acerca a Diario16 el horror y la violación de los derechos humanos que cada día se sufren en Bielorrusia. En Europa, la misma que dio la espalda a las víctimas de la guerra de los Balcanes, y que ahora avanza con sus planes estratégicos con poderío sin mirar el infierno que se vive en su propio continente.

Aquí mismo, en nuestro continente, se violan cada día los derechos más elementales. Se detiene sin previo aviso a quien piensa distinto, se tortura, se impide la libertad de expresión y todo con el silencio de las autoridades europeas. Así, el profesor Zurita, explica que «las instituciones europeas protestan muy tímidamente por el respaldo de Putin a Lukashenka, no hay más que oír a Borrell y Merkel».

Bielorrusia, el horror de un demócrata

Tal ha sido el impacto que Bielorrusia ha marcado en este profesor de la Universidad de Granada, a través de instancias docentes en otros países tan complicados con el programa europeo Erasmus Plus, que sus viajes profesionales a estados tan complejos como Filipinas, Birmaia o Camboya, no han conseguido dejarle una huella tan impresionante ni una sensación tan dura. «Todo allí es diferentes. Es la ciudad más limpia del mundo. Te encuentras con el edificio impresionante de la KGB, y cuando piensas que es historia del país, resulta que hoy también entran muchos para interrogatorios, sin haber hecho nada más que pensar distinto, y no salen más».

Edificio de la KGB en Bielorrusia. Foto Federico Zurita

El profesor Zurita recuerda que en Bielorrusia «se respira miedo». Allí llegó este docente de la Universidad de Granada en enero de 2019. Un viaje que marcó su vida.

Hoy, gracias a Federico Zurita como interlocutor, hemos podido conocer ese miedo que se detecta en cada conversación con activistas de Bielorrusia que no piden más que unas elecciones legales, donde se respete el resultado de las urnas. «Y esto»-insiste-«aquí al lado, en un país de gente maravillosa que sólo pide visibilidad y justicia».

Palizas

Cualquiera que muestre tímidamente una oposición al presidente Lukachenko, «pierde su puesto de trabajo. Te revientan a palizas. Llegan a tu casa, la destrozan, la revuelven entera, vigilan a las familias», según información que ha podido recibir Diario16 desde la clandestinidad en Minsk.

Mientras trabajábamos esta información a través del profesor Federico Zurita y algunos de sus contactos en aquel país, ya se habían sucedido nuevas detenciones a personas inocentes.

Así, Zurita insiste en un compromiso de la UE: «Son europeos y con nuestras mentalidades. El ser humano no tolera esta dominación».

Pero este profesor también lamenta que la mayor parte de la ciudadanía de la UE, y desde luego la española, desconozca casi todo de Bielorrusia, y la situación que se vive de miedo y horror.

Las revueltas empezaron cuando el actual presidente, a través de pucherazo, ganó las elecciones con el 90% de los votos.

Mientras, y ante el horror del pueblo bielorruso, esta misma semana Putin y Lukashenko reavivan el proyecto de reunificar Rusia y Bielorrusia.

El presidente bielorruso tuvo que hacer frente en 2020 a una revuelta que duró más de seis meses por manipular los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto y que, por reprimirla, está siendo objeto de sanciones de parte de la Unión Europea y Estados Unidos. La situación de aislamiento a la que ha llevado a su país le ha echado en brazos de Putin, del que depende política y económicamente, sobre todo de los créditos necesarios para tratar de mejorar la situación de la población y calmar así el descontento general.

Amnistía Internacional

Ya en 2020, Amnistía Internacional denunciaba sin demasiado eco mundial la situación de Bielorrusia. La organización lanzó un informe donde se demostraba que entre febrero y abril del año pasado, las autoridades reprimieron con violencia manifestaciones pacíficas. El gobierno continuó rehusando aceptar el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia. Varias personas que buscaban protección internacional fueron devueltas a países donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. Seguían en vigor las fuertes restricciones legislativas impuestas sobre medios de comunicación, ONG, partidos políticos y reuniones públicas. Una persona fue ejecutada y cuatro fueron condenadas a muerte.

Imagen de Amnistía Internacional, de familiares de detenidos en Bielorrusia.

Ya en febrero de este año, AI insistía en lo que estaba ocurriendo en el este de Europa:

Hoy, es evidente que las autoridades bielorrusas han intensificado su campaña de represión contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes con allanamientos masivos e interrogatorios de destacados defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y líderes sindicales. En respuesta a la intensificación de las represalias contra quienes disienten, Aisha Jung, encargada de campañas sénior sobre Bielorrusia, ha declarado:“Tras haber encarcelado o forzado al exilio a casi todas las personas vinculadas a la oposición política en el país, las autoridades bielorrusas han puesto ahora el punto de mira en defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas cuyo único delito ha sido documentar la oleada de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad tras las controvertidas elecciones presidenciales de agosto del año pasado».