Estafa 2050

Con el título de “España 2050”, el Gobierno del señor Pedro Sánchez ha diseñado un documento que, a través de 50 objetivos, presenta un horizonte que se pretende idílico pero que en realidad es un verdadero infierno para los españoles. Si uno va más allá de la fraseología cool y motivadora, la realidad que dibuja un documento donde es determinante la presencia de economistas de Fedea y otros aún más neoliberales, y aparecen además, personajes nefastos en el ámbito educativo como Fernández Enguita, es realmente desoladora.

Si recapitulamos, el documento presentado por el señor Sánchez, dibuja un horizonte para el año 2050 en el que se señala que aumentará la edad legal de jubilación, es decir se retrasará, al mismo tiempo que se implementarán un sistema de pensiones privadas “complementarias”. Dice también que tendremos que consumir menos ropa y tecnología y cambiar la dieta (sic) para evitar el “colapso”. Dibuja además un horizonte donde no se podrá viajar en avión en vuelos nacionales y sólo a larga distancia, y en el que el empleo por cuenta ajena y a tiempo completo perderá peso en beneficio de los “freelancers”. Señala al mismo tiempo un panorama donde habrá “cohousing” (compartir piso) para los jóvenes, es decir que no habrá vivienda en propiedad para los mismos, y lo defiende como interesantes “formas de convivencia intergeneracional”. En el ámbito educativo dice que se gastará más dinero por alumno, pero no porque haya un mayor gasto sino porque habrá un millón de alumnos menos. Y todo ello con una retahíla de nuevos impuestos, sobre el transporte, verdes y demás y para gravar hábitos nocivos, todo, eso sí, muy “sostenible” y tal.

En definitiva, si escarbamos un poco por debajo de la fraseología guay, cool y postmoderna, lo que nos encontramos en realidad es un horizonte en el que se defiende que volvamos a vivir como nuestros bisabuelos. En definitiva, que trabajemos hasta la extenuación y hasta poco antes de morirnos, que nos las apañemos con nuestra pensión si podemos pagarnos una privada, en el que comamos poco, mal, que llevemos el traje de faena y uno para los “domingos”, que nos olvidemos de tener casa en propiedad y un trabajo decente, bien pagado y con cierta estabilidad. Y por supuesto, que si podemos y queremos irnos de vacaciones que nos olvidemos de ir muy lejos. Vamos, la vida de nuestros bisabuelos. Volver al mundo del siglo XIX donde la falta de derechos y la pobreza eran la tónica dominante. Eso sí, tendremos wifi y nos inflarán a impuestos indirectos porque todo es muy chachi guay. Todo eso, por supuesto no afectará al 1 % de los muy ricos. Lo pagaremos y lo sufriremos los de siempre. Eso sí, se pretende que con una sonrisa y bendiciendo majaderías como el “salario emocional”.

Esto lo defiende un gobierno de “izquierdas”. ¿De “izquierdas”? ¿La izquierda existe?