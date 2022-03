Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el Clima

- Publicidad-

Tengo que advertir que el título del artículo es el mismo que el del libro que escribió Naomi Klein, que todos tenemos que leer para comprender en profundidad que el capitalismo rancio es la causa primaria del Cambio Climático.

Mientras, como dice la autora, no se cambie el sistema productivo y la globalización que conlleva, no podemos hacer nada para solucionar las consecuencias del Calentamiento Global y el Efecto Invernadero.

«Esto lo cambia todo» es una brillante explicación de las razones por las que la crisis climática nos desafía a abandonar definitivamente la ideología de «libre mercado», a reestructurar la economía global y a rehacer nuestros sistemas políticos. En este libro, Naomi Klein sostiene que el cambio climático es una alerta que nos obliga a replantearnos nuestro actual modelo económico, ya fracasado en muchos aspectos, y defiende que la reducción masiva de emisiones de gases de efecto invernadero es la única oportunidad de acortar las enormes desigualdades económicas, replantear nuestras democracias fracturadas y reconstruir las economías locales. Con estilo directo, la autora desafía nuestras conciencias con esta obra provocativa que pone el cambio climático en el centro de la política».

Cómo indica Rob Nixon,»en este ensayo, Klein sostiene que la crisis del clima no puede ser abordada en la era actual del fundamentalismo de mercado propio del neoliberalismo, que fomenta el consumo despilfarrador y que se ha traducido en mega-fusiones y acuerdos comerciales hostiles al medio ambiente».

En el The New York Times Book Review, Rob Nixon escribió que Esto lo cambia todo «es el libro sobre medio ambiente más trascendental y polémico desde Primavera silenciosa».

Según Foster y Clark «el libro está escrito para convertirse en una crítica del capitalismo. La razón es el cambio climático, incluyendo el hecho de que hemos esperado demasiado tiempo para abordarla, y la realidad de que nada menos que una revolución ecológica va a hacer el trabajo». Foster y Clark también proporcionan un detallado análisis de los contra-argumentos en respuesta a lo que ellos llaman los «liberales críticos» del libro».

Los objetivos del capitalismo son múltiples: economía libre de mercado basada en la ley de la oferta y la demanda, propiedad privada de los medios de producción sin ninguna participación de los trabajadores, invertir lo mínimo para obtener máximos beneficios; el inversor se transforma en empresario y sus empresas en multinacionales que monopolizan la producción transformándose en monopolios y oligopolios, que pagan salarios míseros y contratos basura de un día, una semana un mes, encadenando contratos con derecho a despido libre, en muchos casos sin indemnización.

Para ampliar los beneficios idearon la globalización, que trajo subdesarrollo, pobreza y hambre, sobre todo en países pobres donde llevan sus multinacionales, utilizando mano de obra super barata y tienen trabajadoras y niñas por un jornal, que en muchas ocasiones equivale a la comida de un día, para de este modo obtener más beneficios.

El capitalismo se inicia en la edad media, pero su desarrollo se produce a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra y paulatinamente se expande por Europa y EE. UU. utilizando para sus industrias las energías fósiles, carbón, petróleo, y gas natural que emiten a la Atmósfera CO2, gases Efecto Invernadero provocando el Calentamiento Global, y a su vez el Cambio Climático y sus consecuencias graves como, inundaciones, épocas de sequía, hambrunas, deshielo del Ártico, de los glaciares, de Groenlandia y de parte de la Antártida, y la subida del nivel del mar, con ya la desaparición de países e islas del Pacífico, y la posible desaparición de parte de Bangladesh y otras naciones.

Vemos, pués, que el capitalismo es la causa fundamental de la destrucción del clima, que origina el Cambio Climático. El problema básico es que la mayoría de los Estados no ponen soluciones para que esto deje de ocurrir y se ponen metas muy lejanas para «dejar» de consumir energías fósiles en lugar de utilizar las energías limpias y que no emiten gases Efecto Invernadero. La meta la han puesto en el año 2050, cuando la temperatura media mundial haya sobrepasado los 2°C, y entonces no habrá solución.

Mientras siga existiendo el «Capitalismo ultra montano», nada se podrá hacer, por lo que hay que cambiar el sistema económico y que este sea respetable con el Medioambiente.

Además, el nuevo sistema de producción tiene que ser sostenible con la Naturaleza y con la Humanidad, que beneficie a todos para terminar con las desigualdades. Y acabar con el Cambio Climático.

Soluciones existen muchas, pero mientras los oligopolios y multinacionales no quieran cambiar este capitalismo destructor poco pueden hacer los ciudadanos.

Los Gobiernos tienen que legislar, crear Leyes, que eliminen el actual sistema productivo por otro que en el cual la intervención estatal sea eficaz para solucionar tanto los problemas del Cambio Climático, como un bienestar social en el que se beneficie la mayoría de la ciudadanía.

Es conveniente que la ciudadanía lea este libro de Naomi Klein para entender cómo el Capitalismo origina el Cambio Climático.

Dejo aquí el título de libro: