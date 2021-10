Estraperlo político.

- Publicidad-

Sentada en su butaca de tela a cuadros, Petronila hojea uno de los cientos de libros que cubren, colocados en estanterías de nogal, las paredes de su biblioteca. Una sala que fue poco a poco rellenando junto a su difunto Horacio. Ambos fueron libreros y regentaron durante más de treinta años, en dura competencia, un establecimiento junto a la estación de autobuses.

Mientras se entretiene acariciando un ejemplar de la Historia de Burgos que cuidan como si fuera de oro porque es el primer volumen de la serie, ya no se reedita y hay muy pocos como él, escucha en la radio que siempre le acompaña de fondo, como una letanía intrínseca a su existencia, noticias sobre el congreso del que ha sido su partido desde que cumplió los cuarenta.

Petronila y su marido Horacio, o mejor dicho, Horacio y luego Petronila, fueron miembros en la clandestinidad del Partido Socialista Obrero Español. Él se afilió en 1965. Ella en el 76. Lo de clandestinidad es un decir, porque cada vez que el dictador llegaba a Burgos para cualquier acto, la secreta se presentaba en casa de los Mediavilla, esposaba a Horario y se lo llevaba al cuartelillo, dónde se pasaba, uno, dos o incluso tres días. En todas las ocasiones la acusación era la misma. Una denuncia anónima de vender libros prohibidos en su establecimiento. Jamás iban a la librería a buscar ese supuesto ejemplar prohibido. Quizá porque nunca les hizo falta llegar a mayor amedrentamiento porque la actividad política de la oposición en una ciudad de misa casi diaria y españoles de bien como la capital de Castilla, era residual. Los Mediavilla, eran gente que, aun siendo considerados peligrosos por el régimen de Franco por su militancia en el PSOE, llevaban una vida normal: iban a misa todos los domingos, guardaban luto y compostura en Semana Santa y en su librería no había, al menos a la vista de todos, libros no ya prohibidos, sino ni siquiera que pudieran considerarse perniciosos.

Su actividad más revolucionaria consistía en ir a Madrid, muy de vez en cuando a reuniones de pequeños grupos del partido en las que se pasaba información del exterior y algún que otro panfleto subversivo que jamás llegaba a Burgos. Los Mediavilla siempre han sido católicos. Disfrutaban como el que más de las corridas de toros en San Pedro y aunque, como buenos lectores y ávidos consumidores de todo tipo de libros, leyeron a Marx y Engels en su juventud, jamás les han gustado sus ideas revolucionarias. Creen en la libertad y por eso, primero Horacio y después Petronila, acabaron afiliándose al único partido clandestino que conocían en una ciudad tan revenida políticamente en el franquismo como la del Cid.

Petronila ha dejado el libro con cuidado en la vieja estantería de nogal hecha a medida por un artesano de la ebanistería muy conocido en el Burgos de los noventa. Mientras lo hace, en la radio se escucha a su querido Felipe González, por el que sigue sintiendo gran admiración. Eso a pesar de que sabe que a su hijo Orestes no le gusta nada. Porque su hijo ha hecho carrera en la política. Durante toda su vida ha sido diputado o senador. Ya apuntaba maneras y madera de líder cuando con diecisiete años, se subía encima de las mesas del Instituto Diego Porcelos de la capital, y arengaba a sus compañeros estudiantes para que le acompañaran en la huelga por la democracia, la libertad de los presos políticos y los derechos civiles.

A Orestes no le gusta nada González. No le perdona la corrupción, ni las puertas giratorias y mucho menos la guerra sucia del estado contra inocentes. Orestes, que durante años fue procurador en las Cortes de Castilla y León, desde la época de Demetrio Madrid, despegó políticamente con la llegada de Zapatero y volvió a tener relevancia con el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

Petronila se ha acercado al aparato de radio, una Grundig alemana que durante años ocupó un lugar privilegiado en su antigua casa de la Calle Miranda, en una mesita desde la que escuchaban en la onda corta, por las noches y casi como un pecado, la Radio Pirenaica. Desde ese viejo aparato salían también las felicitaciones de cumpleaños que Esperanza, la locutora de Radio Castilla con voz melosa, enviaba a los oyentes o las canciones que su hijo Orestes, cuando estaba enfermo con fiebre, escuchaba acostado en el sofá, bajo el calor de una manta, en el programa de Radio Popular cuya cuña decía “Al aire de la mañana, suenan las canciones”. Petronila pulsa el botón que en su día fue de un blanco nacarado y que el paso del tiempo ha convertido en un amarillo polución en el que aún se conservan las leyendas “On/off”. La tele acabó ocupando el lugar de privilegio de la vieja radio. Pero siguieron cuidándola como oro en paño, cuando en 1980 vendieron la librería y se mudaron al piso enorme de los Reyes Católicos que ocupan desde entonces.

