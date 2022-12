Incondicionalidad.

Esta sería la palabra más exacta para describir a Solaris: la incondicionalidad.

Si hace unos cuantos años me hubieran dicho de llevar a cabo este proyecto me habría negado en rotundo. No estaba tan conectado como ahora con la tierra, con los demás seres, con la conciencia, pero probablemente este es el proyecto más bello en el que me he embarcado.

Un proyecto lleno de aprendizaje. Porque si algo haces todo el tiempo en Solaris es aprender.

Aprendes a compartir, aprendes a enseñar, aprendes a crear vínculo con la gente que va por el mismo camino que tú, aprendes a intentar que otros que no van por ese camino vean la bondad y el beneficio ético y moral de cambiar acciones, cosas, favores, ayudas,…pero sobre todo aprendes que hay algo más valioso que el canon de economía insostenible impuesto por el Sistema, que no tiene sentido ninguno, excepto el que ellos quieren para su propio beneficio y sus intenciones.

Solaris teje la ayuda mutua y la solidaridad entre todos, sin transacciones comerciales, sin la noción de trueque o cualquier acuerdo de intercambio directo. Lo que le das a alguien, lo recibirás de otra parte, en otro momento.

SOLARIS está en todos aquellos que tienen la voluntad de conectarse entre sí, más fuertes que nunca, sin jerarquía, sin estructura de poder, en todas sus diversidades.

SOLARIS aúna las capacidades y los recursos de todos al servicio de uno, el que se pone al servicio de todos.

SOLARIS tiene un objetivo común mayor: el de organizar la resiliencia de manera rápida y eficiente en un contexto que empeora a nivel social, político, económico, sanitario, climático y geofísico.

Es el deber ante todo de transmitir y aprender conocimientos, con pragmatismo y eficiencia. El horizonte cercano es el de la autonomía local en todos sus aspectos.

SOLARIS está para ayudar en una emergencia al prójimo, pero mostrando que cada uno podemos realizar muchas cosas solo con que nos ayuden a entenderlo.

El Espíritu SOLARIS expulsa el miedo, el aislamiento, la desesperación y la angustia, dondequiera que estén.

El Espíritu SOLARIS es sustituir por conexión, benevolencia y gratitud donde antes hubo división y conflicto, soberanía donde hubo un sentimiento de impotencia y pérdida de identidad.

SOLARIS es levantar la cabeza y crear un futuro positivo y constructivo.

El Espíritu SOLARIS debe encarnar la conciencia de que la Soberanía para todos comienza en todos. Y que el amor de los Vivos es la clave de todas las cosas.

PARA MÁS INFO BUSCA EN TELEGRAM LA CÉLULA SOLARIS DE TU PROVINCIA O COMUNIDAD Y SI NO LA HAY BUSCA AYUDA EN LA CÉLULA PENINSULAR QUE EXISTE Y CRÉALA TÚ MISMO

HTTPS://T.ME/SOLARIS_ESPANA