Esta noche nació un bebé

- Publicidad-

Hoy 1 de enero, ha nacido un nuevo bebé, bienvenido a tu año nuevo. Tendrás también 12 meses como tus padres y abuelos.

2023 es todavía un/a bebé, enseñémosle a vivir con humildad, digámosle que nadie es más que nadie, enseñémosle a contemplar, pues si hacemos eso, tendrá capacidades para entender al oponente y a explorar los corazones.

Digámosle que tendrá que aprender a escuchar activamente, no sólo a oír, así sabrá interpretar los sonidos y palabras que le lleguen, mostrémosle a valorar lo importante y a encontrar diferencias entre lo posible y lo necesario, a encontrar que lo feo puede ser bello, que la pobreza nos puede sorprender y que la riqueza no es un signo de nada sino nos comportamos con humanidad.

Enseñémosle que este 1 de enero, es similar a todos los anteriores, a sus abuelos y tatarabuelos, salvo que el esté dispuesto por hacerse diferente en educación, en positivismo, en caridad, solidaridad y en pensamiento crítico.

Que piense que todos los meses que son su familia son lo más grande, pues le darán confianza. Y que sin esta, nada es brillante y luminoso. Verá que muchos mal llamados líderes, sólo producen desconfianza.

Como podíamos llamarle a este 2023, porque seguro no le hemos puesto nombre todavía.

ESPERANZA

¿Que sexo ha tenido?

Que más da, 2023 te vamos a querer igual, pues el sexo no es, ni mejor, ni peor, lucha porque ello no sea una diferencia para nada, también digámosle que el color obscuro de su piel, no lo vea como una diferencia, sino le enseñe a ser plural y diverso, pero nada más, NI MEJOR NI PEOR.

ESPERANZA, bienvenido/a, a este nuevo, tu año.