Ahora, recoge la palerina y el velo y sale rumbo a la Iglesia modernista de San Martín de Porres a escuchar misa de seis.

*****

Estraperlo político.

Escuchaba hace unos días al periodista de La Vanguardia Pedro Vallín, liberal reconocido aunque no en el sentido que ahora los fascistas le dan al liberalismo, en una interesante entrevista en Radiocable, dar un repaso a la situación política de nuestro país.

Algunas de las cosas que decía como establecer la teoría de que Pedro Sánchez sufrió un linchamiento poniéndolo casi al mismo nivel que el que ha sufrido Pablo Iglesias durante todos estos años, me chirría bastante. Porque, que el ángel caído, como se conoce a Iglesias entre los círculos de la izquierda más comprometida, haya acabado cediendo al peso de un régimen que como bien decía Pedro es auto preservativo incluso más allá de la legalidad, podría ser hasta “comprensible” pero que un Sánchez defenestrado y renacido como ave Fénix acabe haciendo lo mismo que han hecho desde 1974 los que se supone que iniciaron la repudia para intentar que la política del partido no se moviera ni un ápice de lo de siempre, que no se apartara de los mismos guiños a las oligarquías y la misma defensa a ultranza del Régimen tapando a toda costa las corruptelas y utilizando sus votos para ocultar una y otra vez investigaciones contra los corruptos o la guerra sucia y para utilizar a las instituciones bajo su mando para la persecución sistemática de todos aquellos que son considerados “peligrosos” para el R78, no tiene ningún sentido.

A no ser claro que todo hubiera sido un montaje para evitar la irrelevancia de un partido que, vistas las encuestas de intención de voto con el sorpaso y la continua caída de su partido que acabaría convirtiendo el PSOE en el PASOC griego, se encaminaba hacia el abismo electoral. Y visto lo visto, lo han conseguido. Cualquier defenestrado que lo hubiera sido precisamente para evitar que girase hacia la socialdemocracia, una vez conseguido el apoyo que supuestamente consiguió Sanchez Castejón hasta volver a la Secretaría General, hubiera eliminado precisamente todas la políticas opresoras, como la ley Mordaza, las reformas laborales o las reformas para cercenar de las pensiones y se habría puesto como loco a legislar políticas sociales, más sí como socio tienes a un partido que aboga por ello. Pero no. Entre la primera elección de Sanchez Castejón como secretario General del PSOE y el gobierno de coalición con Unidas Podemos pasaron tres elecciones. En las primeras, se negó rotundamente a pactar con Iglesias y eso que había posibilidades y esperanzas de giro a la izquierda. Sin embargo, prefirió a la derecha que coquetea con el fascismo de Ciudadanos. Y sólo cuando la casi irrelevancia de Podemos, al que la prensa patria acusó de todos los males de occidente hasta lograr asustar a gran parte de sus votantes, le aseguró que estos no serían una rémora para su gobierno de mismas políticas oligarcas de siempre, y tras el miedo perder lo ganado si, de nuevo había disolución de las Cortes por imposibilidad de nombrar presidente, aceptó que su compañero de viaje fuera Unidad Podemos.

El fin de semana pasado, se ha celebrado en Valencia el Congreso del PSOE. Y para dejar claro que Sanchez Castejón, nunca ha sido un peligro por la izquierda, que el PSOE es el principal valedor de este Régimen en el que día si, y día también, tenemos que aguantar a jueces y juezas, que habiendo sido cargos del PP, aplican la ley con total subjetividad, incluso, según cuentas algunos juristas, siendo contrarias a la legalidad, que se siga utilizando la ley mordaza como medio para amedrentar al personal y para hacer que ciertos mandos policiales actúen de forma caprichosa, han vuelto a sacar del armario a Felipe González, que en su papel de habitual fulero mendaz, ha dicho cosas como que “El neoliberalismo ha sido una deformación que ha generado mucha desigualdad en la redistribución del ingreso”. Mientras cobraba 127.000 euros como consejero de Gas Natural, se pasaba por el forro del socialismo la desigualdad. Mientras hacía negocios en Colombia o México con “amigos” peligrosos, se olvidaba de que había dejado en el paro a más de dos millones de personas a los que además les había cercenado sus derechos laborales. En otra de las perlas dijo “Yo he sido siempre moderado, salvo en una cosa: me repugnan los tiranos de cualquier signo”. No debía de pensar en esa repugnancia cuando decretaba el silencio por la masiva venta de armas a Pinochet o mentía sobre el respeto del dictador chileno a los derechos humanos (con más de 40.000 víctimas entre ellos 3065 asesinados y/o desaparecidos).

