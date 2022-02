Estados Unidos invade Rusia

- Publicidad-

Washington nos tiene meses con el tema de.la invasión Rusa a Ucrania . Pero resulta que hoy un submarino de la armada norteamericana fue detectado en aguas territoriales rusas.

Según la agencia rusa de noticias TASS

El Ministerio de Defensa Ruso dijo que se encontró un submarino de la Marina de los EE. UU. En las aguas territoriales de la Federación Rusa.

El departamento dijo que el submarino nuclear clase Virginia ignoró la demanda de abandonar las aguas territoriales de la Federación Rusa y se fue después de usar «medios apropiados».

El submarino está armado con misiles Tomahawk en varias configuraciones y torpedos Mk.48 ADCAP.

A día de hoy mantengo mi posición que Rusia no invadirá Ucrania, ahora sí me preocupa el hecho que se confirman las provocaciones de Washington con Rusia, con esta incursión del submarino, detectada por la flota naval Rusa , estaríamos quizás ante un ¿ataque de falsa bandera ? Orquestado por Washington para hacer creer al mundo , luego que Biden advirtiera a todos sus aliados sobre una nueva e inminente invasión Rusa a Ucrania , varios países están retirando a su personal diplomático, recomendaciones a ciudadanos que abandonen ucrania , etc,etc y posteriormente, no han pasado horas y tenemos un submarino nuclear norteamericano en aguas territoriales rusas ??.

Se informa que el Ministerio de Defensa de Rusia convocó al agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Moscú en relación con la violación de la frontera marítima rusa por parte de un submarino estadounidense.

ÁLGUIEN TIENE QUE DAR UNA EXPLICACIÓN

Toda esta historia que nos están vendiendo desde la administración Biden me recuerda la película Crimson tide o Marea Roja.

Una frase de la película :

Capt.Ramsey- Que Dios nos ayude si está usted equivocado

Teniente Hunter- Si estoy equivocado es que estamos en guerra. Dios nos ayude a todos.