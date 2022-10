Espiritualidad con derecho a admisión: Invitan a la Dra. Nadiya Popel a dejar su centro espiritual

- Publicidad-

No es una cuestión de religión. El pasado día 13 de octubre, la Doctora Nadiya Popel finalizaba su retiro espiritual de cuatro días en el Centro de Budismo Moderno Kadampa de Menorca, un refugio al que iba a despejar la mente habitualmente desde hace varios años. ¿Cuál sería su sorpresa? Que, al terminar: «la directora me comunicó que no vuelva más», –relata tranquila aunque triste en su canal de Telegram (Movimiento Asistencia Integral) antes de abandonar las instalaciones del templo–. Su postura frente a las llamadas vacunas COVID19 parece ser el motivo de tal decisión, «me dicen que puedo crear división en la escuela».

El debate es una de las bases para la democracia. Los diferentes pensamientos, nuestras condiciones o decisiones médicas y opiniones dispares deben aprender a convivir, créanme que sino viviríamos en soledad toda la vida. ¿Precisamente la tolerancia no radica en aceptarnos con nuestras diferencias? Si no es así, ¿qué pensamientos diferentes se admiten, cuáles no y quién los impone? Me pregunto mientras me dispongo a escuchar la reflexión de la Doctora Popel.

«Conocí el Budismo Kadampa hace tres años. Estudié los libros de Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché y asistí a muchos retiros nacionales e internacionales. Me gustaron las enseñanzas porque hablan de la liberación del sufrimiento humano. El maestro y fundador de la escuela, el monje tibetano Gueshe Kelsang Gyatso, tiene una biografía impecable de estudiar y enseñar toda su vida esta religión. Mucha gente que conozco agradece su conocimiento sobre la mente humana.

En su libro Budismo Moderno, escribe: «La preciosa mente que estima a todos los seres sintientes nos protege a mí y a todos los demás del sufrimiento, nos proporciona la felicidad pura y permanente, y colma nuestros deseos y los de los demás. Por lo tanto, debo estimar a todos los seres sintientes sin excepción». A mucha gente le gusta esta filosofía y está dedicando mucho tiempo, dinero e incluso su vida de manera voluntaria para ayudar a construir los templos, realizando trabajos de mantenimiento y ayudar a que funcionen las mil doscientas escuelas por todo el mundo. Desde que se fundó la escuela en Manjushri, Inglaterra, en 1991, se está expandiendo por todo el mundo, impartiendo clases y aumentando en número los estudiantes y monjes/as.

- Publicidad-

Desde que comenzó la COVID19, en todos los centros Kadampa que conozco, se optó por la obediencia ciega a las normas gubernamentales sin cuestionar nada; es un tema tabú. La mascarilla incluso se recomendaba cuando un espacio estaba perfectamente ventilado y cumplía con la distancia de seguridad, y la mayoría de monjes y alumnos se han vacunado de Covid. Como yo soy de la creencia de no vacunarme de nada, y todavía menos de Covid, hace un año abandoné las clases. También lo han hecho algunos otros alumnos y algunos monjes/as. Al volver a Menorca y ya no tener la obligación de ponerme la mascarilla, decidí hacer un retito. Lo hice casi en silencio: no hablaba con nadie ahí, no comía ahí, solo dormía. Un día encontré a un conocido en la clase y al salir hablamos un momento del Movimiento Asistencia Integral, que es donde nos conocimos. Al lado estaba el monje cerrando la puerta del templo; no sé si es este el momento que me recriminan. Y si es así, ¿entonces es el monje el que me denunció a la directora? No lo sé.

En este momento, tengo muchas preguntas sin responder: ¿Esta enseñanza es de verdad pura? ¿Gueshela tenía buenas intenciones? ¿Son algunos de sus seguidores los que no entienden las enseñanzas? ¿Yo no entiendo lo que sucede?

Lo que sí que me parece absurdo es que una filosofía que dice que desea la felicidad de todos los seres sintientes, incluso de una mosca, excluya a los no vacunados. ¿Los no vacunados no nos merecemos la liberación de los sufrimientos ni ser felices? Reflexiono sobre ello y os invito a vosotros a la reflexión”.

-Apunta Nadiya-.

Ante las palabras de la Doctora, me sumo con una última pregunta a los lectores: ¿Qué sucedería si un médico se negara a tratar a un paciente por ser cristiano, por rezar al islam o por dirigir un centro budista?

¿Es este el mundo distópico que queremos habitar?