Porque no nos engañemos. El PSOE del R78 es un partido de personas católicas, nacionalistas españolas, contrarios a cualquier tipo de migración, que gustan de los folclores patrios como las corridas de toros y que se creen que son de izquierdas porque alguna vez han apadrinado a un niño del tercer mundo, donan 1 kilo de garbanzos en el banco de alimentos o creen en la igualdad de las mujeres de los demás. Llevan a sus hijos a colegios concertados para evitar el público dónde acuden personas de etnia gitana y/o pobres de barrios marginados. Si pueden, hacen lo posible para que sus retoños estudien en universidades privadas y creen que la sanidad o la educación públicas son demasiado costosas como para dejar el acceso libre e igualitario.

El hijoputismo es una sarna que salpica el universo de la humanidad. Pero además en España tenemos un serio problema de salud democrática. La mayor parte de los medios de comunicación están en manos de poderes fascistas cuya preponderancia se germinó durante el franquismo y que gracias al engaño de Golfález, han seguido ejerciendo durante esta pantomima en la que se ha convertido este régimen que llaman democracia, pero que funciona con muchos de los dejes de las dictaduras. Esa prensa, a base de subvertir el mensaje, ha desplazado el eje político tan a la derecha que la extrema derecha como el Partido Popular es centro derecha, el partido de los vagos y facinerosos del moco verde, que estaría en cualquier otro lugar fuera de la legalidad, lo han metido como si fuera derecha civilizada y el PSOE que se parece muy mucho a cualquier partido de centro derecha democristiano de Centro Europa, es de izquierda radical y Unidas Podemos, un partido cuyo programa es socialdemocracia light, con políticas que por ejemplo en Alemania ha realizado Angela Merkel, lo han convertido en el diablo comunista.

El franquismo, que acabó muy tocado en la sociedad tras las elecciones del 78, gracias al engaño del PSOE salido de Suresnes y a las actuaciones políticas de un político sin decencia ni ética, un mercenario que ya fumaba habanos caros antes de ser secretario general del PSOE, ha acabado imponiéndose hasta convertir este estado en una democracia fallida, con un poder judicial alegal, fuera de todo control que hace, deshace, actúa, interpreta y hasta legisla sin que ningún otro órgano de la supuesta democracia pueda hacer absolutamente nada y con total impunidad aunque órganos superiores a los que España se acoge como el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, dictamine que sus fallos, son partidistas y contrarios a la legislación. El delito de prevaricación judicial ha sido borrado del código penal y sólo existe para aquellos jueces que osan enfrentarse al poder auto establecido.

Hay un dicho popular que dice que cada pueblo tiene los políticos que se merece. Y algo de eso hay. Cada pueblo, con su comportamiento y su moralidad es representado por aquellos cuya imagen pública no resalta del comportamiento general del populacho. España es representada fielmente por el Lazarillo de Tormes y 467 años después, poco hemos cambiado en cuanto a comportamiento moral y ético. Algunos de mis lectores me acusan de ser extremadamente oscuro y de provocar tristeza. Quizá sea porque a nadie nos gusta que nos expliquen desde fuera nuestros defectos. Pero lo peor está en que para nuestra desgracia, y por el sistema que el franquismo estableció en el 78, el voto no sirve para cambiar las cosas y que gracias a que el pueblo se encuentra en permanente tensión y enfado que los medios de adoctrinamiento alimentan, la opción populista de los vagos y maleantes del moco verde, va ganando adeptos hasta hacer que en algunas encuestas le den como segunda opción mayoritaria de voto. Si la vida ya es dura con estos mastuerzos que nos han traído hasta aquí, algunos van a saber lo que existe de verdad más allá de sus refugios televisivos y de la barra del bar y a comprobar que las cosas que este pobre contador de historias y otros relatan no eran exageraciones. Pero ya será tarde.

Salud, feminismo, ecología, república y más escuelas públicas y laicas.